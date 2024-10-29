Украинский генерал Марченко объяснил обрушение фронта ВСУ нехваткой управления и резервов

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что украинский фронт обрушился. По его словам, на фронте ощущается острая нехватка боеприпасов и вооружений, а также нехватка людей для пополнения рядов, передает РИА «Новости».

Марченко заявил, что личный состав испытывает значительную усталость и уже не в состоянии удерживать те фронты, на которых находится. По его словам, «нет людей, нет пополнений», и это серьезно сказывается на боеспособности войск.

Ранее вооруженные силы России пошли в атаку на времевском направлении в районе Старомайорского в Запорожье.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее предрекал, что украинские вооруженные силы могут потерпеть обвал на Запорожском участке фронта.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прорыв вооруженных сил России у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации.