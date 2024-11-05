Tекст: Алексей Дегтярев

Потери украинской стороны на этом направлении за сутки составили более 200 человек, уничтожены БМП, четыре боевых бронированных машины, два миномета и один автомобиль, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Два украинских военнослужащих сдались в плен.

Группировка «Север» ударила по формированиям нескольких украинских механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад у Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино и у других населенных пунктов. Отражено шесть контратак ВСУ.

За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 29 тыс. 800 военнослужащих, значительное количество техники, включая 184 танка и 107 боевых машин пехоты.

Ранее источник сообщал, что в Курской области уничтожили 15 военнослужащих ВСУ, которые не захотели сдаваться в плен. Отмечалось, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки Курской области, опасаясь полного окружения.

В предыдущие сутки в Курской области украинские войска потеряли более 350 военнослужащих.