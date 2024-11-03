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    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    Захарова объяснила появление департамента европейских проблем в МИД
    Российские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию
    Google Maps показал расположение украинских военных систем
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    12 комментариев
    3 ноября 2024, 21:09 • Новости дня

    Пушилин: ВС России постепенно освобождают Дзержинск в ДНР

    Пушилин: ВС России постепенно освобождают Дзержинск в ДНР, это позволит обезопасить Горловку

    Tекст: Мария Иванова

    ВС РФ продолжают освобождение Дзержинска (украинское название – Торецк) в ДНР, что позволит обезопасить Горловку от обстрелов, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    В обращении в Telegram-канале он подчеркнул: «Ребята по Дзержинску дом за домом, подъезд за подъездом освобождают населенный пункт».

    По словам Пушилина, освобождение Дзержинска является стратегически важным шагом для защиты Горловки от обстрелов со стороны ВСУ. Дзержинск остается одной из точек, откуда украинские войска могут атаковать Горловку ствольной артиллерией.

    Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов в ДНР. В городе находятся важные промышленные объекты, такие как химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. До начала конфликта в Донбассе в Горловке проживали более 250 тыс. человек, отмечает РИА «Новости». Дзержинск, переименованный украинскими властями в 2016 году в Торецк, расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частичный отвод украинских подразделений начался из-за сложной для ВСУ обстановки в районе Дзержинска, где вооруженные силы Украины уже утратили контроль над ключевыми опорными пунктами, а также лишились преобладающих высот.

    Военный аналитик Борис Рожин заявил, что освобождение Дзержинска может произойти в ближайшее время, что позволит ВС России активнее прощупывать границы Славянско-Краматорской агломерации.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что для вооруженных сил Украины в Торецке сложилась тяжелая ситуация.

    3 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»

    Депутат Госдумы Водолацкий: Слова Фидана показывают истинное отношение Анкары к российско-украинскому конфликту

    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Турция поставляет ВСУ оружие, из которого убивают наших военных, а другой рукой Анкара здоровается с Москвой. Такую политику Анкары нужно учитывать при реагировании на заявления турецкого государства о конфликте на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан высказался за территориальную целостность Украины.

    «Наши предки никогда ни в чем не ошибались, в том числе в отношении тех государств, которые граничили с Российской империей. На Дону говорили: если ты победил турка в бою, то он будет целовать тебе руку до тех пор, пока не отгрызет ее до плеча. В этих словах заложена суть наших отношений с Турцией. И все это нужно учитывать при выработке конкретных шагов по реакции на это заявление главы МИД Турции», – пояснил Виктор Водолацкий, депутат Госдумы от ЛНР.

    «Турция всегда ненавидела Россию, ее мощь и силу. Анкара сейчас может подстраиваться под какие-то ситуации, временные факторы и идти с нами вроде бы в одном направлении. Но в любом случае она будет закладывать взрывной механизм, который, по ее мнению, позволит разрушить Россию. Ну и, конечно, Турция, как член блока НАТО, в любой сфере будет преследовать свои интересы, не оглядываясь на нас», – отметил спикер.

    «Напомню, что Турция поставляет оружие ВСУ, из которого убивают наших военных, а другой рукой здоровается с Москвой. Закрадываются подозрения, что Анкара не будет против того, чтобы в текущем конфликте было уничтожено как можно больше славянских народов, коими являемся мы и украинцы. Кроме того, Турция развивает так называемую тюркскую платформу со странами нашего азиатского подбрюшья. И в этом смысле нам тоже нужно быть настороже», – добавил он.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hurriyet подчеркнул, что справедливое разрешение российско-украинского конфликта должно быть найдено «исключительно в рамках территориальной целостности Украины». Фидан отметил, что действия по поиску точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются.

    В прошлом месяце Путин в ходе саммита БРИКС в Казани назвал условие для начала мирных переговоров. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое», – пояснил он.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате активного наступления освободили Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировкой нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 93-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны около Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены десять контратак формирований 49-го и 425-го штурмовых батальонов, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник в итоге потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер Spartan, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, бронемашину MaxxPro и 105 мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины, 17-й танковой, 47-й механизированной бригадам ВСУ, и иностранным наемникам возле Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ превысили 30 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

    Кроме того подразделения группировки  «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с  Петропавловкой, Голубовкой, Першотравневым, Купянском Харьковской области и Тернами ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 460 военнослужащих, машину пехоты, американскую 155 мм гаубицу М198 и британское 105 мм орудие L-119. Уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. А днем ранее сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    3 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    Депутаты Бундестага потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Бундестага от партии BSW обратились к правительству Германии с запросом о пребывании немецких солдат на Украине, что, по их мнению, может привести к участию страны в конфликте.

