Политолог: Противостояние России с Британией усилится

Политолог Ткаченко: Высылка британских дипломатов из России стала четким сигналом Лондону

Tекст: Анастасия Куликова

«С момента высылки российских дипломатов из Лондона в связи с делом Скрипалей и по май 2014 года подобных высылок не было», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Более того, Лондон довольно быстро аккредитовывал дипломатов, которых направлял наш МИД, и позволял им продлевать командировки, – добавил он. – Все эти процессы вызывали в экспертной среде удивление». По мнению собеседника, действия британских чиновников были неслучайными.

«Цель Британии, по всей видимости, заключалась в том, чтобы наполнить собственное посольство нужными и правильными людьми. Сейчас же наступил момент, когда концентрацию враждебного к нам дипломатического персонала стало невозможным игнорировать», – пояснил политолог. По его мнению, это станет ознаменованием конца «установившейся шесть лет назад тишины».

«Нет сомнений, что у ФСБ было достаточно информации, чтобы отреагировать на действия британцев. В нынешнем конфликте России и Запада Лондон играет роль кинжала или меча. Если США – это рука, то английские политики рубят, режут и вредят», – детализировал Ткаченко.

Он напомнил, что на протяжении десятилетий в экспертной среде есть устоявшееся мнение: «половина персонала британских посольств в развитых государствах – это сотрудники спецслужб, а в развивающихся странах цифра увеличивается до двух третей». «В этом случае рационально рассматривать персонал посольств Британии как потенциальную угрозу и сразу внимательно разбираться в деталях», – считает спикер.

Теперь, по мнению Ткаченко, Москва послала Лондону четкий сигнал: и без того плохие взаимоотношения между Россией и Британией стремительно ухудшаются. «Мы готовимся к тому, что противостояние с англичанами усилится. И планы США и Британии на отмену ограничения для ВСУ по нанесению дальнобойных ударов по нашей стране – лишнее тому подтверждение», – заключил аналитик.

Ранее лишившиеся аккредитации шестеро сотрудников посольства Британии в России стали покидать страну, передает «Пятый канал». ФСБ обвинила их в «разведывательно-подрывной работе». Речь идет о таких дипломатах, как Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

Кроме того, были получены документы, подтверждающие факт координации Лондоном «эскалации международной военно-политической обстановки». Материалы свидетельствуют о том, что в Британии головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики «на российском направлении» и в странах, ранее входивших в СССР, является директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД.

Согласно сообщению ФСБ, после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года директорат «был превращен в спецслужбу для нанесения поражения России». «Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации», – подчеркнули в спецслужбе.

Мария Захарова заявила, что в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых вышли далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. «Важнее всего, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала представитель ведомства.

Напомним, после начала военной операции России на Украине высылки российских дипломатов из ряда стран участились, их число к осени 2023 года достигло 670 человек (с января 2022-го). В ответ Россия выслала 346 иностранных дипломатов.

Великобритания не присоединялась к этим действиям, поскольку сократила число российских дипломатов еще в 2018 году после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии.

Однако в мае 2024 года Лондон объявил о высылке из страны российского военного атташе. Глава МВД страны Джеймс Клеверли назвал того «сотрудником военной разведки». МИД России в ответ объявил персоной нон грата британского атташе.