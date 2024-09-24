Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

Tекст: Евгений Крутиков

К началу текущей недели российские войска подошли вплотную к Угледару, западнее от него закрепились в лесополосе севернее реки Кашлагач от Пречистовки до самого Угдедара. Глубина прорыва составила почти 3 км и почти 6 км по фронту.



К западу от Угледара бои идут менее чем в километре от дороги из города в поселок Богоявленка – единственного доступного для гарнизона ВСУ пути снабжения. А севернее Угледара из района Водяного другая группа ВС РФ продвигается в направлении на ту же Богоявленку.

Этот совместный маневр в итоге может закончиться окружением города. Сейчас «горлышко» котла составляет около 7 км по полям. Угледар из важного опорного пункта для всего Южно-Донецкого направления на глазах превращается в слабую позицию, оборона которой бесперспективна.

Украинское командование пока не реагирует на угрозу окружения Угледара. Причин такой пассивности несколько.

Прежде всего, наиболее боеспособные части ВСУ сняты с Угледара и передислоцированы под Константиновку, а затем и в Курскую область. Иначе говоря, произошло нечто совершенно обратное тому, что планировали ВСУ, начиная курскую авантюру: замысел командования ВСУ был в том, чтобы отвлечь российские войска, ведущие наступление в Донбассе. Российские войска сняты с Донбасса не были, а части ВСУ теперь вынужденно перебрасываются в Курскую область.

Помимо этого, операция по окружению Угледара сопровождалась несколькими неделями бомбардировки городских укреплений артиллерией и авиацией. В некоторые дни по позициям противника велся огонь, невиданный по масштабам со времен штурма Авдеевки. И наконец, командование ВСУ не в состоянии определить приоритеты линии обороны.



Сейчас фронт от Торецка до Работино представляет из себя единый механизм. Судя по картине продвижения российских подразделений, план ГШ ВС РФ состоит в том, чтобы создать одновременно несколько точек давления на оборону противника.

Для противодействия наступательным усилиям российских войск ВСУ, как правило, собирают максимально доступное им количество им средств на каком-либо определенном участке, который они считают «направлением главного удара». До какого-то времени ударные кулаки ВС РФ действительно было легко распознать. Однако вот уже несколько месяцев Россия ведет наступательные действия одновременно на нескольких направлениях, которые на длинном фронте частично перетекают друг в друга.

Например, окружение Угледара становится возможным в том числе после освобождения Константиновки (сельской), что, в свою очередь, было связано с успешными наступательными действиями вокруг Красногоровки. А зачистка Красногоровки серьезно повлияла на продвижение не только по направлению на Курахово, но и в целом в сторону Покровска.

В такой оперативной ситуации противник не успевает вычленить наиболее опасное для него направление, поскольку они все взаимосвязаны и способны стать для ВСУ критичными. Отступление на одном направлении автоматически тянет за собой кризис на соседних участках.

Характерный пример: развитие наступления ВС РФ на Покровском направлении. Оперативный кризис ВСУ не могут преодолеть на этом участке уже почти год. При этом было три попытки создать «новую линию обороны». Однако серией маневров, изменений линии боевого соприкосновения подразделения ВС РФ раз за разом разрушают попытки ВСУ создать здесь долговременные укрепления.

Крупные населенные пункты наподобие Селидово российскими войсками обходятся стороной с целью окружения, что происходит сейчас и с Угледаром. ВС РФ стремятся избежать втягивания в уличные бои, что связано и со сбережением личного состава, и с желанием не затягивать наступательные действия. И сейчас как раз в результате маневров и последовательной смены векторов давления Селидово находится в полуокружении, как и Угледар.

Примерно так же развиваются события и в агломерации Новгородская (бывший Нью-Йорк) – Торецк. Сама по себе эта позиция ВСУ так же бесперспективна для обороны, как и Угледар. ВС РФ в последние дни продолжили на этом направлении тактику быстрых маневров, охватывая Торецк с запада и северо-востока. Аналогичная ситуация и в Часовом Яре, где операция по освобождению города развивается путем фланговых движений, которые в перспективе позволят охватить город и разрезать его на несколько частей.



Командование противника с такой стратегией и тактикой ВС РФ не справляется.

Примечательно, что в эти же последние дни ВС РФ серьезно продвинулись на Купянско-Сватовском направлении, освободили населенные пункты Невское и Макеевка и форсировали реку Жеребец. И уж совсем неожиданно для противника задвигался фронт в Запорожье – у Старомайорского и Работино.

Проукраинские и западные ресурсы признают, что обвал фронта на широком участке от Угледара до Курахово грозит привести к отступлению ВСУ вплоть до Днепропетровской области. Создать новую линию обороны с опорой на Курахово ВСУ не смогли. А западнее Курахово у ВСУ нет ни резервов, ни серьезных укреплений. А те, что есть, почему-то обращены фронтом на юг, тогда как ВС РФ движутся с востока на запад.

Другие группы аналитиков указывают на возможное наступление ВС РФ на Запорожском направлении. Возможно возникновение и других неожиданных для противника точек давления. Не опережая события, тем не менее уже можно сказать, что перед нами постепенное нарастание череды тактических наступательных операций ВС РФ, в перспективе способное стать операцией стратегического значения. События в районе Угледара – значимый элемент этой общей картины.