    Депутаты Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) требуют от федерального правительства Германии объяснений, передает «Лента.ру». Поводом стало сообщение о пребывании немецких солдат на Украине, опубликованное в Business Insider. Парламентарии обратились к кабмину с запросом, отметив, что военнослужащие находятся в Киеве с начала лета 2024 года.

    Члены партии BSW выразили обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного права. Они считают, что присутствие Бундесвера на Украине может привести к тому, что Федеративная Республика станет стороной конфликта. Парламентарии подчеркнули необходимость избежать расширения войны и призвали к немедленному прекращению огня.

    В обращении к правительству депутаты акцентировали внимание на обещаниях канцлера Германии Олафа Шольца. Последний неоднократно заверял, что немецкие военные не будут отправлены на Украину. Парламентарии требуют официальных разъяснений по этому вопросу.

    Ранее на Краснолиманском направлении зафиксировали появление группы наемников из Германии, что подчеркивает высокую концентрацию иностранных сил в составе ВСУ на этом участке фронта.

    Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО.

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    3 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Россия решила применять списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне СВО

    Российские специалисты испытали технологию передачи данных в зоне СВО через списанные спутники НАТО

    Россия решила применять списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне СВО
    @ nato.int

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты провели успешные испытания технологии передачи данных через списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне спецоперации, несмотря на активные средства радиоэлектронной борьбы.

    Российские специалисты ведут успешные испытания технологии использования списанных спутников НАТО, сообщает ТАСС. Новая разработка предназначена для обеспечения спутниковой связи в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты отметили, что проект позволяет получать телеметрическую информацию, используя переиспользованные спутники НАТО, и фиксируется успешное прохождение через канал связи.

    По словам источника в российском оборонно-промышленном комплексе, радиолюбители уже применяют списанные спутники для обмена голосовыми сообщениями. Российские специалисты придумали, как использовать этот канал для цифрового общения, кодируя информацию в виде звуковых сигналов, аналогично технологии модемов dial-up. Это позволяет передавать цифровую телеметрию через спутники вероятного противника.

    В настоящее время разработка ориентирована на применение в зоне спецоперации, где средства РЭБ глушат обычную наземную связь. Однако направленная спутниковая антенна защищена от воздействия РЭБ, что упрощает использование связи для российских военнослужащих. Потенциально данная технология может применяться и в других сферах, например, в агротехнологическом комплексе по всей России.

    Ранее сообщалось, что российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине терминалы Starlink. Американский бизнесмен Илон Маск объявил о значительном использовании системы Starlink украинскими военными на передовой из-за разрушения других средств связи.

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    3 ноября 2024, 07:59 • Новости дня
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Die Zeit пишет, что на уровне политических советников прошел ряд встреч, в рамках которых Россия и Украина якобы обсуждают возможные взаимные уступки.

    В частности, по версии Die Zeit, рассматривается возможность отказа от атак на объекты энергетической инфраструктуры, вопросы обмена пленными и возвращения детей, передает RT.

    Кроме того, на встречах обсуждалось возобновление зерновой сделки, заявило издание. Отдельным пунктом, как сообщает немецкая газета, якобы обсуждалась и дальнейшая судьба Крыма, пишет «Московский комсомолец».

    В материале сообщается о встречах в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других городах, где состоялись мероприятия с участием стран G7 и Китая.

    Авторы статьи выразили уверенность в том, что сегодня вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

    «Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», – приводит ИА «Регнум» текст материала.

    Напомним, Financial Times со ссылкой на украинского дипломата заявляла, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

    По информации Washington Post, Россия и Украина прежде уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев не проводили тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    3 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, а также цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 47 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 беспилотников, 585 ЗРК, 19031 танк и других бронемашин, 1484 боевые машины РСЗО, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого дроны «Князь Вандал» уничтожили колонну украинской техники в Курской области.

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах

    Протоиерей Тимофеев сообщил о сотнях жертвоприношений в украинских батальонах

    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    @ Nazar Furyk/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации зафиксированы сотни случаев человеческих жертвоприношений в украинских неонацистских батальонах, сообщил служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета протоиерей Александр Тимофеев.

    Тимофеев рассказал о случаях человеческих жертвоприношений в украинских нацистских батальонах, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями, запрещены в России), передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на захваченных территориях, в том числе Курской области, зафиксированы сотни таких случаев.

    «Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», – заявил Тимофеев.

    Он выразил надежду, что все эти факты будут использованы в судебных процессах, и подчеркнул, что в основе этих действий лежат языческие верования.

    Тимофеев добавил, что в ВСУ демонстративный культ силы и героизма оборачивается жестокостью и убийствами. Он считает, что самопожертвование и готовность отдать свою жизнь за высшее – это русская христианская традиция, в то время как принесение в жертву других – это проявление язычества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее священнослужитель рассказал, что среди украинских боевиков есть сатанисты.

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    3 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ

    Уполномоченный Рады Лубинец попросил Москалькову передать списки украинских военнопленных

    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    «Хочу получить от уполномоченного по правам человека в России все списки украинских военнопленных, которых Россия срочно готова вернуть», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лубинец заверил, что Киев «всегда готов принимать все списки» украинских граждан и проводить обмены военнопленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

    Так, в числе исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь». Кроме того, Захарова назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

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    3 ноября 2024, 16:34 • Новости дня
    Google Maps показал расположение украинских военных систем

    На Google Maps появились снимки размещения систем ВСУ на Украине

    Google Maps показал расположение украинских военных систем
    @ Google

    Tекст: Вера Басилая

    На сервисе Google Maps появились снимки, на которых видно расположение украинских военных систем, заявил глава украинского Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

    Коваленко заявил в своем Telegram-канале, что обратился к компании Google с просьбой удалить обновленные снимки, демонстрирующие расположение украинских военных систем. Он отметил отсутствие реакции со стороны компании из-за выходных, пишет «Российская газета».

    Коваленко уточнил, что данные снимки активно публикуются на российских ресурсах.

    «Что не так с этим миром?» – написал он в своем сообщении.

    Позже Коваленко заявил, что «после публичной реакции появились представители Google». По его словам, они пообещали «исправить ситуацию», передает ТАСС.

    В последние дни российские паблики начали выкладывать карты Google, на которых видны системы ПВО в Киеве.

    По информации, предоставленной военкорами, один из таких снимков был опубликован каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На фотографии, сделанной в киевском аэропорту Жуляны осенью прошлого года, видна крупная воронка от прилета в 50 метрах от пусковой установки ЗРК Patriot.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос при просмотре заметил на Google Maps превосходство российских фортификационных сооружений перед укреплениями ВСУ.

    Также на Google Maps СМИ обнаружили секретный американский подводный дрон.

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    3 ноября 2024, 08:58 • Новости дня
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    Медведев предрек Трампу судьбу Кеннеди при попытке остановить конфликт
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп не сможет остановить войну на Украине, даже если станет президентом США, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что даже в случае победы на президентских выборах Трамп вынужден будет следовать системным правилам и не сможет завершить конфликт.

    Медведев отметил, что Трампу не удастся прекратить войну ни за один день, ни за три дня, ни за три месяца. Он добавил, что если Трамп действительно попробует повлиять на ситуацию, его может постичь судьба Джона Фицджеральда Кеннеди, который был убит в 1963 году.

    «А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США)», – указал зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп может рассмотреть возможность требовать от России отвести войска с территории Украины до своей инаугурации в случае переизбрания. До этого FT сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения.

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    3 ноября 2024, 02:46 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    Новые взрывы прогремели в Киеве
    @ Peter Druk/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    «Повторные взрывы в Киеве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    В Киеве и ряде регионов Украины действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о взрыве в пригороде Киева.


    Коментарии (5)
    3 ноября 2024, 11:54 • Новости дня
    Турция заявила о необходимости завершить конфликт на Украине с учетом ее целостности

    Глава МИД Турции призвал завершить конфликт на Украине с учетом ее территориальной целостности

    Турция заявила о необходимости завершить конфликт на Украине с учетом ее целостности
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global lLook Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал завершить украинский конфликт, сохранив территориальную целостность страны, об этом он заявил в интервью изданию Hurriyet.

    Он подчеркнул, что справедливое разрешение должно быть найдено исключительно в рамках территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости».

    Фидан отметил, что действия по поиску точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются.

