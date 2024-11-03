Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ боеприпасом «Краснополь»
Военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили гаубицу Д-30 ВСУ в Сумской области и уничтожили ее высокоточным боеприпасом «Краснополь», сообщило Министерство обороны России.
Кадры уничтожения гаубицы Д-30 Вооруженных сил Украины в Сумской области опубликованы в Telegram-канале Минобороны.
Орудие ВСУ было выявлено в ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск «Север».
После получения разведданных было принято решение об уничтожении гаубицы. Для этого использовали высокоточный боеприпас «Краснополь».
Ранее Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами.
Также Минобороны показало уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области.