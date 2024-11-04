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Минобороны: ВСУ потеряли 350 военных и технику в Курской области
ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 350 военных и технику
В Курской области за сутки украинские войска лишились более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники, сообщает Минобороны России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток потеряли в Курской области более 350 военнослужащих, четыре танка и четыре боевых машины пехоты Bradley, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество военной техники, включая бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, два миномета и зенитно-ракетный комплекс Оса. Также сообщается о потерях среди транспортных средств и инженерной техники.
Российская группировка войск «Север», действующая в регионе, успешно отразила две контратаки ВСУ в направлении Новоивановки, а также сорвала атаки в районах Леонидово и Плехово. В результате этих боевых действий формированиям украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад был нанесен значительный урон, утверждают в Минобороны РФ. Также сообщается о потерях ВСУ в виде 30 человек убитыми и ранеными и уничтожении двух автомобилей.
С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29,6 тыс. военнослужащих. Кроме того, уничтожены 184 танка, 106 боевых машин пехоты и более тысячи боевых бронированных машин. Российские вооруженные силы также заявляют о ликвидации значительного арсенала оружия и техники, в том числе пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая американские HIMARS и MLRS.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ в Курской области, а Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.