  • Новость часаРоссийские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
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    В руководстве Польши найден «пророссийский предатель»
    Американист: После выборов в США могут начаться беспорядки
    Стало известно о попытке вербовки Столтенберга советской разведкой
    Вучич назвал отличие России от Запада
    По ВСУ в Запорожской области нанесены авиаудары с ФАБ-500
    Трамп и Харрис разделили голоса на старте выборов в США
    В Киеве прогремели взрывы
    Захарова назвала недемократическими выборы в Молдавии
    Генсек НАТО анонсировал запуск второго завода Rheinmetall на Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Пятого ноября американские выборы только начнутся

    Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Народное единство – основа любой победы России

    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

    19 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    8 комментариев
    5 ноября 2024, 10:23 • Новости дня

    Стало известно об уничтожении 15 боевиков ВСУ под Любимовкой

    В Курской области ликвидировали 15 боевиков ВСУ при отражении атаки

    Tекст: Мария Иванова

    В Кореневском районе Курской области при отражении атаки уничтожили 15 военнослужащих ВСУ, которые не захотели сдаваться в плен, сообщили в российских силовых структурах.

    В Курской области, севернее населенного пункта Любимовка, произошло столкновение между российскими силовиками и военнослужащими вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. В результате боевых действий в Кореневском районе были уничтожены 15 бойцов ВСУ.

    Украинские военнослужащие вторглись на территорию России, однако были ликвидированы. Сообщается, что боевикам предлагалось сдаться в плен, но они отказались воспользоваться этой возможностью.

    Ранее в Минобороны сообщали, что украинские войска оставили свои позиции в районе Любимовки Курской области, опасаясь полного окружения российскими силами.

    Группировка «Север» на Курском направлении ранее отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку.

    4 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России

    Украинские пленные массово отказались от обмена, желая остаться в РФ

    Пленные ВСУ отказались от обмена и остались в России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом некоторые из них продолжают получать пособия от украинских властей, несмотря на освобождение.

    Пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, сообщает ТАСС. Волонтер Марина Ашифина рассказала, что многие пленные выбрали жизнь в России, а их родственники поддерживают это решение.

    Ашифина подчеркнула, что власти России удовлетворяют эти просьбы. Количество пленных, остающихся в России после освобождения, продолжает расти. При этом, по словам волонтера, Украина в ряде случаев продолжает выплачивать пособия тем, кто уже не считается пленным. «Фамилии и данные тех, кто покинул места содержания, мы не обнародуем», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР пленным бойцам ВСУ позволили встретиться с родственниками, что стало важным гуманитарным шагом. В то же время сообщалось, что ВСУ бросили тела погибших солдат в урочище Ясиново в Курской области, что вызвало возмущение общественности. Также Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ, что свидетельствует о попытках наладить обмен пленными.

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    4 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине

    Американист объяснил логику Трампа в контексте завершения конфликта на Украине

    Эксперт оценил данные о «двойном ультиматуме» Трампа по Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Двойной ультиматум Дональда Трампа может заключаться в перерезании военной помощи Украине и попытке обрушить экономику России. Однако реализация этого замысла едва ли возможна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее The Hill допустила, что Трамп может завершить конфликт на Украине ультиматумом Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

    «Дональд Трамп в свойственной себе манере говорил, что сможет завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. На вопрос, как именно он это будет делать, экс-президент уверял, что у него отличные отношения с Путиным и сносные – с Зеленским, что позволит усадить стороны за стол переговоров», – напомнил он.

    Однако позже кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс пояснял, что на самом деле имеется ввиду заморозка конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и переход к переговорам, продолжил спикер. «И если было сразу понятно, чем Трамп будет угрожать Зеленскому, то про Путина никаких пояснений не было», – замечает аналитик.

    «На этом фоне все и гадали, что намерен делать экс-президент. При этом никакого «плана Трампа», по сути, нет. Он просто предполагает, что после токсичного Байдена ему для переговоров хватит авторитета в глазах российского лидера, а Зеленскому достаточно перерезать помощь», – считает эксперт.

    «Что касается некой разрушительной экономической войны, которую будет вести Трамп: Запад уже попытался вести такую войну с Россией. К чему это привело? К изоляции самого Запада. И у республиканца тоже нет волшебной палочки, по мановению которой можно изменить положение дел», – подчеркнул Дробницкий.

    «Если предположить, что Трамп хочет обрушить цены на нефть, то тут надо учитывать некоторые факторы. Во-первых, говоря о ценах на нефть, экс-президент подразумевает, что США не должно быть никакого дела до стоимости сырья на внешнем рынке», – детализирует он.

    «По идее, Штатам надо добывать ресурс в таком объеме, чтобы его хватило для энергетической независимости. А то, что марки нефти не подходят по местные НПЗ и не соответствуют госстандартам на резервы, это не имеет значения. Логика в том, чтобы отдавать другим игрокам свое сырье, а взамен получать другое. Делаться это будет в рамках свопов. Тогда на цены внутри США такие манипуляции сказываться не будут». – полагает американист.

    «И если таким образом Америка практически выключается из международного рынка, то стоимость нефти может снизиться. Другое дело, что цены на черное золото управляются не из Вашингтона и все меньшую роль играет нефтедоллар. Многое торгуется в рупиях и рублях», – акцентирует собеседник.

    «Задача Трампа в том, чтобы убрать все причины, по которым существует конфликт в Европе, способный затронуть Соединенные Штаты. То есть «гениальный план Трампа» и этот двойной ультиматум на деле имеют отношение только к изоляции противостояния на Украине, чтобы оно не разрослось в третью мировую войну. Сам конфликт это не закончит. Цели специальной военной операции могут достичь только Вооруженные силы Российской Федерации», – заключил Дробницкий.

    Издание The Hill считает, что Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканцев, может завершить конфликт на Украине посредством ультиматума, передает RT. В случае победы на выборах Трамп может поставить перед Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным жесткие условия. Зеленскому он может угрожать прекращением американской помощи, а Путину – усилением поддержки киевского режима и разрушительной экономической войной.

    Автор материала отмечает, что несмотря на продолжающееся продвижение российских войск, обе стороны конфликта истощены. Автор также указывает на возможность проведения на Украине выборов нового президента и парламента, что, по его мнению, будет выгодно для страны.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США, тот не сможет остановить войну на Украине, а в офисе Владимира Зеленского считают, что возможная победа Трампа на выборах в США не будет катастрофой для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен.

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    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

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    4 ноября 2024, 15:43 • Новости дня
    Путин: Курская область будет зачищена от ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины и отметил важность работы волонтеров в будущем.

    «Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», – обратился глава государства к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области, передает ТАСС.

    На встрече также выступил 16-летний слушатель центра Илья, который рассказал президенту о том, как волонтеры оказывают медицинскую и гуманитарную помощь жителям региона, пока военнослужащими «куется победа».

    Путин поддержал молодого активиста, повторив: «Да-да, да мы зачистим эту территорию».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на освобождение районов Курской области, захваченных ВСУ, к концу декабря 2024 года.

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    4 ноября 2024, 20:45 • Новости дня
    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил возможное соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам

    Ермак допустил соглашение Украины и России о прекращении ударов по энергообъектам
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности Киева рассмотреть соглашение с Россией о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, если посредником выступит Катар.

    Украина готова обсудить возможность заключения соглашения с Россией о прекращении ударов по энергетическим объектам при посредничестве Катара или другой страны, сообщает ТАСС. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев будет открыт для таких договоренностей.

    В эфире телеканала «Рада» Ермак подчеркнул, что Украина готова рассмотреть такие договоренности, если Катар или другая страна будут готовы имплементировать их отдельно с Украиной и Россией. Он добавил, что в этом случае можно будет использовать принцип, схожий с реализованным в «зерновой сделке».

