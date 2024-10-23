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    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия пытается протрезвить Америку

    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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    23 октября 2024, 14:02 • Новости дня

    ВС России продвинулись на времевском направлении в Запорожье

    Российская армия продвинулась на несколько сотен метров в районе Старомайорского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России пошли в атаку на времевском направлении в районе Старомайорского в Запорожье, продвинувшись на несколько сотен метров, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские вооруженные силы активизировали свои действия на времевском направлении, пишет ТАСС. После периода затишья войска продвинулись на несколько сотен метров в районе Старомайорского.

    По словам Рогова, продвижение также отмечено на северо-западе в районе Майорского и в направлении Ровнополья. Он подчеркнул, что эти достижения подчеркивают стратегическую важность времевского направления для российской армии. Вдобавок он указал, что на фоне освобождения Левадного и Золотой Новы это направление становится одним из наиболее успешных и активных для российских войск.

    Владимир Рогов ранее предрекал, что украинские вооруженные силы могут потерпеть обвал на Запорожском участке фронта. Он объяснял, что взятие Старомайорского имеет стратегическое значение для контроля над регионами. Сообщалось, что российские войска отбросили украинские силы на несколько сотен метров в направлении Макаровки в ДНР.

    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра.

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    22 октября 2024, 15:04 • Новости дня
    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине

    Политолог Скачко: Киев фейками о северокорейских военных пытается масштабировать конфликт на Украине

    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для того, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ сообщили о планах Южной Кореи отправить военных на Украину.

    «Все инсинуации о том, что северокорейские военные находятся в зоне спецоперации, а также слухи о планах Сеула отправить своих разведчиков и солдат на Украину из-за КНДР – это звенья одной цепи. Фейки создаются Киевом и Западом по нескольким причинам», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Во-первых, таким образом ставится задача напугать страны мирового большинства. Западная пресса ссылается на договор между Пхеньяном и Москвой о стратегическом партнерстве и фактически пытается убедить Глобальный Юг, что Россия за свою помощь якобы будет просить поставок «живой силы» в зону конфликта», – уточнил собеседник.

    Во-вторых, Киев и Сеул заранее создают оправдание своим действиям, добавил он. «Украина и Южная Корея готовят почву с тем, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это решение – не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну», – пояснил эксперт.

    Причем за военными Южной Кореи на Украину могут начать прибывать контингенты стран НАТО, не исключил Скачко. «То есть логика следующая: раз северокорейцы якобы участвуют в конфликте на стороне России, то и Североатлантический альянс получает карт-бланш», – указал он.

    Отсюда и третья задача фейков о присутствии военных КНДР на Украине – масштабировать конфликт, продолжил аналитик. «Запад, несмотря на разговоры о необходимости перемирия и заморозки боевых действий, все еще рассчитывает нанести стратегическое поражение России любой ценой. Поэтому украинские пропагандисты, курируемые из-за рубежа, хотят привлечь новые страны и новых участников. Разжигание этого костра войны происходит системно и целенаправленно», – считает политолог.

    Подводит иногда только безграмотность киевских технологов. Скачко указал, что в Сети распространяется созданный украинскими художниками плакат, на котором солдат ВСУ пытается обезглавить военного в северокорейской форме. При этом подпись на плакате указывает на Южную, а не Северную Корею. Эксперт не исключает, подобное «творение» было проспонсировано западными политиками.

    «Дело в том, что люди, которые называют Запад «цветущим садом», не хотят знать, что происходит в «джунглях». Высокомерие и политическая мания величия, сформировавшаяся в результате многолетнего гегемонизма, притупили их разум. И это привело к рождению таких чудовищ: кто-то услышал про Корею, нарисовал чушь, посчитав, что для массового сознания и так сойдет. Все это выглядит нелепо», – акцентировал собеседник. В заключение спикер предположил, что сюжет с северокорейскими военными проживет недолго, особенно «когда солдаты КНДР не появятся в зоне СВО».

    Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают план отправки на Украину своего военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, а также экспертов по тактике. Об этом сообщило издание Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они якобы в силах помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Информацию об этом подтвердило и Yonhap. Южнокорейская газета также сообщает, что Сеул допускает смену позиции по поставкам оружия Украине. По данным собеседника агентства, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до передачи Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между Россией и КНДР.

    На этом фоне заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой Ким Чен Ыну, выразила мнение, что Южная Корея и Украина «одинаковые, как две капли воды», назвав два государства «невоспитанными собаками, выпестованными США».

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября в Сеуле заявляли, что Северная Корея якобы может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы.

    На этом фоне российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР. Военкор Александр Коц отметил, что это действие – «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, вызвавший обсуждение в украинских и международных каналах. Также он подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

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    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    23 октября 2024, 02:51 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной попал в плен ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Сучков, осужденный в России по делу об убийстве Дарьи Дугиной, попал в плен к вооруженным силам Украины в зоне специальной военной операции, сообщил иноагент Олег Кашин (объявлен в розыск МВД России).

    Кашин* распространил соответствующую информацию на своей странице в соцсетях.

    Сучков в плену рассказал, что отправился из колонии в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту. По его словам, в ходе выполнения «боевой задачи» он был несколько раз ранен в результате атак беспилотников.

    Сучков рассказал, что заблудился, пытаясь выйти к российским позициям. По его словам, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел украинских военных, которые и взяли его в плен.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России.

    Кашин* трудился в «Коммерсанте» и «Известиях», в 2016 году переехал в Лондон. В 2022 году его внесли в реестр иноагентов, а в 2024 году объявили в розыск по уголовной статье.

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    23 октября 2024, 07:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об обнаружении британских наемников при освобождении Михайловки

    Tекст: Александра Юдина

    В Михайловке в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали двух британских наемников, которые находились в укрепленном опорном пункте, сообщает Минобороны.

    Ведомство сообщило о двух военнослужащих из Британии, которые были наемниками и оставались в укрепленном опорном пункте, передает «Комсомольская правда».

    Как отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, украинские боевики готовились к приходу российских войск, укрепляя блиндажи и создавая сеть ходов сообщения.

    «Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наемники. Они в этом опорнике так и остались», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России успешно освободили Михайловку в Донецкой народной республике.

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    23 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР), продолжив продвижение в глубину обороны противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка также нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии около Ленинского, Димитрова, Дзержинска, Сухого Яра, Кураховки и Щербиновки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 13 контратак формирований 23-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 5-й штурмовой бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, две машины пехоты, американский бронетранспортер М113, семь бронемашин, в том числе «Козак» и американский HMMWV, два пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира». Также был уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР.

    Они нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 60-й механизированных, 5-й и 79-й десантно-штурмовых, 81-й и 46-й аэромобильных бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты поблизости от Семеновки, Звановки, Васюковки, Северска, Дачного, Славянска, Часова Яра и Курахово в ДНР. Отразили две контратаки подразделений 56-й мотопехотной бригады ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 800 военнослужащих, бронетранспортер, две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и американское 105-мм орудие М119. Были уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и пять полевых складов боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Отметим, что накануне российские войска освободили Новосадовое в ДНР, а за прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов.

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    23 октября 2024, 08:23 • Новости дня
    Сдавшиеся военные ВСУ отказались умирать за США

    Украинские пехотинцы с натовским оружием сдались, заявив об отказе умирать за США

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские пехотинцы из 63-й отдельной механизированной бригады, вооруженные натовским оружием, добровольно сдались в плен российским военным на Харьковском направлении, заявив, что не хотят умирать за Зеленского и интересы США.

    На Харьковском направлении украинские пехотинцы, оснащенные натовским оружием, добровольно сдались в плен российским войскам. Как передает РИА «Новости», два разведчика из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ выразили нежелание умирать за президента Украины Владимира Зеленского и за интересы США. Солдаты передали российским силам униформу, амуницию и вооружение, произведенные в странах НАТО.

    Российские силовики отметили, что украинские солдаты получили пошаговые инструкции по технологии сдачи в плен через листовки с контактной информацией, которые были распространены над территориями, подконтрольными Киеву. Эти листовки содержали информацию об аккаунте обратной связи, через который солдаты могли уточнить детали процесса сдачи.

    Накануне стало известно, что 116-я бригада ВСУ была переведена из-под Курахово в Сумскую область в качестве наказания за отказ исполнять приказы.

