  • Новость часаМИД Польши выслал десятерых сотрудников консульства России в Познани
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    11 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    24 октября 2024, 16:20 • Новости дня

    Захарова: Польским дипломатам нужно готовиться к отъезду из России

    Мария Захарова заявила о готовности России выслать польских дипломатов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Польша должна быть готова к ответным мерам со стороны России после требования покинуть страну российским дипломатам.

    По ее словам, польским дипломатам стоит быть готовыми к ответным мерам со стороны России, РИА Новости. «Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны, позже сообщалось о высылке десятерых сотрудников консульства.

    23 октября 2024, 20:03 • Новости дня
    Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС

    Политолог Гаспарян: Россияне не стали помогать ищущему негатив на саммите БРИКС телеканалу «Дождь»

    Эксперт: В России поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Троллинг пользователей Telegram в отношении телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) говорит о нормальном ментальном здоровье россиян. А вот сам телеканал, оказывается, не имеет даже одного человека в Казани, кто мог бы по заказу редакции написать фейки про саммит БРИКС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее в соцсетях высмеяли призыв «Дождя» рассказать об ограничениях в столице Татарстана в связи с международным мероприятием.

    «Ну это же совершенно очевидно, что любой нормальный человек, прочитав исходное сообщение телеканала «Дождь», захотел бы над ними остро и не всегда политкорректно пошутить. Тут просто видна здоровая реакция российских пользователей», – отметил Армен Гаспарян, политолог, телерадиоведущий.

    «Я, честно говоря, вообще не понимаю запроса журналистов «Дождя». В Казани куча камер на улицах, около главных городских и республиканских объектов всегда много людей, с саммита ведутся многочасовые прямые трансляции. Что вы там хотите пикантного получить?» – недоумевает собеседник.

    «Или вам нужен готовый сюжет, как по улицам ездит черный воронок с Берией, в который кидают немногих оставшихся в живых? Ну если так – то вы такие «сюжеты» и получили от благодарной аудитории. Пользуйтесь, как говорится», – сыронизировал Гаспарян.

    «Кстати, просьба журналистов «Дождя» говорит еще и о том, что у них нет даже людей, которые их поддерживают в Казани. В миллионной столице Татарстана не нашлось ни одного несчастного, которого можно было бы напрямую попросить: «Выйди, сфоткай какой-нибудь подвал, мы напишем, что тебя держат в застенках», – пояснил спикер.

    «В общем, у «Дождя» все вышло точно, как писал великий русский классик Михаил Булгаков в «Днях Турбиных»: «Балаган получился, оттого и тон балаганный», – добавил политолог.

    Ранее телеканал «Дождь» разместил в соцсетях пост, в котором написал: «Мы ищем жителей Казани, готовых рассказать об ограничениях в городе из-за саммита БРИКС». Пользователям предлагалось сообщать, если они «столкнулись с отключением интернета, переселением из общежитий, запретом появляться в центре на старом автомобиле или с какими-либо другими нововведениями на фоне мероприятия».

    Россияне в шутливой форме откликнулись на этот клич. «У нас дома двое автоматчиков. Заставляют готовить карри и китайскую лапшу вместо эчпочмаков. Помогите!» – пишет один из пользователей.

    «Ко мне в дом ворвались омоновцы, заставили сидеть в кладовке чтобы не появляться в центре. Дать гривны не прокатило», – добавляет другой автор.

    «Мою корги Иоланду забрали военные, говорящие не по-русски! Как только вышли из подъезда. Восточной внешности. Хорошо, что не отправил свою 13-летнюю дочь-трансгендера выгуливать собаку», – иронизируют в Сети.

    «Меня зовут Олаф Ш. У нас с Джастином Т. есть традиция: мы участвуем во всех мероприятиях по всему миру. Узнали, что в Казани проходит некий слет. И что же, в Шереметьево нас не пропустили. Говорят: «Вы неоднократно имели сношение с Владимиром З., оплачивали его услуги в иностранной валюте, фотографировались с ним. Значит, вам въезд в Россию запрещен». Не понимаю, при чем тут Россия, мы же хотели в Казань? Мы теперь что, не самые крутые, что ли? Пожалуйста, очень анонимно», – добавляет еще один автор.

    Напомним, на саммит БРИКС, проходящий в Казани 22–24 октября, приехали делегации из трех десятков стран. Россия приняла у себя крупнейший с начала 2022 года международный форум, опровергнув тем самым утверждения западных политиков об изоляции Москвы на мировой арене.

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    23 октября 2024, 19:14 • Новости дня
    В Баку убили бывшего актера русского драмтеатра Ткача и его жену
    В Баку убили бывшего актера русского драмтеатра Ткача и его жену
    @ Ильхам Мустафа/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Баку обнаружили тела актера Азербайджанского государственного русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены Людмилы, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны.

    Тела убитых нашли в их квартире в Насиминском районе Баку, сообщает Media.Az со ссылкой на сообщение МВД Азербайджана. Задержан подозреваемый в убийстве, им оказался 51-летний Ислам Хадиев.

    Иосиф Ткач – актер Азербайджанского государственного русского драматического театра, на пенсии, был известен по роли в российском сериале «Граф Крестовский».

    По данным 1News, его жена Людмила работала преподавательницей в одной из бакинских школ и имела звание «Заслуженный учитель Азербайджана».

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    24 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене

    NTV: Россиянина в Мюнхене обвинили в убийстве двух солдат ВСУ после спора в баре

    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила обвинение гражданину России в убийстве двух украинских солдат, участвовавших в боевых действиях и находившихся на лечении в Германии, сообщил телеканал NTV.

    По версии следствия, 57-летний россиянин в городе Мурнау, Верхняя Бавария, проводил время в баре с двумя мужчинами, которых ранее прооперировали в местной больнице после боевых ранений.

    В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ситуации на Украине. Тела мужчин с ножевыми ранениями нашли на территории ТЦ, передает телеканал «360» со ссылкой на NTV.

    Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России.

    Ранее суд в Германии приговорил мужчину с гражданством России и Германии к шести годам и девяти месяцам заключения за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций.

    До этого немецкие правоохранительные органы задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

    В Баварии были задержаны двое россиян по подозрению в «работе на российские спецслужбы» и якобы подготовке диверсий на территории Германии.

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    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

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    24 октября 2024, 07:35 • Новости дня
    Ученые предупредили Европу о катастрофе из-за коллапса течений

    Климатологи заявили о риске коллапса Атлантической циркуляции

    Ученые предупредили Европу о катастрофе из-за коллапса течений
    @ Gunter Lenz/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Более 40 ученых предупредили лидеров Северной Европы о катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана, что может привести к значительным изменениям климата в регионе.

    Ведущие климатологи направили открытое письмо лидерам стран Северной Европы с предупреждением о надвигающейся катастрофе из-за угрозы коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС), передает РИА «Новости».

    В письме ученые подчеркивают, что риски ослабления циркуляции были недооценены, и призывают к немедленным действиям.

    Согласно исследованиям, ее замедление было вызвано глобальным потеплением, что может привести к климатическому хаосу.

    «Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», – заявляется в письме.

    Так, Северная Европа, включая Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию, может столкнуться с резким похолоданием и экстремальными погодными условиями. Под угрозой окажется и сельское хозяйство в Северо-Западной Европе.

    Более того, в письме говорится о возможных последствиях для других регионов, таких как сдвиг тропических муссонных систем и повышение уровня моря вдоль атлантического побережья США.

    Климатологи акцентировали, что без срочных мер по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия.

    Письмо было направлено в Совет министров Северных стран с призывом к поддержке Парижского соглашения по климату 2015 года, которое предусматривает ограничение роста глобальной температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский климатолог Андрей Киселев утверждал, что человек не оказывает влияния на глобальное потепление, а изменения климата связаны с естественными природными процессами.

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    23 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
    Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинцы в Германии лишатся гражданского пособия в 563 евро вследствие изменения социальной политики, предусматривающей переориентацию льгот для беженцев, заявил министр финансов Кристиан Линднер, сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом).

    Линднер объявил о планах отменить выплату гражданского пособия (Burgergeld) для украинцев. Эта выплата, составляющая 563 евро в месяц, предоставляется безработным гражданам Германии. В то время как украинцы получают эту поддержку с июня 2022 года, Линднер отметил: «Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины. Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы».

    Министр подчеркнул, что украинцы, подобно другим беженцам, должны будут получать пособие в 460 евро, что меньше чем Burgergeld. Несмотря на это, Линднер заверил, что украинцам не потребуется проходить процедуру предоставления убежища, однако они не будут автоматически получать гражданское пособие.

    По данным Deutsche Welle, в Германии сейчас находится около 1,2 млн украинцев, и из них 65% получают Burgergeld. Эта доля значительно превышает показатели среди беженцев из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС с целью их возвращения домой, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал эту инициативу в контексте интеграции граждан в украинское общество.

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    24 октября 2024, 11:02 • Новости дня
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    Financial Times: Северокорейские войска помогут России освободить Курскую область
    @ KCNA/Reuters

    Сотни северокорейских солдат, замаскированных под этнические меньшинства, прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке, чтобы помочь России вернуть контроль над Курской областью, которая частично удерживается Украиной с августа, пишет британская Financial Times.

    Сотни северокорейских солдат были зафиксированы на видео на военных базах в дальневосточной части России, передает Financial Times. По оценке британской газеты, эти войска готовятся к участию в конфликте на Украине. Южнокорейская разведка утверждает, что эти военнослужащие входят в состав 12-тысячного контингента, направленного для поддержки России в возвращении Курской области, частично контролируемой украинскими силами с августа.

    Контингент, известный как «Штормовой корпус», является первым иностранным армейским подразделением, развернутым в этом конфликте с начала полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, полагает FT. Газета пишет, что ранее Северная Корея уже поставляла России артиллерийские боеприпасы и другие виды вооружений, однако не приводит подтверждений этой информации (официальные лица России неоднократно опровергали поставку боеприпасов из КНДР). Опрошенные FT эксперты считают, что хотя северокорейские войска вряд ли смогут кардинально изменить ход войны, их присутствие может осложнить ситуацию для Украины.

    Согласно данным западной разведки, Россия испытывает трудности с пополнением своих войск из-за больших потерь в Украине. Для привлечения добровольцев предлагаются значительные денежные вознаграждения. Однако, несмотря на эти меры, заявляет Financial Times, Российская армия испытывает дефицит личного состава. Ранее в августе Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской области сообщил о стабильном росте числа контрактников в Российской армии. Минобороны сообщало о наборе военнослужащих по договору, за семь месяцев с начала 2024 года было набрано около 190 тыс. контрактников. То есть примерно по 1 тыс. человек в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные представители Северной Кореи отвергли обвинения в отправке военных в Россию, назвав их слухами. Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке северокорейских военных в Россию не соответствует действительности. Сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон обвинила Южную Корею и Украину в подражании США, назвав их поведение похожим на «невоспитанных собак».

    Эксперт газеты ВЗГЛЯД Владимир Скачко отметил, что Владимир Зеленский пытается масштабировать украинский конфликт, заявляя о войне с Россией, Ираном и КНДР, чтобы показать Украину как угнетаемую страну, нуждающуюся в помощи.

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    23 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории

    Уполномоченный Верховной рады Лубинец сообщил о возвращении беженцев на неподконтрольные территории

    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    Лубинец подчеркнул, что ухудшающаяся социально-экономическая ситуация вынуждает беженцев возвращаться в прифронтовые города и на территории, находящиеся вне контроля Киева, сообщает РИА «Новости».

    «Ситуация ухудшается – у нас уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Из-за социально-экономических трудностей на новом месте они возвращаются на территории (неподконтрольные ВСУ – ред.) и в прифронтовые города! Это вызывает серьезное беспокойство», – привели слова Лубинца журналисты.

    Омбудсмен отметил, что правительство должно быть честным с населением и разъяснять, на какую финансовую помощь могут рассчитывать эвакуированные. Без четкой информации о поддержке ситуация продолжает вызывать серьезное беспокойство у властей.

    Ранее начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией. Поскольку жители неохотно хотят покидать город, к ним планируется применять жесткие меры.

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    24 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово

    Минобороны: Российские войска с помощью ФАБ-3000 уничтожили базу БПЛА и 50 операторов ВСУ

    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по временной базе БПЛА ВСУ в Курахово, уничтожив около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц военной техники, сообщило министерство обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в городе Курахово.

    Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000, которая поразила цель с высокой точностью. В результате удара было уничтожено около 50 операторов и инструкторов беспилотных летательных аппаратов, а также семь единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Операция по уничтожению базы БПЛА проводилась в координации с разведывательной деятельностью группировки войск «Южная». Операторы БПЛА обнаружили местоположение базы, после чего был нанесен точный удар.

    Между тем украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в ДНР, понеся значительные потери.

    Ранее ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянск. До этого ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

    Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ликвидировали цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области.

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    23 октября 2024, 23:28 • Новости дня
    В Курске прошли обыски по делу о строительстве фортификаций на границе

    В Курске прошли обыски по делу о мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Возведение защитных линий началось больше двух лет назад.

    Сотрудники управления МВД по Курской области провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве и легализации преступного дохода при строительстве  фортификационных сооружений на границе с Украиной, передает «Коммерсант».

    Следственные действия прошли в компании, выступавшей одним из подрядчиков оборудования первой линии обороны. Эта фирма, близкая к депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. По его словам, компания «Сиэми», где он работает советником гендиректора, занималась строительством первой линии обороны на границе. Два сооружения строились в рамках договора подряда, еще одно возводилось по договору субподряда. При этом следственные действия в офисе компании «проводились в рамках иного уголовного дела на другую строительную компанию», приводи ТАСС заявление Васильева.

    В комментарии «Коммерсанту» депутат отметил, что коммерческие компании вели работы в сложных условиях, некоторые из построенных объектов так и не были заселены. Он считает, что проверка строительства сооружений действительно нужна, поскольку многие подрядчики оказались в сложной ситуации из-за недостатка финансирования и проблем, связанных с проектом.

    Как пишет издание со ссылкой на судебные материалы, строительство фортификаций в регионе стало предметом нескольких разбирательств. В том числе иск регионального управления капстроительства, потребовавшего взыскать с Корпорации развития Курской области более 2 млрд руб. за срыв возведения линий обороны. В начале 2024 года стороны заключили мировое соглашение. Корпорация также судится с подрядчиками, взыскивающими с нее долги за неоплаченные работы. Большинство разбирательств идет в закрытом режиме.

    Еще до начала боевых действий в Курской области прокуратура проверяла деятельность компании ООО «КТК Сервис», которая в конце 2022 года получила договор на возведение части фортификационных сооружений в Глушковском районе. В августе прошлого года договор с «КТК Сервис» расторгли из-за неисполнения компанией взятых на себя обязательств. На основании материалов прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а фирму признали банкротом.

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    23 октября 2024, 20:56 • Новости дня
    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками

    Захарова прокомментировала нападение британского дипломата Додда на российских журналистов во Внукове

    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста, заявил спикер МИД Мария Захарова.

    Комментируя сообщения о том, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, Захарова заявила, что этот поступок отражает состояние британского общества, передает ТАСС. «В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», – сказала она.

    Захарова напомнила, что российские журналисты сталкиваются с издевательским отношением со стороны Лондона: им не продлевают аккредитацию, не выдают визы и не допускают на мероприятия. По ее словам, британские официальные лица не понимают, что такое безопасность журналиста свобода слова и уважение к профессии журналистика.

    «Британскому официозу и британским дипломатам в Москве надо наконец для себя уяснить, что неоколониальные замашки, которые у них остались, они могут приберечь для собственных журналистов», – подчеркнула Захарова.

    Ранее СМИ сообщили, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув девушку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    В начале октября инцидент с российским журналистом произошел в ООН – секретариат организации понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

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    23 октября 2024, 21:25 • Новости дня
    Литва решила денонсировать договор с Россией о торговом судоходстве

    Литва решила денонсировать соглашение с Россией о торговом судоходстве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Литвы одобрило денонсацию соглашения с Россией о торговом судоходстве, подписанного в 1993 году, из-за невозможности дальнейшего сотрудничества, сообщила пресс-служба кабинета министров Литвы.

    Документ, инициированный министерством сообщений и транспорта Литвы, будет передан на утверждение в Сейм республики, передает ТАСС.

    В представлении ведомства указано, что межгосударственное торгово-экономическое сотрудничество между Литвой и Россией практически остановлено и продолжение соглашения более нецелесообразно. В связи с этим было предложено денонсировать договор, подписанный Вильнюсом и Москвой в 1993 году и вступивший в силу в 1994 году.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    24 октября 2024, 03:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок

    Си Цзиньпин призвал Иран к совместному укреплению справедливого мирового порядка

    Си Цзиньпин предложил Ирану совместно строить справедливый миропорядок
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай поддержал полное участие Ирана в БРИКС и предложил совместные усилия для укрепления справедливого мирового порядка.

    Китайский лидер Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с Ираном в рамках БРИКС и других международных организаций для усиления влияния глобального Юга и продвижения справедливого мирового порядка, сообщает ТАСС.

    Он отметил, что Иран является важным партнером Китая на международной арене, и подчеркнул значимость китайско-иранских отношений в условиях текущих геополитических изменений.

    «Китай готов поддерживать Иран в защите его суверенитета и безопасности, а также способствовать его социально-экономическому развитию», – сказал Си Цзиньпин на встрече с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Казани.

    Китайский лидер подчеркнул важность принципа невмешательства во внутренние дела и защиты законных прав и интересов обеих стран.

    Си Цзиньпин также отметил, что Китай планирует укреплять стратегическое партнерство с Ираном, независимо от глобальной ситуации. Он выразил желание сотрудничать в различных областях для стабильного развития двусторонних отношений, что будет выгодно для народов обеих стран.

    Кроме того, Си Цзиньпин затронул ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость незамедлительного прекращения огня в секторе Газа, что должно быть осуществлено при поддержке международного сообщества и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани ранее заявил, что отношения Ирана с Россией и Китаем насчитывают десятилетия и направлены на региональный мир и стабильность.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом.

    Участники саммита БРИКС в Казани приняли итоговую декларацию, сосредоточенную на экономическом развитии стран объединения и создании инструментов для равноправной международной торговли. Кремль опубликовал Казанскую декларацию стран БРИКС, в которой говорится о негативном влиянии односторонних незаконных санкций на мировую экономику и торговлю.

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    23 октября 2024, 21:19 • Новости дня
    На Украине решили отменить бронь от мобилизации для миллиона мужчин
    На Украине решили отменить бронь от мобилизации для миллиона мужчин
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий страны, мера связана с недобором личного состава в военкоматах, сообщают СМИ со ссылкой на источники в украинском правительстве.

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал остановить бронирование 1 млн сотрудников различных предприятий от мобилизации и начать им массовую выдачу повесток, заявил источник в правительстве страны, передает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

    Теперь власти намерены лишать работников предприятий брони, что позволит мобилизовать большее количество людей.

    Ранее в Киеве и других городах Украины прошли массовые облавы в развлекательных заведениях с целью задержания уклонистов от мобилизации. Между тем в Харькове местные жители начали массово отказываться от выхода на работу из-за облав со стороны военкоматов.

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