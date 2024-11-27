Украинский пленный рассказал о шутках инструкторов о «натовских патронах» на учениях

Tекст: Валерия Городецкая

Михалко рассказал на видео, опубликованном Минобороны, о насмешках со стороны инструкторов, передает РИА «Новости». По словам Михалко, во время огневой подготовки инструкторы шутили, предлагая новобранцам имитировать звуки выстрелов из автомата губами.

«У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем», – сообщил военнопленный.

Также Михалко отметил, что его мобилизовали, когда он был на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал о наличии психических проблем у инструкторов, которые обучают украинских солдат. Другой украинский военнопленный пожаловался на отсутствие достаточной подготовки перед отправкой на фронт.