    Ермак отметил, что в настоящее время переговоры между Киевом и Москвой не ведутся. Однако подчеркнул, что возможность соглашения будет изучена, если возникнет шанс на его реализацию через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию с Россией. В интервью изданию Financial Times он заявил, что взаимный отказ Киева и Москвы от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации.

    Тем не менее российское руководство опровергло организацию переговоров по данной проблеме в Катаре. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений не велось. Эту же информацию подтверждала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что заставило Зеленского изменить риторику.


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    5 ноября 2024, 02:42 • Новости дня
    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области

    Российские войска поразили технику и живую силу противниками в Запорожской области

    Россия нанесла авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области
    @ MOD Russia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, применяя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП Владимир Рогов.

    «Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на ореховском направлении запорожского фронта», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По его данным, основные удары наносятся в районе Орехова, а также в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Операция должна значительно ослабить возможности ВСУ в регионе, подчеркнул он.

    Напомним, 31 октября Рогов сообщил, что Главком ВСУ Александр Сырский срочно прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой среди украинских военных, вызванной значительными потерями и тактическими успехами российской армии.

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    4 ноября 2024, 23:09 • Новости дня
    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области

    Администрация США заявила о возможном участии 10 тыс. военных КНДР в боевых действиях

    США сообщили о 10 тыс. военных КНДР в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Американская администрация заявила о возможном участии 10 тыс. военнослужащих КНДР в боевых действиях в Курской области, что может сделать их законными военными целями для ВСУ.

    Как отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, северокорейские силы могут вступить в боевые действия против украинских войск в ближайшие дни, однако достоверность этой информации еще предстоит проверить, передает ТАСС.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону. При этом, по информации The New York Times, США обратились к Китаю для остановки отправки войск КНДР в зону спецоперации.

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    5 ноября 2024, 08:18 • Новости дня
    Newsweek: В Брянской области убит наемник из США Кори Навроцки

    Newsweek: В ликвидированной ДРГ в Брянской области был американский наемник Навроцки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Брянской области при попытке прорыва разведывательно-диверсионной группы погиб американский наемник, ветеран морской пехоты США Кори Навроцки, который служил в рядах украинских вооруженных сил, пишет Newsweek.

    Американский наемник, ветеран морской пехоты Кори Навроцки, был убит при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область, сообщает Newsweek.

    Ранее издание Northpennnow из Пенсильвании, родного штата погибшего, первым сообщило о его гибели. В материале отмечалось, что Навроцки, житель Лансдейла, служил добровольцем в составе вооруженных сил Украины и дважды удостаивался медали «Пурпурное сердце», передает РИА «Новости».

    Согласно информации из личного дела Навроцки, бывший сержант артиллерии имел за плечами 20-летний опыт службы в морской пехоте США. Его служебный путь включал участие в миссиях в Кувейте, Ираке, Афганистане и Калифорнии. В 2021 году он вышел в отставку, а в сентябре 2023 года получил военный билет в Киеве, прибыв на Украину.

    Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, на своей странице в соцсетях выразила глубокую скорбь по поводу гибели сына. Она подтвердила, что он погиб на Украине. «С разбитым сердцем я узнала, что мой сын Кори погиб во время боевых действий на Украине», – сказала она в своем сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия раскрыла подробности разгрома украинской диверсионной группы в Брянской области, а также сообщила, что эта группа состояла из кадровых военных НАТО, о чем заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

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    4 ноября 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин рассказал, на ком держится Россия

    Путин заявил, что Россия держится на героях, как погибший командир батареи

    Путин рассказал, на ком держится Россия
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятиях на Красной площади в честь Дня народного единства. Глава государства поцеловал и пообщался с детьми военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

    Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин. Во время встречи девочка из Донецка поделилась историей своего отца, который служил командиром батареи и погиб, защищая регион с 2014 года. Она заявила о своем желании продолжить дело отца и служить Родине.

    Путин отметил важность таких людей для страны, сказав: «На таких людях, как твой папа, Россия и держится».

    Ранее Путин посетил Московский Манеж, где ознакомился с масштабной экспозицией на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства», включающей уникальную мультимедийную экспозицию «Спешите делать добро».

    Кроме того, российский лидер возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в День народного единства, отдав дань памяти национальным героям.

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    5 ноября 2024, 09:43 • Новости дня
    Российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
    Российские войска зашли в село Трудовое к югу от Курахово в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска вошли в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в ДНР, и завершили зачистку территории от нацистов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши войска вошли в село Трудовое, что южнее Курахово. Сейчас в селе практически закончена зачистка от нацистов», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    Он отметил, что Российская армия продолжает развивать успех, приближаясь к южным пригородам Курахово. Этот город, который расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска), имеет важное оперативное значение, так как является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем ВСУ с момента освобождения Угледара.

    Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад, в направлении населенных пунктов Богатырь и Великая Новоселка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово, создавая угрозу оперативного окружения для местной группировки ВСУ.

    Ранее во вторник Рогов сообщал, что Россия нанесла массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области, используя авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

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    5 ноября 2024, 05:20 • Новости дня
    Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Минобороны: Экипажи танков Т-80БВМ Восточной группировки предотвратили атаку ВСУ на юге Донбасса

    Tекст: Максим Попов

    Российские танкисты предотвратили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении, сорвав планы противника благодаря точному огневому поражению, сообщило Минобороны.

    Как сообщили военные, экипажи танков Т-80БВМ из Приморья обнаружили скопление сил противника на Южно-Донецком направлении. После уточнения координат было решено нанести удар, передает ТАСС.

    В результате прицельного огня танков Т-80БВМ с открытых огневых позиций атака противника была сорвана. Украинские силы понесли потери как в живой силе, так и в технике. По завершении операции российские танкисты оперативно покинули позиции, чтобы избежать ответного огня вражеской артиллерии.

    До этого Минобороны сообщило, что тульские десантники с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курскую область. Ранее стало известно, что Россия нанесла мощные авиаудары по расположению ВСУ в Запорожской области.

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    5 ноября 2024, 00:11 • Новости дня
    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО

    Глава Минобороны заявил о высоком профессионализме и героизме военных разведчиков

    Белоусов отметил героизм военных разведчиков в зоне СВО
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Военные разведчики проявляют героизм и высокую профессиональную подготовку в ходе выполнения своих задач в зоне специальной военной операции, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов накануне Дня военного разведчика.

     «Многолетняя летопись военной разведки включает сотни успешно проведенных операций, которые способствовали обеспечению национальной безопасности страны. <…> И сегодня, в ходе специальной военной операции, военные разведчики, следуя славным традициям предшественников, демонстрируют высокий профессионализм, мужество и героизм, образцово исполняют свой воинский долг», – приводит ТАСС слова Белоусова.

    Напомним, 2 ноября глава Минобороны назвал действия освободивших Кураховку бойцов образцом храбрости. До этого он поздравил с освобождением поселка Кругляковка военнослужащих 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

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    5 ноября 2024, 05:05 • Новости дня
    Десантники установили минный шлагбаум для сдерживания ВСУ в Курской области

    Минобороны: Тульские десантники установили минный шлагбаум для сдерживания ВСУ в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Тульские разведчики-десантники с помощью минного шлагбаума перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курскую область, восстановив государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь, сообщило Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, ранее в этом месте была создана сеть инженерных заграждений для предотвращения прорывов противника. Однако враг, используя иностранную инженерную технику, продолжал попытки прорыва на нескольких участках в Глушковском районе, передает ТАСС.

    После уничтожения прикрытия противника военнослужащие разведывательной роты полка с позывными Порш и Почта обнаружили минный шлагбаум. Воспользовавшись им, они растянули шлагбаум и разместили мины, чтобы не допустить подхода резервов противника через государственную границу.

    Напомним, накануне  украинские войска в Курской области лишились за сутки более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники. При этом 4 ноября президент Владимир Путин выразил уверенность в скором полном освобождении региона.

