Рогов: Высоты у Старомайорского придадут динамики армии России

Tекст: Алексей Дегтярев

Освобождение Старомайорского имеет важное тактическое значение, оно придаст динамики успешным действиям по продвижению на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

Рядом с населенным пунктом находятся высоты, которые позволят продвигаться российским подразделениям вперед. Это село станет залогом грядущих успехов ВС России, подчеркнул он.

Минобороны России заявило, что в понедельник группировка «Восток» установила контроль над населенным пунктом Старомайорское в ДНР.