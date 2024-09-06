ВС России в ДНР за неделю освободили семь населенных пунктов

Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии

Задержанный в Гомеле японский агент допустил подготовку ракетного удара по Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

«Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Я думаю, что они могли нанести ракетный удар по территории Беларуси», – цитирует ТАСС Наканиси.

По его словам, «между США и Японией очень тесные связи». Японец заявил, что раскаивается в своем поступке, и считает, что его действия навредили безопасности Белоруссии.

Сообщается, что Наканиси сделал более 9 тыс. точных фотографий мостов, дорог, железнодорожных путей, военных и логистических объектов возле белорусско-украинской границы. Один из резервных каналов для передачи информации был в посольстве Японии в Минске, передает РИА «Новости».

Ранее в Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в стране.

Сообщается, что Наканиси был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель. В Белоруссии он провел шесть лет и делал подробные отчеты для национальной комиссии общественной безопасности Японии.