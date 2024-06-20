Америка продолжает кормить своих демонов

Персонажи ряда американских фильмов любили одно занятие. Они прикармливали демонов, желая превратить в слуг, а потом попадали под их полную власть, с удивлением наблюдая, как те пожирают их знакомых и близких. То, что забавно в кино, не так забавно в политике. Рушащиеся башни-близнецы – разве дурной урок? Так нет же, американские дяди и тети уроков истории не помнят. Они вообще отказались от истории. Возможно, себе на погибель.

Недавно, буквально в этом июне, американцы отменили свой же запрет на поставку оружия батальону «Азов» (признан в России террористической организацией). Разумеется, «Азов» и раньше получал от главных спонсоров войны всё, что ему было необходимо. Куда больше и лучше, чем регулярные части ВСУ. Так что чисто в военном отношении ничего не изменилось.

Но дело даже не в «Азове», численность которого не так велика, чтоб вести об этом специальный разговор с чисто практической точки зрения. Дело в принципе, в символе.

Ограничения на поставку оружия «Азову» и споры вокруг него оставались едва ли не единственным признанием официальных Штатов, что неонацизм на Украине существует. Но, видимо, проукраинское лобби и желание «поставить на место» Россию оказались сильнее.

Ранее американцы все-таки вынуждены были соглашаться, что «Азов» с его символикой, историей создания, идеологией, внутренней атмосферой, отцами-командирами и лично основателем Андреем Билецким (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) – это уже чересчур.

И тут, на фоне проблем союзничка на фронте – такой тотальный пересмотр. Никакого нацизма, никаких нарушений прав человека и военных преступлений за «азовцами» не обнаружено. Просто героические защитники Мариуполя. Куда-то исчезли эсэсовские руны на татуировках и эмблемах, полностью вымылись из мозгов соратников и растворились в околоземном пространстве идеи нации и расы, а члены бригады, включенные в качестве отдельного подразделения в доблестную Национальную гвардию Украины, превратились чуть ли не в ангелов демократии. Еще одно усилие – и будут готовы отправиться на гей-парад.

Да и пресловутый Андрей Билецкий, произнесший лет десять тому назад фразу про то, как украинская нация призвана возглавить последний крестовый поход белого человечества против расы недочеловеков-семитов, давно передумал. И больше того, запамятовал, где и по какому поводу он так высказался. Кроме того, с 2014 года основатель «Азова» – не командир «Азова». А то, что он имеет чин полковника украинской армии и командует Третьей отдельной штурмовой бригадой, к делу якобы не имеет отношения.

Так что дать оружие «Азову» – не дать оружие «Азову» – это игры в бюрократию. Дают, давали и давать будут. Но вот только игры эти с далеко идущими последствиями.

Первый пласт подобных последствий – внутриукраинский.

Давление правых радикалов, откровенных нациков-ультра, организованных в военизированные или околовоенизированные формирования, не позволяло украинским властям сделать реальные шаги в сторону урегулирования конфликта. И эта ситуация продолжалась с 2014 года. Вне зависимости от того, имела ли власть на то хоть малейшее желание и остатки ума, она была бы неминуемо сметена волной насилия справа при малейшем движении в сторону замирения с Россией и частью собственного народа. То, что украинский ультранационализм стал одной из основных причин этой войны – не лозунг русской пропаганды. Это простой, почти элементарный и воплощенный в политической практике факт.

Замешанный на оголтелой русофобии крайний национализм, почти нацизм – и сейчас важнейший фактор внутренней украинской жизни. Он не хуже бывших британских премьеров способствует срыву переговоров и рассматривает любое поползновение к миру как вид национальной измены. И здесь американцы, как разжигатели войны, естественным образом его легализуют и поощряют, опять забывая о том, что растят демонов себе же на погибель.

Второй пласт проблем, связанных с официальным решением о поставках оружия «Азову», носит уже отдельный, чисто западный характер. Запад давно знаком с нацистским демоном, он уже пытался натравить его на Россию. Все помнят, что вышло. И вот сейчас, когда на наших глазах на Украине ультраправый военизированный национализм налился новой силой и напился новой кровью, кто-то забыл, что в эти опасные провокации он уже играл.

И тут остается только руки развести в недоумении.

Даже нынешние западные аналитики, при всем их опьянении собственными идеологическими конструкциями, не могут не понимать одну простую вещь. При любом исходе событий вся эта ультраправая националистическая волна хлынет к ним, станет неизбежным фактором их внутренней жизни. Это случится в том случае, если украинское государство прекратит существовать, и Запад получит толпы озлобленных заряженных нацизмом беженцев, привыкших к оружию. Это случится и при другом варианте, когда украинское государство в том или ином виде сохранится и ему придется иметь дело с собственной ультраправой сворой. Исход этих людей всё равно будет один – в мир «золотого миллиарда».

При этом связи того же «Азова» с военизированными ультраправыми кругами в США и Европе – не секрет для американских спецслужб. Тут и известный «дивизион Атомваффен», и боевики RAM из Южной Калифорнии, и «Северное движение Сопротивления» в Скандинавии. В какой-то момент на американских экспертов нашло даже прозрение, и они писали об удивительном сходстве между украинскими нациками и «Аль-Каидой» (запрещена в России), сравнивали западных вербовщиков «Азова» с организацией экстремистов «Мактаб аль-Хидамат».

Но все эти озарения потонули в желании «остудить Россию».

Что ж, демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.