«Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.7 комментариев
Рогов объяснил значение взятия Старомайорского
Рогов: Высоты у Старомайорского придадут динамики армии России
Освобождение поселка Старомайорское на стыке ДНР и Запорожской области тактически важно для Российской армии, заявил глава комиссии ОП России по суверенитету и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Освобождение Старомайорского имеет важное тактическое значение, оно придаст динамики успешным действиям по продвижению на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».
Рядом с населенным пунктом находятся высоты, которые позволят продвигаться российским подразделениям вперед. Это село станет залогом грядущих успехов ВС России, подчеркнул он.
Минобороны России заявило, что в понедельник группировка «Восток» установила контроль над населенным пунктом Старомайорское в ДНР.