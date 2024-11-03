Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил операторов дронов ВСУ в Курской области
Спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.
Как сообщает ТАСС, спецназ Росгвардии успешно провел операцию по уничтожению позиции операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Курской области.
По данным пресс-службы Росгвардии, бойцы одного из спецподразделений обнаружили и ликвидировали позицию, с которой противник вел наблюдение и наносил удары по российским позициям с помощью дронов.
Во время операции были применены дроны-камикадзе, которые нанесли несколько ударов. В результате их работы удалось обнаружить и поразить замаскированное транспортное средство противника.
После первого удара произошло возгорание боекомплекта, находившегося в строении на уничтоженной позиции операторов дронов. Это событие стало очередным эпизодом в противодействии российской стороны угрозам со стороны дронов ВСУ.
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