Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Сопротивление в Херсоне ударило дроном по постаменту с украинскими флагами
В Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину, сообщили в движении сопротивления.
Движение сопротивления в Херсоне заявило о проведении атаки с использованием беспилотника на постамент в центре города, где находятся украинские флаги, передает ТАСС.
Ранее на этом месте стоял памятник Владимиру Ленину, который был снят с постамента в 2014 году.
В сообщении движения говорится, что площадь Свободы в центре Херсона, напротив «Белого дома», ранее была «местом праздника и радости». Представители движения отметили, что на постаменте сейчас установлены украинские флаги, которые называют «символом сопротивления».
В движении заявили, что замена памятника Ленину на украинские флаги не принимается частью населения Херсона.
Ранее активисты подполья «Дозор» в Харькове сожгли автомобиль с табличкой, оскорбляющей российского президента Владимира Путина.
До этого агенты пророссийского подполья на Украине следили за колонной ВСУ из Винницы на протяжении примерно 160 километров, чтобы передать данные ВС России и уничтожить транспортные средства.