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    Мемуары Меркель станут неприятным сюрпризом для Зеленского
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России
    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова
    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    29 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 21:38 • Новости дня

    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года

    Залужный предположил прорыв фронта в украинском конфликте после 2027 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский посол в Лондоне и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о возможном прорыве фронта в украинском конфликте после 2027 года.

    «По моим подсчетам, видимо, после 2027 года», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Залужный считает, что такой прорыв может произойти «благодаря накоплению необходимого количества материалов».

    Ранее генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что фронт украинских военных обрушился под натиском российских войск из-за усталости военнослужащих, разбалансировки управления и дефицита резервов, и отмечал, что украинские войска испытывают значительные трудности на линии фронта.

    23 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова

    Политолог Корнилов: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова

    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Я допускаю, что при существующем на Украине бардаке Зеленский не контролирует свои заявления и не знает, чем занимается его офис, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Так он отреагировал на споры по поводу причин переноса заседаний Верховной рады на фоне российского удара новейшей ракетой «Орешник».

    «Я допускаю, что при существующем на Украине бардаке Зеленский не знал о том, что его офис рекомендовал Раде отменить заседания. Все решения в стране принимает Ермак (глава офиса президента Андрей Ермак), а Зеленский, как формальный президент, пусть и нелегитимный, зачастую не знает, что делает его офис», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Я также не исключаю, что соответствующая рекомендация сначала последовала от посольства США, затем офис президента обработал ее и спустил в Верховную раду, которая приняла подобное решение. А Зеленский теперь, действительно, «герой», каких свет не видывал», – продолжил эксперт.

    Корнилов напомнил, что в последнее время Зеленский говорит противоречивые вещи и на этой неделе заявил об «ударе по Украине межконтинентальной баллистической ракетой», запутав мировые СМИ.

    «Зеленский заявил об этом, не моргнув глазом, без сомнения. И эту ложь были вынуждены повторять многие мировые СМИ. По сути дела, он подставил западные информационные агентства, европейские газеты, которые вышли с этим фейком, а на следующий день им пришлось неловко опровергать эту версию», – отметил собеседник.

    Кроме того, Зеленский говорил ранее о возможности заключить мир на Украине до конца этого года, а спустя несколько дней заявил уже о 2025 годе. «Он забыл, что несколько дней назад говорил совершенно иное. Я допускаю, что сейчас Зеленский не контролирует свои речи и заявления», – добавил политолог.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания. По словам депутата, Зеленский сам распорядился ограничить работу парламента, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.

    «Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.

    Зеленский в своем видеообращении выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание на фоне разговоров о возможном российском ударе после применения новейшей ракеты средней дальности «Орешник».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критику Зеленского в адрес Верховной рады, иронично указала на отсутствие «порошка бесстрашия» у парламентариев, в отличие от Зеленского.

    На этой неделе власти Украины временно ограничили работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях «Орешника». Вашингтон поделился этой информацией с диппредставительствами в Киеве и органами власти Украины.

    Коментарии (11)
    23 ноября 2024, 05:34 • Новости дня
    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине

    Маргарита Симоньян допустила, что Скотт Беннетт мог быть убит за правду о событиях в Донбассе

    Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Скотт Беннетт, американский эксперт и комментатор Sputnik, мог быть убит за правду о конфликте на Украине. Беннетт активно освещал события в Донбассе и предупреждал о возможной угрозе своей жизни.

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила предположение, что американский эксперт и автор документальных фильмов Скотт Беннетт мог быть убит за свои откровения о событиях на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что Беннетт был одним из лучших военных экспертов и активно освещал события в Донбассе, показывая, «что там происходит на самом деле».

    Симоньян добавила, что после отправки доклада о преступлениях киевского режима в Белгородской области в конгресс США Беннетт предупреждал друзей о возможной угрозе своей жизни, заявив, что «не склонен к самоубийству».

    Эксперт также не жаловался на проблемы со здоровьем и, по ее словам, «две недели назад он еще был в прекрасной форме».

    Беннетт, бывший офицер спецопераций армии США и аналитик по вопросам психологической войны, скончался в Калифорнии на 50-м году жизни. Он посвятил свою жизнь разоблачению злоупотреблений властью и критиковал США за поддержку прокси-войны против России. В 2023 году Беннетт посетил Донбасс, чтобы донести правду до американской аудитории.

    Эксперт также резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. Он сравнивал попытки израильского правительства «стереть палестинцев и память о Газе» с «рисунками мелом с доски», подчеркивая свою позицию в интервью агентству Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада является блефом, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами, и перечислил страны, в которые Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине.

    Ранее он также отмечал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    23 ноября 2024, 12:24 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска

    Балицкий сообщил о ракетной атаке ВСУ на порт Бердянска, пострадавших нет

    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска, атакой не причинено серьезного ущерба, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий в своем Telegram-канале заявил, что в результате ракетной атаки по порту в Бердянске никто не пострадал. Возникшие очаги возгорания были оперативно ликвидированы.

