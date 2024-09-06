Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
ВС России в ДНР за неделю освободили семь населенных пунктов
Группировки «Центр» и «Восток» освободили в Донецкой народной республике за последние семь дней семь поселков, сообщило Министерство обороны России.
Группировка «Центр» освободила Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавку, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также она поразила пять механизированных, пехотную, егерскую, десантно-штурмовую бригады ВСУ, бригаду нацгвардии и бригаду теробороны и отразила 53 контратаки.
Группировка «Восток» освободила Пречистовку в ДНР и поразила живую силу и технику двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны, а также отразила десять контратак.
Ранее в Минобороны назвали количество сбитых самолетов ВСУ за все время СВО.