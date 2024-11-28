Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.0 комментариев
Европарламент призвал ЕС расширить санкции на металлургию и энергетику России
Европарламент в новой резолюции намерен призвать ЕС принять 15-й пакет санкций против России, расширив ограничения в ключевых экономических секторах, включая металлургию и энергетику.
В резолюции ЕП содержится призыв к ЕС разработать 15-й санкционный пакет, который затронет металлургический, атомный, химический и банковский сектора, передает РИА «Новости».
Также в документе подчеркивается необходимость эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа.
Кроме этого, депутаты настаивают на пересмотре срока действия санкций, предлагая увеличить его с шести месяцев до трех лет, что должно сделать меры более стратегическими. В резолюции также подчеркивается важность увеличения военной поддержки Украины, включая поставки самолетов и дальнобойных ракет.
Помимо прочего, ЕП призывает ЕС выделять не менее 0,25% ВВП для военной поддержки Киева и обеспечить доступ Украины к многоорбитальной спутниковой группировке IRIS2.
Также предлагается разработать долгосрочный план финансовой помощи Украине после 2027 года и создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов в ЕС.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской. Также фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава. Она также заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.