Персонажи ряда американских фильмов любили одно занятие. Они прикармливали демонов, желая превратить в слуг, а потом попадали под их полную власть, с удивлением наблюдая, как те пожирают их знакомых и близких. То, что забавно в кино, не так забавно в политике. Рушащиеся башни-близнецы – разве дурной урок? Так нет же, американские дяди и тети уроков истории не помнят. Они вообще отказались от истории. Возможно, себе на погибель.
Недавно, буквально в этом июне, американцы отменили свой же запрет на поставку оружия батальону «Азов» (признан в России террористической организацией). Разумеется, «Азов» и раньше получал от главных спонсоров войны всё, что ему было необходимо. Куда больше и лучше, чем регулярные части ВСУ. Так что чисто в военном отношении ничего не изменилось.
Но дело даже не в «Азове», численность которого не так велика, чтоб вести об этом специальный разговор с чисто практической точки зрения. Дело в принципе, в символе.
Ограничения на поставку оружия «Азову» и споры вокруг него оставались едва ли не единственным признанием официальных Штатов, что неонацизм на Украине существует. Но, видимо, проукраинское лобби и желание «поставить на место» Россию оказались сильнее.
Ранее американцы все-таки вынуждены были соглашаться, что «Азов» с его символикой, историей создания, идеологией, внутренней атмосферой, отцами-командирами и лично основателем Андреем Билецким (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) – это уже чересчур.
И тут, на фоне проблем союзничка на фронте – такой тотальный пересмотр. Никакого нацизма, никаких нарушений прав человека и военных преступлений за «азовцами» не обнаружено. Просто героические защитники Мариуполя. Куда-то исчезли эсэсовские руны на татуировках и эмблемах, полностью вымылись из мозгов соратников и растворились в околоземном пространстве идеи нации и расы, а члены бригады, включенные в качестве отдельного подразделения в доблестную Национальную гвардию Украины, превратились чуть ли не в ангелов демократии. Еще одно усилие – и будут готовы отправиться на гей-парад.
Да и пресловутый Андрей Билецкий, произнесший лет десять тому назад фразу про то, как украинская нация призвана возглавить последний крестовый поход белого человечества против расы недочеловеков-семитов, давно передумал. И больше того, запамятовал, где и по какому поводу он так высказался. Кроме того, с 2014 года основатель «Азова» – не командир «Азова». А то, что он имеет чин полковника украинской армии и командует Третьей отдельной штурмовой бригадой, к делу якобы не имеет отношения.
Так что дать оружие «Азову» – не дать оружие «Азову» – это игры в бюрократию. Дают, давали и давать будут. Но вот только игры эти с далеко идущими последствиями.
Первый пласт подобных последствий – внутриукраинский.
Давление правых радикалов, откровенных нациков-ультра, организованных в военизированные или околовоенизированные формирования, не позволяло украинским властям сделать реальные шаги в сторону урегулирования конфликта. И эта ситуация продолжалась с 2014 года. Вне зависимости от того, имела ли власть на то хоть малейшее желание и остатки ума, она была бы неминуемо сметена волной насилия справа при малейшем движении в сторону замирения с Россией и частью собственного народа. То, что украинский ультранационализм стал одной из основных причин этой войны – не лозунг русской пропаганды. Это простой, почти элементарный и воплощенный в политической практике факт.
Замешанный на оголтелой русофобии крайний национализм, почти нацизм – и сейчас важнейший фактор внутренней украинской жизни. Он не хуже бывших британских премьеров способствует срыву переговоров и рассматривает любое поползновение к миру как вид национальной измены. И здесь американцы, как разжигатели войны, естественным образом его легализуют и поощряют, опять забывая о том, что растят демонов себе же на погибель.
Второй пласт проблем, связанных с официальным решением о поставках оружия «Азову», носит уже отдельный, чисто западный характер. Запад давно знаком с нацистским демоном, он уже пытался натравить его на Россию. Все помнят, что вышло. И вот сейчас, когда на наших глазах на Украине ультраправый военизированный национализм налился новой силой и напился новой кровью, кто-то забыл, что в эти опасные провокации он уже играл.
И тут остается только руки развести в недоумении.
- Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего
- Запад оказался далек от своих идей
- Зря Зеленский прогуливал уроки истории
Даже нынешние западные аналитики, при всем их опьянении собственными идеологическими конструкциями, не могут не понимать одну простую вещь. При любом исходе событий вся эта ультраправая националистическая волна хлынет к ним, станет неизбежным фактором их внутренней жизни. Это случится в том случае, если украинское государство прекратит существовать, и Запад получит толпы озлобленных заряженных нацизмом беженцев, привыкших к оружию. Это случится и при другом варианте, когда украинское государство в том или ином виде сохранится и ему придется иметь дело с собственной ультраправой сворой. Исход этих людей всё равно будет один – в мир «золотого миллиарда».
При этом связи того же «Азова» с военизированными ультраправыми кругами в США и Европе – не секрет для американских спецслужб. Тут и известный «дивизион Атомваффен», и боевики RAM из Южной Калифорнии, и «Северное движение Сопротивления» в Скандинавии. В какой-то момент на американских экспертов нашло даже прозрение, и они писали об удивительном сходстве между украинскими нациками и «Аль-Каидой» (запрещена в России), сравнивали западных вербовщиков «Азова» с организацией экстремистов «Мактаб аль-Хидамат».
Но все эти озарения потонули в желании «остудить Россию».
Что ж, демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.