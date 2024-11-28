Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.0 комментариев
Пленный ВСУ рассказал о трех сутках в окопе под угрозой смерти
Пленный ВСУ Борисов сообщил об угрозах убийством со стороны своего командира
Военнослужащий ВСУ Сергей Борисов рассказал о трехдневном заточении в окопе под угрозой смерти от командира, после чего он сдался в плен.
Пленный военнослужащий вооруженных сил Украины Сергей Борисов рассказал о трех сутках, проведенных в окопе под угрозой смерти от командира, сообщает ТАСС.
По его словам, в конце октября его завели на разрушенную позицию, где командир из 95-й бригады приказал ему залезть в окоп и не вылезать, иначе пригрозил взорвать гранатой.
Борисов утверждает, что в армию его забрали насильно, когда он шел в магазин. Он описал процедуру прохождения медкомиссии как фиктивную: все заключения подписал один врач. После этого его поместили в подвал, где он переночевал, а затем утром его отправили в учебное заведение.
Данный случай подчеркивает жестокие условия, с которыми могут столкнуться военнослужащие на Украине, включая насильственные методы призыва и угрозы со стороны командиров.
Напомним, на прошлой неделе украинский посол в Лондоне Валерий Залужный сообщил военным ВСУ в Британии, что их шансы выжить на поле боя крайне малы, и призвал учиться не бояться смерти.
Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае отступления с позиций. А пленный ВСУ Василий Машико рассказал, что тела погибших украинских солдат в Курской области остаются на поле боя.
Между тем пленный украинский солдат Александр Михалко заявил, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали имитировать звуки выстрелов из автоматов, называя это стрельбой «натовскими патронами», которых на самом деле не было.