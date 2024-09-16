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    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    0 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    8 комментариев
    16 сентября 2024, 09:39 • Новости дня

    Взятые в плен украинские десантники попросили Киев забрать их

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

    Военные ВСУ были взяты в плен российскими бойцами мотострелкового полка 1427 к юго-западу от населенного пункта Нечаев Курской области.

    На кадрах допроса, которые есть в распоряжении РИА «Новости», десантники заявили, что командование ВСУ специально не эвакуирует с поля боя своих погибших и раненых военных.

    Украинский солдат, который пробыл в Курской области неделю, сообщил, что командование их «кинуло», и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из плена.

    Напомним, ранее состоялся обмен пленными с Киевом по формуле 103 на 103.

    15 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская группировка войск «Север» за минувшие сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен, заявили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение прошедших суток подразделения группировки «Север» вели активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Кроме того, российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области.

    Как указали в Министерстве обороны, в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери. Так, только за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, семь украинских военнослужащих сдались в плен.

    В сообщении говорится, что российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области и на территории Курской области. В результате этих действий были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники и значительное количество боевиков.

    По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    14 сентября 2024, 09:46 • Новости дня
    Стало известно об изнасиловании и убийстве женщины солдатами ВСУ в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Боевики ВСУ изнасиловали и убили жительницу села Гончаровка в Суджанском районе Курской области, узнав, что ее сын является военным, рассказала эвакуированная многодетная мать Татьяна.

    По ее словам, распространяется информация о том, что украинские военные узнали: сын женщины – военный.

    «С ней поступили очень плохо. Были издевательское насилование и расстрел. Она работала у нас в школе в охране», – рассказала Татьяна РИА «Новости».

    Данные о произошедшем зафиксировали военные следователи СК.

    Ранее жительница Курской области рассказала о попытках ВСУ похитить местных жителей.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Коментарии (2)
    14 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по украинским боевикам в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Истребитель-бомбардировщик ударил по военной технике и скоплению личного состава ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее Су-34 уничтожил ударом ФАБ-500 десятки украинских военных на Купянском направлении.

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    16 сентября 2024, 03:59 • Новости дня
    Командовавший обороной Малой Локни подполковник рассказал о выходе из окружения

    Tекст: Антон Антонов

    Бойцы, которые обороняли поселок Малая Локня в Курской области от вооруженных сил Украины, не потеряли ни одного человека, когда прорывались из окружения, сообщил командир батальона подполковник Александр Данилов.

    «Было принято решение, что надо отступать…. Сказал, в 2.15 начинаем движение», – приводит слова Данилова РИА «Новости».

    Данилов сообщил, что бойцы проделали проходы в ограждении колонии, где держали оборону. Сначала выдвинулись к дружественному опорному пункту, который располагался в километре от колонии.

    «В колонну по одному, так и шли 31 человек», – сказал Данилов. Он предположил, что «первую засаду, скорее всего, убили, потому что они перестали стрелять» ,но другие продолжали вести огонь. «На волю судьбы никто из нашего личного состава не пострадал», – сказал Данилов.

    К 4.00 российские военные добрались до опорного пункта и присоединились к его защитникам. Украинские войска продолжили атаки: «Противник все равно не оставлял попыток, наверное, растерзать нас что ли. В 4 часа они на БМП первую группу высадили в опорный пункт. Шесть человек». Группа ВСУ была ликвидирована. Новый штурм ВСУ предприняли около 17.30 – пятеро украинских военных были убиты, шестой «получил ранение, сдался в плен». ВСУ устроили сильный минометный обстрел опорного пункта.

    Группа Данилова двинулась дальше. Через сутки по лесам и болотам добрались до расположения российских войск. За это время четверо бойцов были ранены, но никто не погиб.

    Напомним, Данилов две недели командовал обороной поселка Малая Локня в Курской области. Колонию выбрали как самое укрепленное место. На тот момент все сотрудники и заключенные колонии уже были эвакуированы.

    В ходе оборонительных действий 8–24 августа подразделение Данилова уничтожило до восьми разведгрупп ВСУ, до восьми боевых машин пехоты и до 15 автомобилей Hammer, был пленен один военнослужащий ВСУ. Для нанесения максимальных потерь противнику Данилов принял решение вызвать огонь на себя. В результате обстрела получил травму.

