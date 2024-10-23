Захарова назвала «бездумным» решение Варшавы закрыть консульство России

Tекст: Дарья Григоренко

На брифинге в Москве она заявила, что это «бездумное» действие Варшавы не останется без ответной реакции Москвы. Захарова подчеркнула, что «мы в очередной раз стали свидетелями проявления официальной Варшавой безудержной русофобии, помноженной на болезненную шпиономанию». Она добавила, что Россия неоднократно пыталась убедить польские власти в бессмысленности и разрушительности таких шагов, передает РИА «Новости».

«Мы не задержимся с ответом и на этот новый враждебный шаг польского руководства. Своими бездумными решениями Варшава ничего не выигрывает», – отметила она.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны. Он связал данное решение с заявлением о задержании «диверсанта», которому российские спецслужбы якобы велели устроить поджоги во Вроцлаве. Позже Захарова ответила на угрозу главы МИД Польши Сикорского выслать посла России.