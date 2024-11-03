Пушилин: ВС России постепенно освобождают Дзержинск в ДНР, это позволит обезопасить Горловку

Tекст: Мария Иванова

В обращении в Telegram-канале он подчеркнул: «Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт».

По словам Пушилина, освобождение Дзержинска является стратегически важным шагом для защиты Горловки от обстрелов со стороны ВСУ. Дзержинск остается одной из точек, откуда украинские войска могут атаковать Горловку ствольной артиллерией.

Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов в ДНР. В городе находятся важные промышленные объекты, такие как химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тыс. человек, отмечает РИА «Новости». Дзержинск, переименованный украинскими властями в 2016 году в Торецк, расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, частичный отвод украинских подразделений начался из-за сложной для ВСУ обстановки в районе Дзержинска, где вооруженные силы Украины уже утратили контроль над ключевыми опорными пунктами, а также лишились преобладающих высот.

Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время, что позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.