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    Залужный увидел шанс стать Зеленским

    @ AP/TASS

    28 ноября 2024, 09:08 Мнение

    Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    Экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный выразил сомнение в готовности НАТО, особенно государств Европы, к затяжной войне с Россией. По его мнению, у стран альянса недостаточно средств ПВО и боеприпасов к ним, чтобы иметь возможность долго отбивать атаки России ракетами, дронами и авиабомбами. Странно это слышать от действующего чиновника Украины, ведь пропаганда Незалежной строится совсем на других тезисах – о сильном Западе и слабой России.

    Почему Залужный пошел против информационных нарративов ЗЕ-команды?

    Видимо, он ретранслирует слова политиков и военных ЕС и Британии, которые ему говорили на личных встречах. Понятно, что одни и те же функционеры НАТО и ЕС публично могут кричать о поддержке Украины, о том, что будут поддерживать Киев сколько надо, а в кулуарах могут говорить совсем другое. Что их армии и экономики не готовы к глобальной войне с Россией.

    И понятно, что недостатки натовской ПВО – это только один из аспектов неподготовленности альянса к масштабной войне.

    Неготовность Европы к войне с Россией косвенно признал и министр обороны Германии Борис Писториус. Он сказал, что Россия производит за три месяца столько же оружия, сколько весь ЕС за год. По его мнению, безопасность Германии – это «хрупкий актив». Интересно, что Германия поставила Украине лишь 6,5% от количества обещанных тяжелых колесных бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой. Немецкие военные объясняют задержку «несвоевременным разрешением США на экспорт автомобильных комплектующих» и говорят, что это «исключительная ответственность компании-производителя Flensburger Fahrzeugbau».

    Однако за этими формулировками скрываются проблемы в немецком ВПК. И конечно, западные политики знают реальное положение в своих промышленности и вооруженных силах и ставят в известность об этом украинских чиновников.

    Удар ракетой «Орешник» по «Южмашу» вызвал нервную реакцию на Западе. Так, многие западные СМИ стали подсчитывать, сколько минут ракете лететь до европейских столиц. Еще одно-два применения «Орешника» или другого не менее впечатляющего оружия – и европейский обыватель начнет бояться, что подобные ракеты могут прилететь и в его город. И тогда общественная поддержка Украины в ЕС резко сойдет на нет.

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое. Западные ястребы и украинские пропагандисты это прекрасно понимают и поэтому пытаются нивелировать психологический эффект от применения «Орешника» заявлениями о том, что такого оружия мало, или вообще отрицают само существование данной ракеты. Однако относительно вменяемые политики в ЕС и Великобритании понимают, что ничего хорошего для них не будет, если их граждане начнут бояться удара русских и посчитают, что руководители в Лондоне, Брюсселе, Берлине толкают их государства на путь войны. И они говорят Залужному: «Твое начальство в Киеве желает ядерной войны? Мы этого не хотим».

    Надо обратить внимание и на статью в The Time, в которой говорится о провале программы по защите объектов энергетики Украины от ракетных ударов. Причем главным фактором краха программы британское издание называет украинскую коррупцию. По факту это статья-обвинение ЗЕ-команды. Важнейшим элементом статьи является интервью «соросенка» Мустафы Найема, который связан с американскими демократами, он выступает главным обвинителем. А журналист, написавший статью, Макс Такер, считается человеком, аффилированным с МИ-6 (политическая разведка Британии) – именно эта структура покровительствовала серому кардиналу Украины Андрею Ермаку. И появление такого материала – это негативный сигнал и для Ермака, и для Зеленского. Возможно, даже в Британии поняли, что ЗЕ-команда может втянуть их в страшную войну.

    Кроме того, что Залужный транслирует мнение части европейского политикума, он (или те, кто за ним стоит) хочет презентовать себя новоизбранному президенту США как адекватного политика, который может реализовать планы команды Трампа относительно окончания конфликта на Украине. Этакого украинского де Голля – военного, который понимает всю сложность ситуации и готов к миру и компромиссам. Так, Залужный спрогнозировал прорыв фронта русской армией после 2027 года. Хотя, думается, столь отдаленный срок он назвал, чтобы не прослыть паникером. В глазах Трампа Залужного будут противопоставлять Зеленскому и Ермаку, которые хотят продолжения конфликта ради сохранения своей власти и могут втянуть мир в ядерную войну.

    Насколько данная концепция сработает? Залужный имел хорошие отношения с администрацией Джо Байдена, долгое время он считался на 100% американским клиентом – в отличие от Ермака, который всегда ближе был к британцам. Этот факт из прошлого Залужного может не понравиться окружению Трампа. С другой стороны, Залужный до сих пор считается главным политическим оппонентом Зеленского, который сможет победить его в случае проведения выборов. А если Трамп, к примеру, захочет выставить против Зеленского другого кандидата, например, нардепа Александра Дубинского, то далеко не факт, что он сможет выиграть у Зеленского, несмотря на то что последний теряет свою популярность. Также считается, что Залужный пользуется поддержкой в ВСУ. Правда, сейчас в украинских Telegram-каналах можно прочесть мнение, что симпатии украинских солдат к бывшему главкому остались в прошлом.

    Как бы там ни было, в свете меняющихся геополитических обстоятельств Залужный, очевидно, увидел для себя шанс стать во главе майданной Украины.

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