    По его словам, атака не повлияла на работоспособность порта. Он призвал жителей Бердянска сохранять спокойствие.

    Губернатор также заявил, что находится на постоянной связи с оперативными службами для координации всех необходимых мер безопасности и восстановления нормального функционирования порта.

    Ранее в октябре Вооруженные силы Украины атаковали порт Бердянска при помощи дронов-камикадзе, в результате чего была повреждена инфраструктура морского торгового порта.

    Коментарии (10)
    23 ноября 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ

    Подполье: Выпускницы Харьковского вуза подверглись насилию в ВСУ

    Стало известно о насилии над выпускницами в ВСУ
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные обвиняются в сексуальном насилии над мобилизованными выпускницами Харьковского медицинского университета, которые служат на линии боевого соприкосновения.

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА «Новости» о сексуальном насилии, которому подвергаются мобилизованные выпускницы Харьковского медицинского университета со стороны украинских военных. По его словам, девушки, которые были призваны в армию и распределены в качестве санинструкторов и военных медиков, столкнулись с серьезными проблемами.

    Лебедев сообщил, что общался с родителями и молодыми женщинами, которые были шокированы тем, что выпускницы теперь являются военнообязанными и не могут покинуть Украину. Он отметил, что некоторым удается остаться в тылу, но другие отправляются на передовую, где сталкиваются с насилием.

    По словам Лебедева, украинские военные считают, что живут в сложных условиях, и пытаются «взять от жизни все возможное». Он также рассказал о случаях, когда девушки вынужденно становятся любовницами офицеров ради защиты, но после их гибели или ранений подвергаются мести со стороны солдат.

    Лебедев добавил, что родители девушек пытались решить проблему взятками, но офицеры отказывались, так как получают более высокие зарплаты. Ситуация ухудшается, если девушкой заинтересуется иностранный наемник, также известны случаи самоубийств среди девушек и женщин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных с результатами тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы.

    Американец Роберт Вертман был заочно арестован судом по обвинению в терроризме и других преступлениях, совершенных в Курской области, включая убийство и покушение на убийство.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Грузии Бибичадзе Алекси за участие в вооруженных действиях на территории Курской области и предъявил ему обвинения в терроризме, убийстве и покушении на убийство, а также других преступлениях.

    Коментарии (18)
    23 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут

    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    @ Tass/Zumapress

    Tекст: Вера Басилая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» способна достичь любого города в Европе менее чем за 20 минут, сообщила газета Daily Mail.

    Британская газета Daily Mail подсчитала, что новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» при запуске с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима за 13-14 минут, до Брюсселя за 14-15 минут, до Парижа за 15-16 минут и до Лондона за 16-17 минут, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о принятии на вооружение российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

    Также Путин заявил, что средств перехвата ракеты «Орешник» на сегодняшний день в мире не существует.

    Коментарии (19)
    23 ноября 2024, 15:18 • Новости дня
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

    «Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, при этом средств перехвата такой ракеты на сегодня в мире не существует.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    23 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сделал ее ответственной за последствия саммита НАТО в Бухаресте 2008 года.

    По данным журнала, Зеленский сделал ее «козлом отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, передает РИА «Новости».

    Меркель отметила, что ощущение стало для нее реальностью, когда Зеленский пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году. По ее словам, это было сделано с явным намеком на то, что их позиция на саммите привела к событиям в Буче.

    Меркель также подчеркнула, что, по ее мнению, необходимо было искать мирные пути решения конфликтов с Россией.

    Экс-канцлер Германии добавила, что в то время Германия и Франция, следуя концепции двойного решения НАТО, также усиливали принцип сдерживания. Тем не менее, она считает, что ее текущая роль в украинском конфликте была несправедливо переоценена Зеленским.

    Напомним, в Киеве назначили Меркель виноватой в невступлении Грузии и Украины в НАТО, заявив, что именно она выступала против включения этих стран в НАТО и убедила в том, что этого делать нельзя, остальных союзников во время саммита альянса в 2008 году.

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    23 ноября 2024, 10:33 • Новости дня
    Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
    Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
    @ Juliane Sonntag/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане украинцев, назвав его «клоуном», после его заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

    Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что Зеленский сам распорядился об отмене заседания Рады, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.

    «Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.

    Напомним, власти Украины приняли решение временно ограничить работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности, заседание Верховной рады было перенесено. Это произошло после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях ракетной системы средней дальности «Орешник».  Вашингтон поделился этой информацией с дипрредставительствами в Киеве и органами власти Украины.

    Зеленский выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание из-за страха перед возможным российским ударом после применения системы «Орешник».

    Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии, а эксперты отметили, что Россия продемонстрировала свои не афишируемые ранее боевые возможности.

    Коментарии (15)
    23 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России

    Немецкий политолог Рар назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России

    Немецкий политолог назвал главную фразу из мемуаров Меркель, касающуюся России
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    В своих мемуарах Ангела Меркель получила возможность сказать правду, однако книга написана весьма осторожно, одна из главных заслуг Меркель – это сражение за «Северные потоки», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. На следующей неделе в продажу выходят мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Свобода. Воспоминания 1954–2021».

