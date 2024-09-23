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    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

    12 комментариев
    Бахтияр Бабаджанов Бахтияр Бабаджанов Откуда у трудовых мигрантов в России тяга к исламу

    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

    33 комментария
    23 сентября 2024, 09:11 • Новости дня

    Российские войска взяли в плен 20 украинских военных под Угледаром

    Под Угледаром 20 украинских военнослужащих, включая двух офицеров, сдались в плен российским войскам, большая часть из них – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады.

    Под Угледаром российские войска захватили в плен 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС. Среди них оказались двое офицеров. Большинство пленных – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая старается удерживать оборону на Угледарском направлении. Раненым среди пленных оказана необходимая медицинская помощь.

    Сдавшиеся военнослужащие сообщают, что большинство из них были мобилизованы недавно и находились на линии соприкосновения от одного дня до двух недель. Они также рассказали, что неоднократно запрашивали помощь у своего командования, однако поддержки не получили. Это могло повлиять на их решение сдаться в плен.

    В данный момент ВСУ предпринимают попытки эвакуации военнослужащих из Угледара, сообщают в силовых структурах. Это первые подобные попытки покинуть город, который занимает стратегическую позицию. Мотивы и успехи этих операций пока остаются неизвестными, но это может свидетельствовать о стремлении противника отступить от удерживаемой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что потери украинской армии под Угледаром растут, а эвакуационные группы не справляются с количеством погибших и раненых.

    Как отметил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», активные штурмовые действия подразделений морской пехоты ТОФ в Пречистовке длились не более четырех часов. Кроме того, украинские войска в ходе панического бегства из Пречистовки оставили много западного оборудования и вооружения.

    22 сентября 2024, 12:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах

    Минобороны: Потери ВСУ на всех фронтах составили 1500 человек

    Минобороны сообщило о крупных потерях украинских войск на всех фронтах
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России сообщило о значительных потерях украинских войск в зоне конфликта в Донбассе: группировки войск «Юг», «Центр», «Восток» и «Запад» нанесли поражение ВСУ, уничтожив более 1500 военнослужащих.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российская группировка «Юг» нанесла поражение тринадцати украинским бригадам, включая механизированные, десантно-штурмовые и теробороны, в результате чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая иностранные артиллерийские установки. В Минобороны также сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов в зоне конфликта.

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» отразили 11 контратак украинских сил, нанеся им потери в количестве 445 военнослужащих. В результате боевых действий под ударами оказались девять украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск и других.

    Группировка «Восток» также сообщила о своих успехах, отразив три контратаки и нанеся противнику потери до 145 военнослужащих. В районах Доброволье, Шахтерское и Темировка были поражены три украинские бригады, уничтожены танк и два иностранных артиллерийских орудия.

    В свою очередь, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразив пять атак и уничтожив до 420 военнослужащих ВСУ. Потерянные украинские силы включали мобильную технику и артиллерийские установки. Было также уничтожено пять складов боеприпасов и радиолокационная станция AN/TPQ-50.

    Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области. Кроме того, группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике ряда украинских подразделений около Дзержинска и других населенных пунктов ДНР. Также российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.

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    23 сентября 2024, 00:05 • Новости дня
    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета

    Зеленский записал видео с борта военно-транспортного самолета по пути в США

    Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер режима на Украине Владимир Зеленский записал обращение с борта военно-транспортного самолета по пути в США, где собирается представить «план победы» Джо Байдену.

    По словам Зеленского, он сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланирована встречи в Вашингтоне. Он собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу, Камале Харрис и Дональду Трампу.

    Ранее агентство Associated Press сообщало, что Зеленский начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтоне в Пенсильвании, где родился Байден.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    22 сентября 2024, 13:49 • Новости дня
    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter

    Умеров: Украина добилась договоренностей по истребителям Gripen и Eurofighter

    Украина провела переговоры с Западом о истребителях Gripen и Eurofighter
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о прогрессе в переговорах по поставкам истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon от Запада, а также заявил о предстоящих анонсах.

    По его словам, Украина ведет активные переговоры с западными партнерами по поводу поставок истребителей Gripen и Eurofighter Typhoon, передает ТАСС. Умеров отметил, что уже достигнуты договоренности по передаче F-16 и Mirage, в то время как переговоры по другим самолетам продолжаются.

    По словам министра, ожидается, что вскоре будут достигнуты результаты, которые Украина сможет официально объявить. Умеров также подчеркнул необходимость обсуждения точного количества авиационных бригад и самолетов, которые будут переданы, добавив, что потребности Украины уже известны западным партнерам. Он выразил некоторую критику в адрес западных стран, указывая на то, что переговоры пока не привели к окончательным решениям.

    Ранее начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что западные страны вскоре могут поставить Украине истребители F-16. При этом американский генерал Джеймс Хекер отметил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на F-16 из-за отсутствия опыта. В то же время Дания объявила о намерении направить Украине еще несколько истребителей F-16 до конца 2024 года, как сообщило датское агентство Ritzau со ссылкой на главу Минобороны Троэльса Лунда Поульсена.

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    22 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга

    Песков: Столтенберг делает безответственные заявления, поскольку скоро покинет свой пост

    Песков назвал причину безответственных заявлений Столтенберга
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе безответственные заявления относительно несерьезности существующих у России «красных линий», поскольку скоро покинет пост, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков, комментируя слова Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь территории России, отметил, что Запад «одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца». Он назвал это «одержимостью, которая «проявляется у всех по-разному». По его словам, «у Столтенберга она проявляется «вот таким способом», передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что занимающий в настоящий момент пост генсека НАТО Столтенберг «человек уходящий». «Он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться», – уточнил он, пишет РИА «Новости».

    Однако Песков также подчеркнул, что на Западе остаются «трезвые головы», анализирующие и понимающие слова президента РФ Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары.

    Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».

    В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    23 сентября 2024, 02:24 • Новости дня
    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область

    Зеленский: Операция в Курской области показала Западу, на что способны ВСУ

    Зеленский назвал причину вторжения в Курскую область
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, «на что способна Украина», заявил глава режима на Украине Владимир Зеленский в интервью изданию The New Yorker.

    Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область «оглушительным успехом». Кроме того, он не думает, что вторжение ВСУ в российский регион поможет закончить конфликт, передает Ura.ru.

    По словам Зеленского, атака ВСУ на Курскую область якобы показала «партнерам, на что мы способны», а журналисты вправе задаваться вопросом стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

    «Меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», – заявил глава режима на Украине.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Накануне СК возбудил дело против украинских военных за расстрелы жителей Курской области.

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    22 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    Глава британского МИД заявил о продолжении украинского конфликта «до 2026 и далее»

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что конфликт на Украине продолжится в 2026 год и дольше, сообщает The Guardian.

    На конференции Лейбористской партии в Ливерпуле он заявил, что украинский конфликт будет «глубже и жестче», особенно в «конце 2025 года в 2026 году» и далее, передает «Московский комсомолец».

    Ранее американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году.

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    22 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    Песков: Для России нет альтернативы победе в СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

    Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков подчеркнул, что «для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы российской победе и сейчас», передает ТАСС.

    Он отметил, что в настоящее время «идет война, они воюют с Россией». «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель – это стратегически и тактически победить Россию», – сказал Песков. По его словам, это обязывает РФ очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать СВО, чтобы достичь всех поставленных целей, выполнить все задачи и одержать победу самим.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    23 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского

    Миллиардер Сакс назвал план Зеленского угрозой третьей мировой

    Сакс предсказал третью мировую из-за плана Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил опасения, что реализация плана победы Владимира Зеленского может спровоцировать третью мировую войну, напомнив о его ключевых инициативах.

    Сакс в своем сообщении в соцсети Х отметил, что Зеленский представил план президенту США Джо Байдену, который включает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по российской территории, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие шаги могут быть восприняты как начало третьей мировой войны.

    Миллиардер выразил надежду, что Байден осознает причины, по которым ранее не согласился на немедленное вступление Украины в НАТО и нанесение дальнобойных ударов, и продолжит придерживаться прежней позиции.

    Ранее Сакс заявил, что планы США разрешить Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России могут привести к третьей мировой войне.

