  • Новость часаСтали известны данные exit poll по выборам президента США в колеблющихся штатах
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    Мнения
    Игорь Макаров Игорь Макаров У устойчивости России к западным санкциям есть три причины

    Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.

    5 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Человек, переживший войну, не должен быть удобным

    Некоторые люди – и я в том числе – слишком нежные, чтобы постоянно сталкиваться с реалиями войны. В итоге мы имеем ощутимое количество людей, которые сталкиваются с теми или иными психологическими проблемами. В основном с депрессией.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    12 комментариев
    6 ноября 2024, 03:54 • Новости дня

    Пленный ВСУ рассказал о приказах стрелять по своим в Курской области

    Украинский военный рассказал о приказах ВСУ стрелять по отступающим в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал об угрозах командования ВСУ стрелять по своим бойцам в случае их отступления с позиций.

    По словам Николенко, приказы отдавались в открытом эфире, и такие случаи были неоднократными. Он отметил, что часто не было возможности укрыться, однако командование настаивало на том, чтобы не отступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, по сообщениям Минобороны, накануне в Курской области украинская армия  потеряла более 200 человек. Были уничтожены несколько единиц военной техники, а также захвачены в плен двое украинских военнослужащих.


    5 ноября 2024, 14:30 • Новости дня
    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области

    Член ОП Рогов спрогнозировал наступление на Гуляйполе и Орехов с востока и севера

    Рогов: Россия формирует плацдарм для масштабного наступления в Запорожской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России на Ореховском, Времевском и Южно-Донецком направлениях позволяют сформировать плацдарм для будущего освобождения Запорожской области. На этом фоне применение авиационных бомб ФАБ-500 призвано не дать противнику укрепить здесь оборону, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее Россия нанесла удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб с ФАБ-500 с УМПК.

    «Россия системно наносит удары по скоплению оборонительных сооружений противника на Запорожском направлении. И последние прилеты с использованием ФАБ-500 – не исключение», – пояснил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП.

    «Кроме того, в последнее время ВСУ проявляют здесь повышенную активность. Мы наблюдаем попытки возведения новых укреплений, наскоки на Работино. Таким образом, удары с помощью ФАБ должны были охладить пыл оппонентов, вынудить их прекратить наращивание интенсификации действий на данном направлении фронта», – отмечает он.

    Между тем Рогов напоминает: за последний месяц Россия добилась немалых успехов на южных участках линии боевого соприкосновения. «Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит нашим бойцам в тактическом плане. Формируется плацдарм для возможного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где оборона противника налажена крайне слабо», – акцентирует собеседник.

    «Вполне возможно, что в будущем российское командование и решится на проведение масштабного наступления именно здесь. Тем более что активизация на данном участке открывает широкие возможности и в рамках освобождения Орехова, что грозит для ВСУ значительным ухудшением положения в Запорожской области», – полагает спикер.

    «Украинское руководство это хорошо понимает. Местное командование видит, что Гуляйполе уже превратилось в огневую зону: наши артиллеристы хорошо простреливают окраины населенного пункта. Поэтому противник спешно пытается создать здесь новые укрепрайоны, причем прямо в городской застройке, что, мягко говоря, не очень нравится местным жителям», – заключил Рогов.

    Ранее Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области с помощью бомб ФАБ-500. Как сообщил Рогов ТАСС, обстрелы проходили преимущественно в районе Орехова, Новодониловки и Малой Токмачки. По его оценке, операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе.

    При этом за последнее время Россия достигла немалых успехов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Так, в пятницу группировка «Центр» освободила Кураховку в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что данный населенный пункт может открыть возможности для дальнейшего продвижения к Запорожской области, однако для этого необходимо пройти последний укрепрайон – Великую Новоселку.

    До этого также был освобожден населенный пункт Золотая Нива, что, по оценке Рогова, обеспечило эффективность наступления на север на Времевском выступе, а также создало предпосылки для атакующих действий в районе Гуляйполя с северо-востока.