    «Каждый политик уровня Ангелы Меркель должен писать мемуары, это дает автору возможность сказать правду, которую, находясь в должности, нельзя было говорить», – считает германский политолог Александр Рар.

    «Мемуары, однако, написаны в духе и характере бывшего канцлера: весьма осторожно. Меркель хочет своими воспоминаниями закрепить себе покомфортнее место в истории, что является ее правом. Она не предвидела войну на Украине, но в этом случае и не оправдывается», – добавил эксперт.

    По его словам, ангажированные СМИ в своих рецензиях пытаются «обвинить ее в слишком большой мягкотелости в отношении к России и Владимиру Путину». «Я лично не считаю, что Меркель виновата в украинском конфликте, ведь нельзя забывать, как она сражалась за «Северные потоки», несмотря на чудовищное сопротивление американцев», – подчеркнул Рар.

    По мнению собеседника, одна из главных фраз мемуаров Меркель касается именно «Северного потока»: «Я стремилась для Германии получить дешевый газ; теперь мы видим, как трудно немецкой экономике справляться с высокими ценами на энергоносители».

    На следующей неделе в продажу выходят мемуары экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Свобода. Воспоминания 1954–2021». По этому случаю бывший политик дала несколько обширных интервью мировым изданиям.

    В разговоре с немецким журналом Der Spiegel она заявила, в частности, что остается верна решениям по трубопроводу «Северный поток – 2», отвечая на вопрос, считает ли она правильным продолжать реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

    По мнению Меркель, прекращение работы трубопровода привело бы к удорожанию энергоресурсов. По ее словам, целью проекта было обеспечение Германии дешевым газом. Экс-канцлер добавила, что высокие цены на энергоносители оказывают значительное влияние на экономику страны.

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    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

    Коментарии (31)
    23 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка

    ЕК: ЕС и США обсудили влияние санкций на Газпромбанк

    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

    По словам представителя пресс-службы ЕК, ЕС внимательно следит за последствиями американских санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, РИА «Новости».

    «Мы внимательно следим за последствиями этих мер», – заявил он в ответ на вопрос о возможных трудностях, связанных с введением ограничений. Он также добавил, что ЕС и США поддерживают постоянный открытый канал связи для обсуждения совместных действий, направленных на снижение доходов России в контексте ситуации на Украине.

    В ЕК подчеркнули, что приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых институтов, включая Газпромбанк и его дочерние структуры.

    Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Агентство Bloomberg сообщило, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка.

    Коментарии (27)
    23 ноября 2024, 06:52 • Новости дня
    Мощная звуковая волна достигла Земли после столкновения галактик

    Астрономы зафиксировали мощную звуковую волну от столкновения галактик

    Мощная звуковая волна достигла Земли после столкновения галактик

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных звуковых волн, достигших Земли, вызванную столкновением галактик в Квинтете Стефана.

    Британские астрономы сообщили о регистрации одной из наиболее мощных звуковых волн, которая достигла Земли из космоса, передает РИА «Новости». Это явление было вызвано столкновением галактик в группе, известной как Квинтет Стефана, находящейся в 290 млн световых лет от нашей планеты.

    Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, описывает, как галактика NGC 7318b на скорости 3,2 млн км/ч врезалась в четыре соседние галактики. Это столкновение вызвало чрезвычайно мощный ударный фронт, сравнимый со звуковым ударом реактивного истребителя.

    Астрофизик из Университета Хартфордшира Марина Арнаудова отметила: «По сути, это огромное межгалактическое поле мусора, активированное при столкновении NGC 7318b, что привело к сжатию плазмы и газа и возможному запуску процесса звездообразования». Она добавила, что это редкий шанс увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик и получить ценную информацию о формировании галактик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная группа ученых в ходе десятилетнего исследования открыла новый тип красных гигантов, которых прозвали «старыми курильщиками» из-за испускаемых ими облаков газа.

    Профессор физики и астрономии Университета Стоуни-Брук Фредерик Уолтер предположил, что инопланетные цивилизации могли погибнуть из-за гамма-всплесков.

    Коментарии (47)
    23 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек

    Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки

    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если Североатлантический альянс прекратит «раздувать пожар войны».

    «Если блок НАТО встанет на реальную почву, конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

    По его мнению, нынешнее вмешательство НАТО несет риски усиления конфликта и может привести к катастрофическим последствиям для мирового сообщества.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией.

    При этом он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине.

    Также Медведев подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    23 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».

    По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

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    23 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Украинский блогер Шарий сообщил об отъезде дипломатов США, Британии и других стран из Киева

    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий в своемTelegram-канале написал, что сотрудники посольств США, Британии, Франции и Германии покинули пределы Украины. По его словам, большинство из них направились в соседнюю Польшу, а некоторые уехали сразу в свои страны.

    Шарий заявил, что Украину также покинули представители китайского дипломатического корпуса, сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

    Официальных подтверждений от самих посольств пока не поступало.

    Ранее посольство США в Киеве временно закрыли после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

    Власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности.

    Позже Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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