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    22 сентября 2024, 23:27 • Новости дня
    В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ

    Депутат Рады Дмитрук: В Закарпатье сотрудники ТЦК забрали двух священников УПЦ после литургии

    Tекст: Вера Басилая

    В Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ), после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих их отпустили, сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

    По его словам, отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии затолкали в микроавтобус сразу же после литургии, передает «Лента.ру».

    Дмитрук рассказал, что у священников отобрали телефоны и документы. Верующие УПЦ пришли под военкомат города Хуста с требованием освободить священников. Украинские СМИ пишут, что люди также перекрыли дорогу в селе Иза, откуда попытались мобилизовать отца Василия и отца Степана.

    Дмитрук сообщил, что после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих ближе к вечеру священников отпустили.

    Отцу Степану военкомат дал трое суток на то, чтобы покинуть Закарпатскую область и явиться в одесский военкомат. Отца Василия ждут в хустском военкомате через месяц, передает ТАСС.

    Ранее командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию мужчин моложе 25 лет, ранее имевших статус «ограниченно годен».

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    23 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у безумца, но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Россию не пригласили на обсуждение так называемого мирного плана Зеленского, и в Москве не понимают, что на уме у «безумца».

    «Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», – цитирует РИА «Новости» Полянского.

    Дипломат отметил, что Западу придется поддержать «PR-кампанию украинского президента», а также держать украинский вопрос в центре внимания, что сейчас не просто.

    Полянский указал, что Зеленский выбрал путь эскалации, когда ВСУ вторглись в Курскую область.

    «Это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру», – добавил российский дипломат.

    Ранее Зеленский заявлял, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Также он признался, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам, на что способна Украина.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации.

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    22 сентября 2024, 20:05 • Новости дня
    Украинскую ракету уничтожили в небе Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Курской областью уничтожена украинская ракета, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что ракета была уничтожена днем в воскресенье.

    Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно перехватили шесть ракет и беспилотник над Курской областью.

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    23 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.

    По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.

    Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.

    В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.

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    22 сентября 2024, 11:03 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области
    ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские Вооруженные Силы успешно поразили пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Сумской области, нанеся точный ракетный удар из комплекса «Искандер», сообщили в Минобороны РФ.

    В сообщении говорится, что «расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что помимо самой установки, были уничтожены два автомобиля охранения и расчеты РСЗО.

    В минувшее воскресенье начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что американская реактивная система залпового огня M270 MRLS уничтожена ударом ракетного комплекса «Искандер-М» в Херсонской области.

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    22 сентября 2024, 15:54 • Новости дня
    Российские морпехи сорвали ротацию ВСУ в Курской области
    Российские морпехи сорвали ротацию ВСУ в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы 155-й бригады морской пехоты обнаружили рацию на брошенной позиции ВСУ, что позволило им узнать о планах противника по эвакуации раненых и своевременно уничтожить бронегруппу, рассказал журналистам командир взвода с позывным «Скупой».

    По его словам, бойцы 155-й бригады морской пехоты российской армии обнаружили рацию на брошенной позиции украинских вооруженных сил в Курской области, сообщает ТАСС. Из перехваченных радиопереговоров морпехи узнали, что украинская бронегруппа собирается эвакуировать своих раненых и погибших с помощью бронетехники.

    Благодаря полученной информации, российские морпехи смогли подготовиться к атаке на приближающуюся бронегруппу ВСУ. В результате они встретили и уничтожили противника, предотвратив ротацию. «Скупой» подчеркнул, что своевременные действия позволили избежать потерь среди российских бойцов.

    Ранее российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. Ранее военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну бронетехники, на которой боевики пытались заехать вглубь российской территории. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.

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    22 сентября 2024, 11:06 • Новости дня
    Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Минобороны: Су-34 нанес удар по технике ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил технику ВСУ в Курской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал скопление техники ВСУ в приграничном районе Курской области, используя авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает Минобороны.

    Как говорится в сообщении, Су-34 выполнил удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет выполнять точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    По данным Министерства обороны, разведывательные подразделения подтвердили уничтожение целей, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. Таким образом, была обеспечена высокая эффективность и безопасность операции.

    Ранее экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами вызвало беспокойство в Соединенных Штатах. Ранее также сообщалось, что удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ нанес истребитель Су-34.

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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