    Тем временем Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

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    5 ноября 2024, 18:52 • Новости дня
    Установлено место службы в ВСУ обвиняемого в убийстве Дугиной
    Установлено место службы в ВСУ обвиняемого в убийстве Дугиной
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинец Богдан Цыганенко, обвиняемый в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, является военнослужащим ВСУ, такая информация содержится в документах украинских госорганов.

    Цыганенко, согласно этим документам, первого июня 2024 года находился на военной службе в одном из подразделений ВСУ, передает РИА «Новости». Его статус военнослужащего был подтвержден в решениях государственных органов Украины 14 августа 2024 года.

    Ранее журналист и иноагент Олег Кашин заявлял, что другой обвиняемый в причастности к убийству Дугиной Александр Сучков попал в плен к вооруженным силам Украины.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дугиной выехать из России.

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    5 ноября 2024, 18:30 • Видео
    Выборы в США и Молдавии: главное

    В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    5 ноября 2024, 14:40 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле подтвердил готовность России к переговорам с Украиной, напомнив, что ранее был разработан взаимно приемлемый договор, отвергнутый украинской стороной.

    Он напомнил, что Россия не только готова к переговорам, но и вела их на ранних этапах конфликта. Путин отметил, что был выработан взаимно приемлемый договор, который был парафирован украинской стороной, но впоследствии отвергнут по совету извне, передает ТАСС.

    Путин также выразил благодарность партнерам по БРИКС за их искреннее желание содействовать урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что на заседании «аутрич»/«БРИКС плюс» на саммите в Казани обсуждалась обстановка на Украине и в ближневосточном регионе.

    «Мы, безусловно, ценим искреннее желание партнеров по БРИКС содействовать мирному урегулированию сложившейся ситуации», – подчеркнул президент России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной.

    При этом Путин подчеркнул, что пока рано говорить о возможности договориться с Украиной из-за отсутствия предметных переговоров между Москвой и Киевом.

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    5 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Участник СВО получил пять лет тюрьмы в Узбекистане

    Житель Узбекистана осужден на пять лет за участие в конфликте на стороне России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Узбекистане 51-летнего жителя приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине в рядах российских Вооруженных сил после того как он заключил контракт с Минобороны России в ноябре прошлого года.

    Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области вынес приговор 51-летнему местному жителю за участие в военных действиях на стороне России на Украине. Мужчина был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 154 Уголовного кодекса Узбекистана, которая касается наемничества, передает РИА «Новости»

    Суд установил, что в мае 2023 года осужденный поехал в Россию на заработки и впоследствии решил поддержать российскую сторону в конфликте на Украине. В ноябре он заключил контракт с Министерством обороны России, прошел курс военной подготовки и в феврале был направлен на Украину. Там он получил ранение, после чего в июле вернулся в Узбекистан.

    При вынесении приговора суд учел чистосердечное признание и раскаяние подсудимого, а также его сотрудничество со следствием. Согласно закону Узбекистана, за наемничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американского ветерана-морпеха осудили в России за участие в боевых действиях на Украине, а также гражданина Киргизии признали виновным за участие в специальной военной операции.

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    5 ноября 2024, 08:18 • Новости дня
    Newsweek: В Брянской области убит наемник из США Кори Навроцки

    Newsweek: В ликвидированной ДРГ в Брянской области был американский наемник Навроцки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брянской области при попытке прорыва разведывательно-диверсионной группы погиб американский наемник, ветеран морской пехоты США Кори Навроцки, который служил в рядах украинских вооруженных сил, пишет Newsweek.

    Американский наемник, ветеран морской пехоты Кори Навроцки, был убит при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область, сообщает Newsweek.

    Ранее издание Northpennnow из Пенсильвании, родного штата погибшего, первым сообщило о его гибели. В материале отмечалось, что Навроцки, житель Лансдейла, служил добровольцем в составе вооруженных сил Украины и дважды удостаивался медали «Пурпурное сердце», передает РИА «Новости».

    Согласно информации из личного дела Навроцки, бывший сержант артиллерии имел за плечами 20-летний опыт службы в морской пехоте США. Его служебный путь включал участие в миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии. В 2021 году он вышел в отставку, а в сентябре 2023 года получил военный билет в Киеве, прибыв на Украину.

    Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, на своей странице в соцсетях выразила глубокую скорбь по поводу гибели сына. Она подтвердила, что он погиб на Украине. «С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине», – сказала она в своем сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской диверсионной группы в Брянской области, а также сообщила, что эта группа состояла из кадровых военных НАТО, о чем заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

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    5 ноября 2024, 11:21 • Новости дня
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    Зеленский заявил о росте активности российских войск на южном направлении
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Президент Украины Зеленский сообщил об активности российских войск на юге после докладов военного командования.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) фиксируют активность российских войск на юге страны, передает РБК. Он сделал это заявление после получения докладов от командующих ВСУ Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и министра обороны Рустема Умерова.

    Зеленский подчеркнул, что внимание украинских войск сосредоточено на Донецких направлениях, однако подчеркивается также значительная активность российских войск на юге. Он отметил, что силы обороны Украины должны предпринять необходимые меры для адекватного реагирования на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, используя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли вплотную к пригородам Курахово, что открывает путь к Запорожью и Приднепровью.

    Между тем британский военный аналитик Александр Меркурис. считает, что украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья.

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    5 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    ВС России поразили цеха производства ракетного вооружения и объекты энергетики ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по инфраструктуре военных аэродромов, цехам ракетного производства и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военным аэродромам, цехам производства ракетного вооружения и объектам энергетики, которые обеспечивают украинскую армию, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также под удар попали скопления личного состава и техники противника в 143 районах.

    Средства противовоздушной обороны России сбили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала специальной военной операции российскими силами уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35 тыс. 275 беспилотников, 585 ЗРК, 19 тыс. 52 танка и других бронемашин. Также уничтожены 1484 машины РСЗО, 17 тыс. 355 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ране Минобороны сообщало, что российские Вооруженные силы поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ на станции погрузки. Глава комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    До этого Рогов заявлял, что главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных.

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    5 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны: На Украине пропали десятки радиоактивных источников
    Минобороны: На Украине пропали десятки радиоактивных источников
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Из Института метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области исчезли 68 радиоактивных источников, в их числе есть высокоактивные элементы, заявил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Информация о пропаже источников содержалась в докладе секретаря СНБО Украины премьер-министру Денису Шмыгалю, уточнил Кириллов. Видеозапись с его докладом опубликована в Telegram-канале ведомства.

    Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию. Организационные, логистические и финансовые вопросы этих операций курирует глава офиса президента Андрей Ермак, пояснил начальник войск РХБЗ.

    Ранее Кириллов отмечал, что Киев может попытаться использовать ядерное топливо для провокаций против России. Целью такой операции может дестабилизация обстановки и срыв СВО.

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    5 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    Российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
    Российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в ДНР, и завершили зачистку территории от нацистов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска вошли в село Трудовое, что южнее Курахово. Сейчас в селе практически закончена зачистка от нацистов», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    Он отметил, что Российская армия продолжает развивать успех, приближаясь к южным пригородам Курахово. Этот город, который расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ с момента освобождения Угледара.

    Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад, в направлении населенных пунктов Богатырь и Великая Новоселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово, создавая угрозу оперативного окружения для местной группировки ВСУ.

    Ранее во вторник Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, используя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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    5 ноября 2024, 20:47 • Новости дня
    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя

    Дипломат Долгов: Запад изначально не был готов на полный разрыв отношений с Россией

    Дипломат: Западная изоляция России отменила саму себя
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Попытка Запада изолировать Россию отменила сама себя. Иначе как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Москвой, но при этом направлять новых послов в Москву для передачи верительных грамот? Об этом газете ВЗГЛЯД сказал дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами.

    «Еще в первые месяцы спецоперации западные политики громогласно заявляли о погружении России в международную изоляцию. В итоге контакты Москвы со странами НАТО и ЕС значительно сократились, но запал Брюсселя и Вашингтона оказался самообманом. Они оказались не готовы к полному разрыву диалога», – считает Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Подлинная изоляция немыслима без понижения уровня дипломатических отношений. Однако на этот шаг западные государства не решились. Их послы продолжают прибывать в Россию, они сменяют предшественников, работа их представительств не прекратилась. Таким образом, в позиции ЕС и НАТО чувствуется некоторое лукавство», – отмечает он.

    «Почему так происходит? Брюссель и Вашингтон пристально следят за ходом конфликта на Украине. Они прекрасно понимают, что ВСУ максимально далеки от победы. Стратегические тенденции складываются в пользу Москвы, а значит, рано или поздно им придется договариваться с нами о будущем европейской безопасности», – акцентирует собеседник.

    «Для этого потребуются дипломатические каналы, которые они, собственно, и сохраняют. Кроме того, Россия занимает лидирующие позиции в процессе организации различных форматов сотрудничества стран Глобального Юга. Вспомним хотя бы саммит БРИКС, который недавно завершился в Казани. Мероприятие посетили многие международные лидеры. Столица Татарстана принимала по-настоящему важное в глобальном смысле событие», – рассуждает он.

    «Поэтому терять связь с Россией, выступающей инициатором столь масштабных процессов, как минимум неразумно. Необходимость поддерживать диалог с Москвой вынуждает западные государства даже пренебрегать интересами офиса Зеленского, в котором вот уже третий год ждут «вычеркивания» России из ключевых международных проектов», – добавляет эксперт.

    «Можно сказать, что западная изоляция отменила саму себя. Как можно навязывать всему миру разрыв отношений с Россией, отправляя своих же послов в Москву для передачи верительных грамот? Однако несмотря на сохранение каких-либо дипломатических каналов с Западом, мы не возлагаем на них большие надежды», – говорит собеседник.

    «В конечном счете Россия никогда не выступала инициатором сокращения возможностей диалога с тем же Евросоюзом. Наша страна готова вести диалог на том уровне, который сочтут приемлемым для себя государства ЕС. Ратовать за его наращивание нам неинтересно, но и закрывать двери для желающих вновь наладить контакты мы не намерены», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась церемония вручения верительных грамот Владимиру Путину зарубежными послами. В ней приняли участие представители 28 государств. Примечательно, что в их число вошли и члены НАТО. Так, на мероприятие прибыли дипломаты Албании, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов и Финляндии.

    Помимо них на церемонии присутствовали и послы стран, выступающих союзниками альянса: Аргентины, Боснии и Герцеговины, Израиля, Ирландии, Мальты, Новой Зеландии и Японии. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, участие недружественных государств в мероприятии объясняется ценностью дипломатии.

    Он напомнил, что Москва не выступала в качестве инициатора разрыва отношений с Западом. «Каналы остаются открытыми, и в этом, собственно, шанс, который у нас постоянно есть под рукой», – добавил он, акцентируя внимание на возможности переговоров даже с наиболее сложными международными акторами.

    Напомним, вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры посла. Это первая в 2024 году подобная церемония. Как правило, их проводят несколько раз за год. В прошлый раз Владимир Путин участвовал в данном мероприятии 4 декабря 2023 года. Тогда на нем присутствовали представители 21 государства, в том числе ФРГ, Южной Кореи, Швеции, Словении, Австралии и Британии.

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    5 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве

    В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве прогремели взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в районе Оболони.

    В Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Киев-24». По информации Telegram-канала СМИ, в городе были слышны взрывы, что вызвало беспокойство среди населения.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о работе системы противовоздушной обороны в районе Оболони на севере украинской столицы.

    Ситуация в Киеве остается напряженной.

    В прошедшие выходные очередной взрыв произошел в Киеве, а также Кировоградской области Украины, позднее местные СМИ сообщали о взрывах, раздавшихся в Харькове.

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    5 ноября 2024, 09:47 • Новости дня
    Иностранных наемников заметили в рядах сотрудников ТЦК на Украине

    Иностранные наемники замечены среди сотрудников центров комплектования на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине в территориальных центрах комплектования появились иностранные наемники, лица которых скрыты, а шевроны связаны с иностранными государствами.

    Иностранные наемники были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), что стало известно благодаря подпольной организации «Дозор», сообщает ТАСС.

    Представители организации заявили, что благодаря новым членам им удается узнавать все больше подробностей о деятельности ТЦК. Они подчеркнули, что «состав ТЦК усиливается иностранными наемниками», которые работают в тылу, и им «не свойственно жалеть местных жителей».

    Это заявление сопровождается видео, на котором видно, как сотрудники ТЦК насильно усаживают мужчину в машину.

    Среди сотрудников замечен военный с шевроном, на котором изображен флаг Азербайджана. Однако наемникам может быть отдан приказ о снятии всех шевронов, которые могут указывать на их принадлежность к иностранным государствам.

    Организация «Дозор» ранее информировала, что украинские граждане, подвергшиеся мобилизации, начали активно передавать информацию подпольной структуре. Это позволяет «Дозору» собирать данные о происходящем в ТЦК и, возможно, выявлять другие нарушения и злоупотребления.

    Ранее активисты подполья «Дозор» передали России данные о перемещении иностранных наемников и вооружения по Украине. До этого они сожгли автомобиль, на котором вместо госномера была прикреплена табличка с оскорблением в адрес российского президента Владимира Путина.

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    5 ноября 2024, 14:09 • Новости дня
    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил отмену роуминга

    Союзное государство отменило роуминг между Россией и Белоруссией
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил около 20 документов на заседании. Одним из ключевых решений стала резолюция об отмене роуминга на территории Союзного государства, что создаст комфортные тарифы для пользователей связи.

    Среди других одобренных документов – определение статуса продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства» и развитие пригородного железнодорожного сообщения. Важным шагом также стало принятие постановлений о защите прав потребителей и разработке стратегии общего информационного пространства, передает ТАСС.

    Два документа направлены на противодействие незаконному импорту товаров и обороту табака. Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Союзное государство выстроило уникальную интеграционную модель, которая помогает справляться с современными вызовами и развивать экономическое сотрудничество.

    Головченко подчеркнул, что за 25 лет Союзное государство добилось значительных экономических успехов. ВВП Белоруссии вырос более чем в шесть раз, а в России – в десять. Тесная интеграция позволяет сохранять эту динамику, несмотря на внешние условия, отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году Россия и Белоруссия договорились отменить роуминг на территории Союзного государства. Газета также сообщала, что в июне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией до конца 2024 года.

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    5 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Удар дрона ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде попал на видео
    Удар дрона ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде попал на видео
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде, один человек получил ранения, после удара началось возгорание, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу № 2 Белгорода, указал губернатор в своем Telegram-канале. В результате удара загорелись три квартиры в одном из домов, пожарные бригады борются с огнем.

    Момент удара по жилому дому попал на видео.

    3 ноября вооруженные силы Украины обстреляли поселок Октябрьский в Белгородской области, пострадали четверо мирных жителей. До этого украинские военные атаковали четыре населенных пункта в этом регионе, ранение получил охранник сельскохозяйственного предприятия.

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    5 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    ВС России расширили контроль вдоль Оскола в Харьковской области

    Ганчев заявил о расширении контроля ВС РФ вдоль реки Оскол для наступления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска расширяют зону контроля вдоль реки Оскол в Харьковской области, усиливая свои позиции и открывая возможности для наступления в направлении Боровой и Купянска-Узлового, а также блокирования логистических путей противника.

    Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что эти действия открывают новые возможности для развития наступления в направлениях Боровой и Купянска-Узлового, сообщает РИА Новости.

    По словам Ганчева, российские войска постепенно увеличивают контроль вдоль берега реки, что позволяет более уверенно контролировать территорию и перекрывать логистические пути противника. Он подчеркнул, что это преобладание сил способствует уверенной позиции Российской армии на фронте.

    Ганчев также отметил, что за последнюю неделю российские военные освободили два населенных пункта в Купянском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, когда в регионе была объявлена воздушная тревога, а ВС России уничтожили FPV-дроном бронемашину Stryker в Харьковской области и нанесли удар по подразделениям ВСУ в том же регионе.

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