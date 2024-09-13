Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.10 комментариев
Сотрудник спецслужб: Терпеть британский шпионаж уже невозможно
Сотрудник спецслужб России: Терпеть британский шпионаж стало уже невозможно
Поскольку стало невозможно мириться с британским шпионажем в России, шесть британских дипломатов были высланы, заявил анонимный представитель российских спецслужб в эфире «России-24».
В передаче привели список имен лишенных аккредитации в России представителей британского посольства. Это трое мужчин и три женщины: Джессика Дайвинпорт, Калвин Эндрю Дав, Грейс Элвин, Кэтрин Макдоннел, Блейк Паттель, Томас Джон Хигс Энстевинет.
«Нам надоело терпеть цирк под видом пробежек по Третьему кольцу в дождь через всю столицу, визиты продолжительностью в день в соседние с Москвой города – с целью посидеть на скамейке в лютый мороз, или многократные смены общественного транспорта и такси», – заявил в эфире «России-24» сотрудник российских спецслужб.
По словам источника, Лондон засылает разведчиков в качестве супругов-дипломатов, а шпионские акции прикрываются малолетними детьми. Никакой дипломатический этикет, разумеется, не соблюдается.
На намеки о необходимости прекратить эти движения англичане не обращали внимания, потому «для начала из России решили выслать шестерых».
В телевизионном сюжете отмечено, что превращать «Форин Офис» (МИД Британии) в филиал своей разведки британцы начали еще в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. После февраля 2022 года, по словам источника, они «совсем обнаглели».
Как сообщалось в пятницу, шесть сотрудников британского посольства, которые находились в России, лишены аккредитации из-за выявленных в их работе признаков разведывательной деятельности. Эту информацию предоставили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Дипломаты посольства Британии в Москве занимались «акциями, направленными на нанесение ущерба российскому народу», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Украинский блогер Шарий изложил подробности об изгнании шестерых британских дипломатов из России.