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    5 ноября 2024, 09:47 • Новости дня
    Иностранных наемников заметили в рядах сотрудников ТЦК на Украине

    Иностранные наемники замечены среди сотрудников центров комплектования на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине в территориальных центрах комплектования появились иностранные наемники, лица которых скрыты, а шевроны связаны с иностранными государствами.

    Иностранные наемники были замечены среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), что стало известно благодаря подпольной организации «Дозор», сообщает ТАСС.

    Представители организации заявили, что благодаря новым членам им удается узнавать все больше подробностей о деятельности ТЦК. Они подчеркнули, что «состав ТЦК усиливается иностранными наемниками», которые работают в тылу, и им «не свойственно жалеть местных жителей».

    Это заявление сопровождается видео, на котором видно, как сотрудники ТЦК насильно усаживают мужчину в машину.

    Среди сотрудников замечен военный с шевроном, на котором изображен флаг Азербайджана. Однако наемникам может быть отдан приказ о снятии всех шевронов, которые могут указывать на их принадлежность к иностранным государствам.

    Организация «Дозор» ранее информировала, что украинские граждане, подвергшиеся мобилизации, начали активно передавать информацию подпольной структуре. Это позволяет «Дозору» собирать данные о происходящем в ТЦК и, возможно, выявлять другие нарушения и злоупотребления.

    Ранее активисты подполья «Дозор» передали России данные о перемещении иностранных наемников и вооружения по Украине. До этого они сожгли автомобиль, на котором вместо госномера была прикреплена табличка с оскорблением в адрес российского президента Владимира Путина.

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    5 ноября 2024, 03:08 • Новости дня
    Ветеран ГРУ заявил о возвращении России к приоритетам времен Холодной войны

    Ветеран ГРУ рассказал о новой военно-разведывательной доктрине России

    Tекст: Максим Попов

    Основной задачей российской военной разведки стало отслеживание активности США и НАТО в ключевых регионах, включая Арктику и Черноморское побережье, заявил Ветеран ГРУ и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

    По словам Винокурова, приоритеты работы российской военной разведки снова сместились в сторону США и НАТО как в годы Холодной войны, передает РИА «Новости».

    Винокуров отметил, что ранее основной задачей ГРУ считалась борьба с международным терроризмом. Но теперь на первое место выходит противостояние с США и их союзниками из НАТО.

    Эксперт подчеркнул, что важнейшей задачей ГРУ становится отслеживание военно-политической обстановки в различных регионах. Особое внимание уделяется Арктическому, Балтийскому, Черноморскому и Индо-Тихоокеанскому регионам, где отмечается повышенная активность США. Это требует от российской разведки постоянного мониторинга и анализа происходящих изменений.

    Напомним, накануне глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, отметив, что они проявляют героизм и высокую профессиональную подготовку в ходе выполнения задач в зоне СВО.

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    4 ноября 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли 350 военных и технику в Курской области

    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 350 военных и технику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области за сутки украинские войска лишились более 350 военнослужащих, нескольких танков и бронетехники, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток потеряли в Курской области более 350 военнослужащих, четыре танка и четыре боевые машины пехоты Bradley, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. В ходе боевых действий было уничтожено значительное количество военной техники, включая бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, два миномета и зенитно-ракетный комплекс «Оса». Также сообщается о потерях среди транспортных средств и инженерной техники.

    Российская группировка «Север», действующая в регионе, успешно отразила две контратаки ВСУ в направлении Новоивановки, а также сорвала атаки в районах Леонидово и Плехово. В результате этих боевых действий формированиям украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад был нанесен значительный урон, отмечают в Минобороны. Также сообщается о потерях ВСУ в виде 30 человек убитыми и ранеными и уничтожении двух автомобилей.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 29,6 тыс. военнослужащих. Кроме того, уничтожены 184 танка, 106 боевых машин пехоты и более тысячи бронемашин. Российские вооруженные силы также заявляют о ликвидации значительного арсенала оружия и техники, в том числе пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая американские HIMARS и MLRS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ Росгвардии уничтожил позицию ВСУ в Курской области, а Су-34 разбомбил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.

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