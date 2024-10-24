Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.8 комментариев
МИД Польши выслал десятерых сотрудников консульства России в Познани
МИД Польши обязал десятерых сотрудников консульства России в Познани покинуть страну
Польские власти приняли решение о закрытии генерального консульства России в Познани, десять его сотрудников должны будут покинуть Польшу, включая трех дипломатов, заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.
Вроньский сообщил, что десять сотрудников консульства, включая трех дипломатов, будут вынуждены покинуть Польшу. Среди высылаемых также пять административно-технических сотрудников и два человека, которые должны были пройти аккредитацию, передает РИА «Новости».
Тем временем посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что официальной ноты о прекращении работы консульства российская сторона так и не получила. Андреев отметил, что ситуация остается напряженной, и дипломатические отношения между Россией и Польшей продолжают ухудшаться.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко оценила это решение, подчеркнув, что Москва намерена дать адекватный ответ.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение Варшавы может привести к неприятностям. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах такого шага польской стороны.