    Президент России Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны. Путин объявил о решении подписать указ о присвоении Данилову звания Героя России. Кроме того, президент предложил Данилову пройти обучение в академии Генштаба.

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    14 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона на Курском направлении за все время боевых действий потеряла свыше 13 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 13 тыс. 100 человек, 110 танков, 44 БМП, 87 БТРов, 703 бронемашины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудия, 26 РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская армия потеряла восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    За последние сутки ВСУ потеряли 300 военнослужащих, 15 единиц бронетехники, включая два танка, БТР и 12 бронемашин, два артиллерийских орудия, инженерную машину разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен.

    Группировка «Север» в последние сутки продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.

    Она также отразила пять контратак ВСУ в сторону Марьевки, Любимовки, Обуховки и Русской Конапельки, сорвала две попытки атак в сторону Обуховки и Борок.

    В ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

    Отражены пять попыток противника прорваться через границу России в Нового Пути, Медвежьего и Веселого. Там ВСУ потеряли до 40 человек, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны у Борок, Гуево, Зеленого Шляха, Колмакова, Кругленького, Ивашковского, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Махновки, Русского Поречного, Новоивановки, Плехово, Покровского, Успеновки и Южного.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Баничей, Водолаги, Журавки, Ободы, Катериновки, Радьковки, Сумов, Павловки, Свессы, Шостки, Ястребиного и Ямполья.

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    13 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    СК завел дело на генерала ВСУ за преступления в Курской области

    СК завел дело на генерала ВСУ Красильникова за преступления в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СК возбудил уголовное дело в отношении командира ВФУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в Курской области, сообщили в пресс-службе СК.

    Как говорится в сообщении, СК возбудил уголовное дело в отношении командира управления «Северск» ВСУ генерал-майора Дмитрия Красильникова, обвиняемого по статьям об убийстве и покушении на убийство, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, об умышленном повреждении чужого имущества, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, под руководством Красильникова военнослужащие 22-й бригады, 80-й отдельной ДШБ и 61-й отдельной мехбригады, а также других подразделений 6 августа незаконно пересекли госграницу России и произвели ракетные удары, подрывы с помощью БПЛА жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры и гражданского автотранспорта. Также на дорогах они разместили взрывные устройства, чтобы помешать эвакуации мирных граждан из Курской области.

    В СК отметили, что из-за преступных действий Красильникова погибли и ранены мирные жители, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также автотранспорт, проживающие в Курской области люди были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства. «Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в сообщении.

    Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии.

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    15 сентября 2024, 08:14 • Новости дня
    Поляки в составе ВСУ мародерствовали в домах мирных жителей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поляки в составе ВСУ в Курском облисти занимались мародерством в домах мирных жителей в приграничье, рассказала эвакуированная местная жительница.

    По словам женщины, к ее соседке, когда та была с супругом дома, ворвались польские военные.

    Она рассказала, что поляки разбили мобильники, потом начали рыться в доме, украв деньги, передает РИА «Новости». Она рассказала, что поляк ударил женщину, а мужа ударил по коленям палкой.

    Она также добавила, что польские наемники загнали супружескую пару в подвал, пока сами занимались мародерством в их доме.

    Ранее СК завел дело на грузинского наемника Ладо Гамсахурдию за преступления в Курской области.

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    13 сентября 2024, 15:00 • Новости дня
    Ка-52М уничтожили украинские подразделения в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские ударные вертолеты Ка-52М поразили живую силу и технику украинских военных в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Ка-52М ударили авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, удары наносились по разведанным целям, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    После этого экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Авианаводчик сообщил, что назначенные цели были уничтожены.


    Также ведомство сообщило о работе артиллерии группировки «Север», передает ТАСС.

    Она ударила по скоплениям ВСУ в лесополосе в Курской области. Скопления обнаружили с помощью воздушной разведки.

    Уничтожение личного состава ВСУ зафиксировано на кадрах объективного контроля, заключили в министерстве.

    Ранее Ка-52М также поражали живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области.

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    13 сентября 2024, 13:59 • Новости дня
    CNN: У ВСУ начались проблемы со Starlink в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения в Курской области несут большие потери, у них начались перебои со связью, заявил один из украинских боевиков каналу CNN.

    Собеседник CNN сообщил, что украинская сторона в этом регионе несет большие потери, также она теряет много техники, передает Ura.ru.

    Кроме того, ВСУ испытывают проблемы со связью, в некоторых районах не работают GPS и Starlink.

    Украинская сторона сталкивается с серьезными фортификационными сооружениями, затрудняющими продвижение вперед.

    Ранее Минобороны России сообщало, что в последние сутки на Курском направлении 12 украинских боевиков сдались в плен.

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    14 сентября 2024, 17:16 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинских военных артиллерией в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения артиллерией группировки «Север» украинских боевиков в приграничном районе Курской области.

    Средства воздушной разведки засекли скопления живой силы ВСУ в лесном массиве региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Обнаруженные цели поразили артиллерией, их уничтожили, добавили в Минобороны.

    Ранее ведомство показывало уничтожение ВСУ в Курской области истребителем-бомбардировщиком Су-34 в Курской области.

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    15 сентября 2024, 13:56 • Новости дня
    Стало известно о применении ВСУ снарядов с газом в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свидетели рассказали о применении ВСУ снарядов с газом при нападении в Курской области.

    Как рассказал командир одного из отрядов с позывным Аид, их подразделение два раза атаковали газом на командном пункте и еще два раза на позициях, передает РИА «Новости». Аид добавил, что пострадавшие бойцы с тяжелыми отравлениями были эвакуированы в госпиталь.

    Ранее Аид сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    13 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    Священник храма в Курской области рассказал, как спасал святыни под обстрелами ВСУ
    Священник храма в Курской области рассказал, как спасал святыни под обстрелами ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Настоятель храма Рождества Христова в поселке Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области протоиерей Анатолий Волошин три раза приезжал в церковь, чтобы вывезти церковные святыни под обстрелами украинских боевиков.

    «Был там три раза. Было важно вывезти святыни оттуда. Храм поврежден, посечена фасадная сторона, разбиты окна», – сказал Волошин ТАСС.

    Он добавил, что сильных разрушений на территории храма нет. Священнослужитель пояснил, что сейчас уже находится в Курске.

    Протоиерей уточнил, что был в поселке в середине августа, в канун Яблочного Спаса. Он провел там службу, исповедал и причастил 92-летнюю женщину, позже ее отправили в пункт временного размещения в Курск.

    На следующий день начался обстрел, и священнику пришлось просидеть всю ночь в машине.

    «С первой зорькой поехал в храм, чтобы забрать святыни, увидел, что в храме разбиты окна и посечен фасад», – пояснил он.

    Волошин отметил, что после этого приезжал туда за храмовой печатью. Сейчас богослужения там не проводятся.

    Также протоиерей отметил, что в других храмах района обстановка благоприятнее, в поселке Любимовка батюшка продолжает службы.

    Большесолдатский район находится в юго-западной части региона.

    Ранее в ВСУ заявили о больших потерях в Курской области и о перебоях со связью, в том числе со спутниковой системой Starlink.

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    16 сентября 2024, 08:20 • Новости дня
    Пленный инвалид ВСУ сдался, узнав, что оказался в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ, инвалид второй группы Виталий Беседин рассказал, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    По его словам, он был непригоден к военной службе из-за второй группы инвалидности, но в 2024 году комиссия признала его годным, передает ТАСС.

    «Плохо отреагировали, когда узнали, что находимся в Курской области. У меня был план, как сбежать. Думал посадками уйти», – сказал Беседин. По словам пленного, солдат ВСУ на территорию Купской области завозили ночью, без документов и телефонов, в итоге Беседин сдался «Ахмату» в первый же день пребывания в Курской области.

    Напомним, ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек.

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    14 сентября 2024, 07:35 • Новости дня
    Ми-28НМ нанес ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вертолет армейской авиации Ми-28НМ поразил ракетным ударом скопление живой силы и техники ВСУ в приграничье Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар по разведанным целям противника в Курской области был нанесен авиационными средствами поражения. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, передает ТАСС.

    Ранее российские ударные вертолеты Ка-52М поразили живую силу и технику украинских военных в Курской области.

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    15 сентября 2024, 05:28 • Новости дня
    Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям, которые были уничтожены, после поражения экипажи вернулись на аэродром вылета, передает ТАСС.

    Ранее Су-34 сбросил бомбы на бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области.

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    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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