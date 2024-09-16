Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Пленный: Эвакуационные группы ВСУ не справляются с потоком раненых и погибших у Угледара
Потери украинской армии под Угледаром ДНР за несколько дней идут на десятки, эвакуационные группы ВСУ не справляются с потоком раненых и погибших солдат, рассказал пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, бывший полицейский Роберт Погорелов.
По его словам, украинские военные не справляются с десятками погибших и раненых.
«Пулевые, осколочные ранения. Я пытался вытаскивать ... Не все падали сразу, есть укрытия, где остаются погибшие и раненые, кто-то по рации передает, что «трехсотый», «двухсотый», – передает ТАСС слова пленного.
Он рассказал, что эвакуацией тел погибших на этом участке фронта никто не занимается. Погорелов и все, кто находились на переднем крае, тоже оказались брошенными, при этом большая часть людей погибла. Погорелову и еще нескольким солдатам спасли жизнь российские военнослужащие.
Ранее пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.