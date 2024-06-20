Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Путин назвал перспективным развитие транспортного коридора Владивосток – Хошимин
Путин назвал перспективным развитие транспортного коридора между Владивостоком и Хошимином
Наиболее перспективно сотрудничество с Вьетнамом по развитию морского транспортного коридора Владивосток – Хошимин, в 2022 году открыта регулярная грузовая линия, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с вьетнамским коллегой То Ламом.
«Перспективным видится взаимодействие по масштабному инфраструктурному проекту – морскому транспортному коридору Владивосток – Хошимин. В 2022 году открыта регулярная грузовая линия, по которой на еженедельной основе курсирует контейнеровоз», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент отметил продвижение двустороннего сотрудничества в промышленности. «В Дананге на российско-вьетнамском предприятии «Газ Тхань Дат» ведется сборка грузовых и пассажирских микроавтобусов марки «Газель». В прошлом году на этой площадке было собрано 1150 единиц техники – автобусов, фургонов, часть из которых была поставлена и в другие страны, в Лаос и Филиппины», – отметил Путин.
Ранее Путин отметил участие «Русгидро» в расширении мощности ГЭС во Вьетнаме.
Также Путин заявил, что Россия построит во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий.