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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Американцам придется привыкать к правилам «Концерта держав»

    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    9 комментариев
    13 сентября 2024, 14:00 • Новости дня

    Политолог: Противостояние России с Британией усилится

    Политолог Ткаченко: Высылка британских дипломатов из России стала четким сигналом Лондону

    Политолог: Противостояние России с Британией усилится
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне обсуждения Британией и США снятия ограничений для Украины на дальнобойные удары вглубь российской территории оружием НАТО Москва посылает Лондону сигнал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов.

    «С момента высылки российских дипломатов из Лондона в связи с делом Скрипалей и по май 2014 года подобных высылок не было», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Более того, Лондон довольно быстро аккредитовывал дипломатов, которых направлял наш МИД, и позволял им продлевать командировки, – добавил он. – Все эти процессы вызывали в экспертной среде удивление». По мнению собеседника, действия британских чиновников были неслучайными.  

    «Цель Британии, по всей видимости, заключалась в том, чтобы наполнить собственное посольство нужными и правильными людьми. Сейчас же наступил момент, когда концентрацию враждебного к нам дипломатического персонала стало невозможным игнорировать», – пояснил политолог. По его мнению, это станет ознаменованием конца «установившейся шесть лет назад тишины».

    «Нет сомнений, что у ФСБ было достаточно информации, чтобы отреагировать на действия британцев. В нынешнем конфликте России и Запада Лондон играет роль кинжала или меча. Если США – это рука, то английские политики рубят, режут и вредят», – детализировал Ткаченко.

    Он напомнил, что на протяжении десятилетий в экспертной среде есть устоявшееся мнение: «половина персонала британских посольств в развитых государствах – это сотрудники спецслужб, а в развивающихся странах цифра увеличивается до двух третей». «В этом случае рационально рассматривать персонал посольств Британии как потенциальную угрозу и сразу внимательно разбираться в деталях», – считает спикер.   

    Теперь, по мнению Ткаченко, Москва послала Лондону четкий сигнал: и без того плохие взаимоотношения между Россией и Британией стремительно ухудшаются. «Мы готовимся к тому, что противостояние с англичанами усилится. И планы США и Британии на отмену ограничения для ВСУ по нанесению дальнобойных ударов по нашей стране – лишнее тому подтверждение», – заключил аналитик.

    Ранее лишившиеся аккредитации шестеро сотрудников посольства Британии в России стали покидать страну, передает «Пятый канал». ФСБ обвинила их в «разведывательно-подрывной работе». Речь идет о таких дипломатах, как Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

    Кроме того, были получены документы, подтверждающие факт координации Лондоном «эскалации международной военно-политической обстановки». Материалы свидетельствуют о том, что в Британии головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики «на российском направлении» и в странах, ранее входивших в СССР, является директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД.

    Согласно сообщению ФСБ, после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года директорат «был превращен в спецслужбу для нанесения поражения России». «Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации», – подчеркнули в спецслужбе.

    Мария Захарова заявила, что в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых вышли далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. «Важнее всего, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала представитель ведомства.

    Напомним, после начала военной операции России на Украине высылки российских дипломатов из ряда стран участились, их число к осени 2023 года достигло 670 человек (с января 2022-го). В ответ Россия выслала 346 иностранных дипломатов.

    Великобритания не присоединялась к этим действиям, поскольку сократила число российских дипломатов еще в 2018 году после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Лондона, и его дочери Юлии.

    Однако в мае 2024 года Лондон объявил о высылке из страны российского военного атташе. Глава МВД страны Джеймс Клеверли назвал того «сотрудником военной разведки». МИД России в ответ объявил персоной нон грата британского атташе.

    13 сентября 2024, 09:23 • Новости дня
    Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России

    Украинский блогер Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России

    Шарий опубликовал подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России
    @ ASupersharij

    Украинский блогер Анатолий Шарий после того, как МИД России прекратил аккредитацию шести сотрудников посольства Великобритании, разместил в своем блоге подробности о спецпроекте британских спецслужб, действовавшем внутри посольства в России.

    «Спецслужбы России считают, как вы знаете, что именно Британия координировала удары по Крыму, теракт на Керченском мосту и так далее. Но и это не все», – пишет Шарий в своем Telegram-канале.

    ФСБ «визуализировала» некоторую информацию, в частности, используя файлы внутренней сети Foreign, Commonwealth and Development Office, проходящие под грифом Official-SensitiveFCDO-only, в итоге сотрудники-британцы признаны агентами и подлежат высылке, напоминает блогер.

    «Насколько мне известно … разведка и контрразведка РФ получили информацию о том, что Eastern Europe and Central Asia Directorate (EECAD) … был превращен в спецслужбу, работающую исключительно против интересов России.

    Как следует из информации, полученной российскими спецслужбами, в 2017 году EECAD начал курировать операцию Counter Disinformation & Media Development Programme, целью которой стало как публичное, так и непубличное противодействие РФ, дискредитация ее руководства и т. д.», – отмечает Шарий.

    «Британией также было создано агентство HMG Russia Unit, – добавляет он. – Курировал проект замминистра иностранных дел королевства Бартон, а он, в свою очередь, подчинялся советнику премьер-министра по национальной безопасности Бэрроу.

    Структура EECAD разделена, как утверждают спецслужбы РФ, на множество департаментов, в частности, Департамент развития и гуманитарных программ, Департамент раннего восстановления и реконструкции Украины, Департамент обеспечения деятельности Директората и другие.

    Как следует из документации ФСБ, Британское внешнеполитическое ведомство также создало Директорат информационных угроз и влияния (Information Threats and InfluenceDirectorate) – своего рода Департамент пропаганды», – сообщил украинский блогер.

    «Что будет дальше? По моей информации, теперь все дипломаты Великобритании будут рассматриваться по умолчанию либо как кадровые сотрудники МИ-6, либо как агентура», – рассуждает Шарий.

    «Это одновременно очень сильный удар по службам Великобритании, но также это удар по скудным остаткам дипотношений России и королевства», – заключает блогер.

    Напомним, в пятницу утром ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты посольства Британии в Москве занимались акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу.

    Коментарии (33)
    12 сентября 2024, 02:58 • Новости дня
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    Медведев предсказал гибель Украины и Британии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил о «100-летнем партнерстве» для поддержки Украины, но Украина столько «не продержится», считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев отметил, что Лэмми «пообещал поддержку Украине в течение 100 лет». Во-первых, по словам Медведева, Лэмми «лжет». Во-вторых, «так называемая Украина не продержится и четверти этого срока», передает РИА «Новости».

    «Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости», – заявил он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев.

    Коментарии (28)
    12 сентября 2024, 16:33 • Видео
    США достали главный козырь на Украине раньше времени

    До конца недели США и Великобритания озвучат совместное решение по давней просьбе Владимира Зеленского. Скорее всего, ему разрешат использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, хотя прежде запрещали. Что изменилось теперь? Почему сейчас англосаксы якобы готовы перейти очередную «красную линию» Москвы?

    Коментарии (7)
    13 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Захарова: Британские дипломаты нанесли ущерб российскому народу
    Захарова: Британские дипломаты нанесли ущерб российскому народу
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дипломаты посольства Британии в Москве занимались «акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых далеко вышли за пределы, очерченные венскими конвенциями, передает ТАСС.

    «Речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а об акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала Захарова.

    Ранее ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов.

    Коментарии (28)
    13 сентября 2024, 11:26 • Новости дня
    Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с «британскими подонками»

    Депутат Луговой: Британцы используют самые подлые и коварные средства и думают, что Россия об этом ничего не знает

    Луговой призвал прекратить дипломатические отношения с «британскими подонками»
    @ Алексей Белкин/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Британское посольство давно превратилось в базу для подрывной и деструктивной деятельности, направленной против России. То, что устраивают англичане, не входит ни в какие дипломатические рамки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Луговой. Ранее ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов.

    «Я давно рассматриваю британское посольство как базу для проведения шпионских акций и диверсий со стороны разведки MI6. И анализируя слова, сказанные сотрудниками ФСБ, которые, видимо, работают в английском направлении, можно только с ними согласиться», – сказал Андрей Луговой, первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, зампред думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

    «То, что устраивают англичане на территории нашей страны, не входит ни в какие дипломатические рамки. Они используют любые самые низкие, самые подлые и коварные средства для достижения своих целей. И почему-то думают, что мы об этом ничего не знаем», – возмутился спикер.

    «Но каждое их действие и движение находится на контроле. Я считаю, что вообще пришло время раз и навсегда прекратить любые дипломатические отношения с этими подонками. Других слов я найти не могу», – добавляет парламентарий.

    По его словам, России стоит уделить «подобное внимание и американскому посольству». «Я полагаю, что они в тандеме с британскими шпионами пытаются проводить деструктивную и подрывную работу в отношении нашей страны. Поэтому я стоя аплодирую тем действиям, которые были предприняты в отношении этих негодяев», – заключил Луговой.

    Ранее ФСБ обвинила шестерых сотрудников британского посольства в «разведывательно-подрывной работе». Соответствующие признаки нашли в их работе. Речь идет о таких дипломатах, как Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоналл, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел. В спецслужбе подчеркнули, что потребуют досрочного прекращения деятельности в России британских дипломатов при выявлении таких признаков в дальнейшем.


    Кроме того, были получены документы, подтверждающие факт координации Лондоном «эскалации международной военно-политической обстановки». Материалы свидетельствуют о том, что в Британии головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики «на российском направлении» и в странах, ранее входивших в СССР, является директорат Восточной Европы и Центральной Азии британского МИД.

    Согласно сообщению ФСБ, после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года директорат «был превращен в спецслужбу для нанесения поражения России». «Таким образом, выявленные факты дают основания рассматривать деятельность направляемых в Москву по линии директора британских дипломатов как угрожающую безопасности Российской Федерации», – подчеркнули в спецслужбе.

    Мария Захарова заявила, что в МИД полностью разделяют выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых вышли далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями. «Важнее всего, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и не соответствии заявленной деятельности, а о подобных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу», – сказала представитель ведомства.

    Коментарии (21)
    13 сентября 2024, 08:41 • Новости дня
    ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов
    ФСБ сообщила о прекращении аккредитации шести британских дипломатов
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Шесть сотрудников британского посольства, которые находились в России по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, были лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    «На основании предоставленных ФСБ документов, в качестве ответных мер на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России … прекращена аккредитация шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве», – приводит «Интерфакс» сообщение ЦОС.

    В ФСБ подтвердили, что в действиях дипломатов «обнаружены признаки проведения разведывательно-подрывной работы». Кроме того, были получены свидетельства того, что «головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (ранее входивших в СССР странах) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Британии». После начала спецоперации он был преобразован в спецслужбу, основной задачей которой является «нанесение стратегического поражения» России.

    Имена лишенных аккредитации британских дипработников официально не называются.

    Между тем, как сообщает канал «Россия 24», это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

    Коментарии (9)
    13 сентября 2024, 10:07 • Новости дня
    Сотрудник спецслужб: Терпеть британский шпионаж уже невозможно

    Сотрудник спецслужб России: Терпеть британский шпионаж стало уже невозможно

    Сотрудник спецслужб: Терпеть британский шпионаж уже невозможно
    @ Кадр из видео

    Tекст: Константин Сергеев

    Поскольку стало невозможно мириться с британским шпионажем в России, шесть британских дипломатов были высланы, заявил анонимный представитель российских спецслужб в эфире телеканала «Россия 24».

    В передаче привели список имен лишенных аккредитации в России представителей британского посольства. Это трое мужчин и три женщины: Джессика Дайвинпорт, Калвин Эндрю Дав, Грейс Элвин, Кэтрин Макдоннел, Блейк Паттель, Томас Джон Хигс Энстевинет.

    «Нам надоело терпеть цирк под видом пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю столицу, визиты продолжительностью в день в соседние с Москвой города – с целью посидеть на скамейке в лютый мороз, или многократные смены общественного транспорта и такси», – заявил в эфире «России 24» сотрудник российских спецслужб.

    По словам источника, Лондон засылает разведчиков в качестве супругов-дипломатов, а шпионские акции прикрываются малолетними детьми. Никакой дипломатический этикет, разумеется, не соблюдается.

    На намеки о необходимости прекратить эти движения англичане не обращали внимания, потому «для начала из России решили выслать шестерых».

    В телевизионном сюжете отмечено, что превращать Форин-офис (МИД Британии) в филиал своей разведки британцы начали еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. После февраля 2022 года, по словам источника, они «совсем обнаглели».

    Как сообщалось в пятницу, шесть сотрудников британского посольства, которые находились в России, лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности. Эту информацию предоставили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Дипломаты посольства Британии в Москве занимались «акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Украинский блогер Шарий изложил подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России.

    Коментарии (27)
    11 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Захарова: За ударом по Раменскому стоят США и Британия

    Представитель МИД Мария Захарова обвинила США и Великобританию в причастности к атаке на Раменское

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Великобритания стоят за атакой на Раменское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Мы прекрасно понимаем, что киевский режим – это всего лишь инструмент, что за ним, его руками водят, безусловно, Вашингтон и Лондон», – сказала она, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на вторник беспилотник атаковал городской округ Раменское в Подмосковье.

    В результате атаки пострадали несколько человек. 25-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Еще четверо пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

    Всего в ночь на вторник над Московской областью было сбито 20 беспилотников.

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    12 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    Guardian сообщила о решении Британии разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России

    Guardian узнала, что Лондон одобрил удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Wall Street Journal/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, сообщили источники в британском правительстве.

    «Источники в британском правительстве сообщили, что уже принято решение разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow по целям на территории России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Guardian.

    Однако, как пишет Guardian, Лондон, вероятно, не станет объявлять об этом в пятницу, когда глава правительства Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

    Напомним, Telegraph сообщила, что президент США Джо Байден уже на этой неделе может дать согласие на украинские удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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    13 сентября 2024, 13:03 • Новости дня
    Британия отреагировала на высылку шпионов-дипломатов из России

    Британия назвала безосновательной высылку шпионов-дипломатов из России

    Британия отреагировала на высылку шпионов-дипломатов из России
    @ Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высылка шестерых британских дипломатов из Москвы не имеет оснований, заявили в министерстве иностранных дел Британии.

    «Выдвинутые ФСБ обвинения полностью беспочвенны», заявило министерство, передает ТАСС.

    «Российские власти аннулировали дипломатическую аккредитацию шести британских дипломатов в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Британии в ответ на деятельность российского государства в Европе и Британии. Мы не собираемся извиняться за защиту национальных интересов», – заключили там.

    Ранее ФСБ заявила, что шестеро сотрудников британского посольства, находившиеся в России, лишены аккредитации из-за признаков разведывательной деятельности.

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    12 сентября 2024, 01:46 • Новости дня
    Пушков счел согласие Запада на удары ВСУ вглубь России «делом нескольких дней»

    Пушков заявил о подготовке общественного мнения к согласию Запада на украинские удары вглубь территории России

    Tекст: Антон Антонов

    В течение нескольких дней страны Запада дадут согласие на украинские удары западным оружием вглубь территории России, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    Пушков в Telegram заявил, что на Западе «явно готовится» соответствующее решение – чересчур много ведется разговоров и делается намеков, чтобы «был дан задний». «Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней», – полагает он.

    По его мнению, «вброс», осуществленный через Guardian также «не случаен» – проводится «подготовка общественного мнения».

    Напомним, Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow, решение уже принято.

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    11 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Британия «задолжала» своим арсеналам 2,71 млрд фунтов после поддержки Украины

    Поддержка Украины обошлась Великобритании в 2,71 млрд фунтов на восполнение арсеналов

    Tекст: Константин Сергеев

    В ближайшие годы Великобритании придется потратить 2,71 млрд фунтов стерлингов (или около 3,6 млрд долларов) на восполнение арсеналов после передачи Украине вооружения из собственных запасов.

    «Министерство обороны оценивает, что стоимость замены переданного оборудования составляет 2,71 миллиарда фунтов стерлингов, которые будут потрачены в период до 2030-2031 года», – говорится в отчете с сайта Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO).

    На конец марта 2024 года стоимость самого вооружения, которое Британия передала Украине из своих запасов, составляла только 171,5 миллиона фунтов. Причина в том, что вооружение было устаревшим. Вскоре очередь дойдет до более продвинутой техники.

    Помимо передачи Украине вооружения из своих арсеналов, Великобритания использует механизм быстрых закупок. На март 2024 года, с учетом этих сумм, британское министерство обороны предоставило Киеву оружия на 2,59 млрд фунтов. В общей сложности с января 2022 года по март 2025 года Великобритания пообещала выделить Украине 7,8 млрд фунтов военной помощи.

    Как сообщалось на прошлой неделе, Великобритания поставит 650 ракет LMM для поддержки ПВО Украины по контракту на 162 млн фунтов стерлингов.

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    10 сентября 2024, 17:46 • Новости дня
    Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации

    Британия ввела санкции против ВКС России и Государственного центра беспилотной авиации

    Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания ввела санкции против ВКС России, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

    Кроме того, Лондон распространил ограничения на семь юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи России, передает ТАСС.

    В частности, под санкции попала компания Baharestan Kish Company, которая занимается производством беспилотников. Также правительство Великобритании ввело санкции в отношении пяти морских судов, якобы задействованных в оказании военной поддержки России.

    Ранее сообщалось, что США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией.

    Коментарии (6)
    13 сентября 2024, 04:27 • Новости дня
    Британский премьер заверил, что не ищет конфликта с Россией

    Стармер в ответ на слова Путина заявил об отсутствии у Британии желания вступать в конфликт с Россией

    Британский премьер заверил, что не ищет конфликта с Россией
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания не ищет конфликта с Россией, заявил глава британского правительства Кир Стармер, комментируя слова президента России Владимира Путина о вовлечении Запада в конфликт на Украине.

    «Мы не ищем конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений», – приводит слова Стармера «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

    При этом Стармер утверждает, что конфликт якобы начала Россия, а «у Украины есть право на самооборону». Стармер считает, что на Украине, а также на Ближнем Востоке вскоре возможны «действительно важные события». В связи с этим он заявил о необходимости «принять некоторые тактические решения».

    Напомним, источники в британском правительстве заявили, что власти Великобритании решили дать согласие на украинские удары по целям в глубине территории России ракетами Storm Shadow.

    Путин заявил, что украинские военные не могут использовать самостоятельно западные дальнобойные системы, их задействование в конфликте будет означать войну стран НАТО с Россией. «Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – сказал Путин.

    Коментарии (351)
    13 сентября 2024, 00:58 • Новости дня
    Британский фрегат сопроводил российские морские суда, корвет и подлодку

    Tекст: Антон Антонов

    Королевский военно-морской флот Великобритании сопроводил российские корабли, а Королевские военно-воздушные силы «перехватили» российские самолеты, заявило минобороны Великобритании.

    Ведомство заявило, что фрегат Iron Duke и патрульный корабль Tyne «непрерывно следили за четырьмя российскими судами в водах Великобритании», а истребители Typhoon «перехватили российские самолеты типа «Медведь», приблизившиеся к зоне интересов Великобритании», но не входившие в ее воздушное пространство, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что речь идет о самолетах типа Bear-F, то есть Ту-142.

    Фрегат в рамках шестидневной операции сопровождал российскую подлодку «Новороссийск», которая оставалась на поверхности, и буксир «Евгений Чуров». Они шли через Дуврский пролив в Атлантику. До этого сопровождение осуществлялось канадским кораблем, после выхода из вод Великобритании – французским.

    Затем фрегат вернулся в Северное море, чтобы проследить за корветом «Стойкий» и танкером MT Yaz.

    Российские корабли действовали в соответствии с правом мирного прохода.

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    13 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков: Речи о разрыве дипотношений с Британией не идет
    Песков: Речи о разрыве дипотношений с Британией не идет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с британской стороной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о данных ФСБ по разведывательной деятельности сотрудников посольства Британии.

    «Об этом речи не ведется», – ответил Песков на вопрос о возможном разрыве дипотношений двух стран, передает ТАСС.

    Ранее ФСБ сообщила, что шестеро сотрудников британского посольства, находившиеся в России, лишены аккредитации из-за признаков разведывательной деятельности.

    Позже на телеканале «Россия 24» сообщили, что это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кетрин Макдоннал, Томас Джон Хиксон и Блейк Паттел.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что дипломатическое ведомство полностью разделяет выраженные ФСБ оценки деятельности британских «как бы дипломатов», действия которых вышли далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями.

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