    Ранее аналитик журнала National Interest Харрисон Касс выразил мнение, что Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил изданию Hurriyet, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине, что исключает успешное посредничество Турции в конфликте.

    При этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко считает, что Украине нужно скорее начать переговоры с Россией, от этого зависит формулировка выгодных условий для Киева.

    Коментарии (34)
    3 ноября 2024, 09:38 • Новости дня
    NI: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия

    National Interest: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия

    NI: Украине рекомендовали переговоры с Россией вместо поставок оружия
    @ Fermin Torrano/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украине следует сосредоточиться на переговорах с Россией, а не на требованиях о новых поставках оружия, выразил мнение Аналитик журнала National Interest Харрисон Касс.

    По его мнению, Украина должна сосредоточиться на мирных переговорах с Россией вместо очередных требований о поставках оружия, передает телеканал 360.

    Касс отметил, что несмотря на значительную западную помощь, Украина не в состоянии самостоятельно производить необходимое вооружение для успешного ведения боевых действий.

    «Несмотря на миллиарды и миллиарды долларов помощи, вам следует настойчиво добиваться мира», – призвал публицист.

    По его словам, опыт последних двух с половиной лет конфликта показывает, что Украина не сможет улучшить свое положение на поле боя.

    Касс также подчеркнул, что сторонники новых поставок для ВСУ игнорируют реальное положение дел на фронте.

    Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их не назначили из-за введенного военного положения. Официальный срок полномочий Зеленского истек 20 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что США планируют избавиться от Владимира Зеленского, требуя проведения выборов на Украине.

    Коментарии (5)
    3 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой

    Мэр Львова Садовой обвинил националистов в дестабилизации страны и получил угрозы

    Tекст: Вера Басилая

    Мэру Львова Андрею Садовому пригрозили расправой из-за его обвинений в адрес националистов во внешнем финансировании и дестабилизации Украины.

    Украинские националисты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому физической расправой после его заявления о том, что националистические и военизированные движения в стране финансируются извне с целью дестабилизации Украины, передает ТАСС.

    В ответ на обвинения мэра представитель организации «Правый сектор» (запрещена в России) заявил, что повторное обвинение во внешнем финансировании «станет последним, что Садовой скажет в своей жизни».

    Организация «Правый сектор» запрещена в России, но продолжает функционировать на Украине, где ее члены активно участвуют в националистических движениях, стремясь усилить свое влияние в политической и общественной жизни.

    Ранее экс-посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Украина препятствует эксгумации жертв Волынской резни из-за опасений разрушения мифа о националистах из УПА (запрещено в России).

    Также украинский посол сообщил, что занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН-УПА (запрещена в России) проводят в украинской армии, о чем рассказал военнопленный.

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    3 ноября 2024, 11:35 • Новости дня
    Депутат Саралиев: Киев саботировал обмены военнопленных ради боевиков и наемников
    Депутат Саралиев: Киев саботировал обмены военнопленных ради боевиков и наемников
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевские власти задерживают обмен военнопленными, предпочитая возвращать боевиков запрещенных организаций и иностранных наемников, заявил депутат Госдумы и представитель координационной группы парламента по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Киев сосредоточен на обмене боевиков националистических батальонов, таких как «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими организациями и запрещены в России), а также иностранных наемников.

    В результате тысячи кадровых украинских военных остаются в плену, поскольку Киев игнорирует их, считая предателями.

    Саралиев отметил, что Украина сосредоточена на возврате боевиков и наемников, несмотря на многочисленные предложения российской стороны по обмену рядовых украинских солдат.

    Депутат привел пример, когда Минобороны в этом году предложило обменять 935 военнопленных, но Киев согласился забрать только 279. Это вызывает недовольство среди родственников пленных на Украине, которые обвиняют власти в бездействии.

    При этом политик добавил, что на саммите в Монреале украинская сторона обвинила Россию в отказе включать морских пехотинцев в обменные списки, но российская сторона уже вернула 29 морпехов в 2024 году.

    Кроме того, Саралиев напомнил о предложении России обменять всех пленных на равное количество, предложение поддержали родственники военных и общественники на Украине. Однако Киев использует процесс обмена как политический инструмент.

    Как отмечала спикер МИД Мария Захарова, представители Украины предпочитают обменивать на пленных бойцов экстремистских батальонов, в то время как предложения России по обмену других военнопленных игнорируются.

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