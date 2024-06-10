Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
Подразделения группировки «Восток» в последние сутки продвинулись вглубь обороны украинской армии и установили контроль над населенным пунктом Старомайорское в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.
Группировка поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны у Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Украинская сторона потеряла до 140 человек, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Мирного, Нестерянки (Запорожская область), Осокоровки и Тягинки (Херсонская область).
В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 60 человек, орудие «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.