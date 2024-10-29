Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Украинский генерал Марченко назвал причину обрушения фронта ВСУ
Украинский генерал Марченко объяснил обрушение фронта ВСУ нехваткой управления и резервов
Фронт ВСУ обрушился под натиском российских войск из-за усталости военнослужащих, разбалансировки управления, и дефицита резервов, заявил генерал ВСУ Дмитрий Марченко.
Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе заявил, что украинский фронт обрушился. По его словам, на фронте ощущается острая нехватка боеприпасов и вооружений, а также нехватка людей для пополнения рядов, передает РИА «Новости».
Марченко заявил, что личный состав испытывает значительную усталость и уже не в состоянии удерживать те фронты, на которых находится. По его словам, «нет людей, нет пополнений», и это серьезно сказывается на боеспособности войск.
Ранее вооруженные силы России пошли в атаку на времевском направлении в районе Старомайорского в Запорожье.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее предрекал, что украинские вооруженные силы могут потерпеть обвал на Запорожском участке фронта.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как прорыв вооруженных сил России у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации.