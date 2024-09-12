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Штурм Пречистовки под Угледаром российскими силами занял четыре часа
Старшина первого взвода отряда «Шторм»: Штурм Пречистовки под Угледаром российскими силами занял четыре часа
Активные штурмовые действия подразделений бригады морской пехоты ТОФ при освобождении села Пречистовка на Угледарском участке продлились не более четырех часов, рассказал старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным Азик.
По его словам, морпехи «заходили в село на броне» очень быстро. Противник не ожидал, что придется обороняться прямо сейчас, поэтому сопротивлялся, но недолго, передает ТАСС.
«Бой занял не более четырех часов», – сказал Азик.
Ранее в Минобороны сообщали, что группировка «Восток» освободила Пречистовку в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны.