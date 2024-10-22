Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Польша закрыла Генконсульство России в Познани
МИД Польши закрыл Генконсульство России в Познани
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны.
Сикорский подчеркнул, что пребывание сотрудников консульства на территории Польши будет признано нежелательным. Он отметил, что это решение принято в контексте текущих международных отношений и политики страны, сообщает ТАСС.
Выступая на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info, Сикорский отметил, что Польша стремится поддерживать стабильные дипломатические отношения, однако приоритетом остается национальная безопасность.
Ранее стало известно, что Румыния приняла решение закрыть свое генеральное консульство в Ростове-на-Дону, о чем уведомила российскую сторону официально.