    До этого украинский военный Владимир Горбатко сообщил, что попал в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов.

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    23 октября 2024, 03:40 • Новости дня
    Житель Комсомольска-на-Амуре осужден за шпионаж в пользу Украины

    Суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре за работу на украинскую разведку

    Tекст: Антон Антонов

    Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 12 лет и шесть месяцев колонии строгого режима за попытку передачи украинской разведке данных об оборонном предприятии, сообщили в УФСБ по Хабаровскому краю.

    Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в государственной измене в форме шпионажа (статья 275 УК), передает ТАСС.

    По данным УФСБ, осужденный пытался передать сведения об оборонном предприятии Хабаровского края представителям главного управления разведки министерства обороны Украины. Связь с украинской разведкой он установил через интернет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Свердловский областной суд приговорил жительницу Нижнего Тагила к 12,5 года колонии за передачу спецслужбам Украины через мессенджеры военно-технических сведений. В Крыму задержали 51-летнего жителя по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами через эти же мессенджеры.

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    23 октября 2024, 03:18 • Новости дня
    Беспилотники сбиты в Ростовской области

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Новошахтинска сбили четыре беспилотника, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

    Никто не пострадал, разрушений на земле нет, сообщил Голубев в Telegram.

    Минобороны России сообщило, что за сутки российская ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника самолетного типа, передает ТАСС.

    Напомним, на днях в районе Новошахтинска российская ПВО также уничтожила украинские беспилотники.

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    23 октября 2024, 13:26 • Новости дня
    ВС России нанесли крупный удар по ВСУ в Сумской области

    Группировка войск «Север» нанесла значительные потери ВСУ на Курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка войск «Север» продолжила наступление на Украине, нанеся значительные потери ВСУ в Сумской области, где были уничтожены три танка и БМП Bradley, а также свыше 280 военнослужащих противника.

    Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести наступательные действия против ВСУ. В ходе операций были поражены формирования 21-й, 22-й, 41-й и 47-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах таких населенных пунктов, как Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово, отмечается в Telegram-канале Минобороны России..

    В сообщении также говорится, что подразделения «Севера» успешно отразили две контратаки противника в направлении Плехово и Покровского и пресекли три попытки контратак в направлении Зеленого Шляха. Потери ВСУ составили до 40 человек убитыми и ранеными, был уничтожен танк и три боевые машины пехоты, включая БМП Bradley американского производства. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Удары армейской авиации и артиллерии нанесли значительные повреждения скоплениям живой силы и техники ряда механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригады морской пехоты в нескольких населенных пунктах.

    За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая три танка и одну БМП Bradley, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

    Всего за период боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25 тыс. военнослужащих и сотни единиц различной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Север» использовали беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, из-за чего у ВСУ не получилось провести ротацию подразделений. Также сообщалось, что украинские боевики при обстреле российских военных в Курской области использовали начиненные хлором снаряды, как об этом информировали Telegram-каналы.

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    23 октября 2024, 12:42 • Новости дня
    Взрывы прогремели на военном аэродроме в Черкасской области Украины

    В Черкасской области Украины утром произошли взрывы на военном аэродроме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На военном аэродроме в Черкасской области Украины утром прогремели мощные взрывы, после которых к месту происшествия прибыли свыше десяти машин скорой помощи и пожарных.

    Утром 23 октября в районе военного аэродрома в Умани Черкасской области Украины произошли взрывы, сообщает ТАСС. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подтвердил данную информацию. Он отметил, что местные жители около половины восьмого утра услышали и увидели мощные взрывы.

    В результате инцидента к месту происшествия были направлены более десяти машин скорой помощи и пожарных. Дмитрук также уточнил, что на аэродроме находится база воздушных сил, которая используется для боевых вылетов самолетов. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в городе, но не уточняли их локацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины, также произошли взрывы на западе Украины в районе военного аэродрома.

    Ранее ВС России ранее поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине.

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    22 октября 2024, 20:04 • Новости дня
    Фонд «Защитники Отечества» открыл в Госдуме выставку об отцах ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Государственной думе состоялось открытие выставки «Отец Героя» о родителях ветеранов специальной военной операции, организованной фондом «Защитники Отечества».

    На церемонии открытия присутствовали статс-секретарь – замглавы Минобороны России и председатель фонда Анна Цивилева, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также главы парламентских фракций и комитетов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Выставка «Отец Героя» посвящена родителям ветеранов, ставшим образцом доблести и чести для многих поколений. Родные – это те люди, которые прививали героям истинные ценности, ориентировали на выбор жизненного пути. Семья, честность, любовь, товарищество, преданность стране – это основополагающие ценности, которые дают нам силы. Современные защитники возрождают в России традиции памяти героизма. Нам нужно, чтобы она жила вечно», – отметила Цивилева.

    Володин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы память о подвигах погибших участников СВО жила. «Они пожертвовали собой ради нашей страны, и мы обязаны сделать все, чтобы память о них жила», – заявил он.

    Экспозиция, подготовленная при поддержке комитета Госдумы по защите семьи, будет показана в регионах России и дополнена новыми материалами. Она включает 38 фотографий отцов, чьи сыновья героически сражались на СВО. Работы сделали в филиалах фонда в рамках проекта «Наша Семья – Наша Победа!». Близкие бойцов СВО выразили благодарность организаторам выставки, отмечая ее значимость для увековечения подвига их детей.

    Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 млн 640 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 млн 490 тыс. уже решено.

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    23 октября 2024, 09:47 • Новости дня
    Росгвардейцы уничтожили БТР Stryker ВСУ в Курской области

    Росгвардейцы при помощи дрона уничтожили американский БТР Stryker в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Курской области военнослужащие Росгвардии уничтожили бронетранспортер Stryker ВСУ, применив беспилотник для поражения американской легкобронированной машины, предназначенной для доставки пехоты.

    Военнослужащие Росгвардии уничтожили бронетранспортер Stryker Вооруженных сил Украины в Курской области, передает ТАСС. Для выполнения операции был использован беспилотник.

    «Бойцы Росгвардии в Курской области при помощи беспилотника уничтожили БТР Stryker американского производства», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Бронетранспортер Stryker представляет собой легкобронированную колесную боевую машину. Она предназначена для транспортировки пехоты на поле боя, обеспечения огневой поддержки, а также выполнения задач боевого и специального обеспечения.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии с момента введения в Курской области режима контртеррористической операции уничтожили порядка 30 единиц украинской техники. Спецназ Росгвардии совместно с представителями других силовых ведомств уничтожил группу украинских боевиков, пытавшихся переместиться в населенный пункт из леса, а также уничтожил пять опорных пунктов ВСУ в Курской области, ликвидировав 50 украинских военнослужащих.

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    23 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Артиллеристы «Север V» уничтожили склад ВСУ под Часовым Яром

    Артиллеристы бригады «Север V» нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ под Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Артиллеристы добровольческого корпуса «Север V» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в лесополосе у Часова Яра, обнаружив его с помощью дрона и попав по укрытию украинского пикапа.

    Артиллеристы бригады «Север V» добровольческого корпуса, входящего в состав группировки «Юг», успешно нанесли удар по складу с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра, передает ТАСС. В ходе разведывательного полета дрон бригады обнаружил укрытие украинского пикапа в лесополосе севернее Часова Яра, после чего было принято решение об атаке.

    Артиллерийская группа нанесла удар, приведший к возгоранию. Через несколько минут в окрестностях цели прогремела серия взрывов. В результате оказалось, что под землей находился скрытый склад боеприпасов, а также сосредоточение живой силы противника. Маскировка не оправдала себя, и объект был полностью уничтожен вместе с содержимым.

    Ранее сообщалось, что российские войска начали наступление в северо-восточной части Часова Яра, латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию. Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

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    23 октября 2024, 12:47 • Новости дня
    Морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ

    Морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море

    Tекст: Мария Иванова

    Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) в северо-западной части Черного моря уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотников ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники противника в 141 районе.

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты 14 американских реактивных снарядов HIMARS и 78 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34173 беспилотника, 583 ЗРК, 18769 танков и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27497 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили объекты энергетики Украины, которые обеспечивали действия ВСУ, а также инфраструктуру военных аэродромов.

    В среду сообщалось, что российские войска освободили Николаевку и Серебрянку в ДНР.

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