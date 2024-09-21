Tекст: Алексей Дегтярев

Устенко добровольно пришел в военкомат после получения повестки, но вскоре осознал, что поспешил с выбором. Устенко без подготовки вместе с другими новобранцами распределили в 95-ю десантно-штурмовую бригаду под Житомиром. Видеозапись с его рассказом опубликована в Telegram-канале ведомства.

Военнослужащий написал отказа от пребывания в штурмовом подразделении, после чего его отправили в нацгвардию Украины. Однако боевая подготовка в подразделениях нацгвардии также оставляла желать лучшего, добавил Устенко.

Полевые учения проводились раз в месяц, им разрешалось выстрелить до десяти патронов.

Когда нацгвардейцев начали отправлять на Запорожское направление, среди них начались волнения. Многие из сослуживцев Устенко пытались уклониться от отправки, симулируя болезни.

Устенко попал в плен, когда его неподготовленное подразделение было отправлено на передовые позиции. Командиры уверяли их, что неподалеку находятся силы ВСУ, которые обеспечат поддержку. Однако Устенко заявил, что их обманули, и признался, что на передовой обстановка далеко не такая благоприятная, как заявляют офицеры.

Ранее другой украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о том, как сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам.