Под Угледаром российские войска захватили в плен 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС. Среди них оказались двое офицеров. Большинство пленных – бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады, которая старается удерживать оборону на Угледарском направлении. Раненым среди пленных оказана необходимая медицинская помощь.

Сдавшиеся военнослужащие сообщают, что большинство из них были мобилизованы недавно и находились на линии соприкосновения от одного дня до двух недель. Они также рассказали, что неоднократно запрашивали помощь у своего командования, однако поддержки не получили. Это могло повлиять на их решение сдаться в плен.

В данный момент ВСУ предпринимают попытки эвакуации военнослужащих из Угледара, сообщают в силовых структурах. Это первые подобные попытки покинуть город, который занимает стратегическую позицию. Мотивы и успехи этих операций пока остаются неизвестными, но это может свидетельствовать о стремлении противника отступить от удерживаемой территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что потери украинской армии под Угледаром растут, а эвакуационные группы не справляются с количеством погибших и раненых.

Как отметил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», активные штурмовые действия подразделений морской пехоты ТОФ в Пречистовке длились не более четырех часов. Кроме того, украинские войска в ходе панического бегства из Пречистовки оставили много западного оборудования и вооружения.