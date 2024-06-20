  • Новость часаРоссия и Вьетнам договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы
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    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

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    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

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    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    4 комментария
    20 июня 2024, 11:14 • Новости дня

    Путин: Россия построит во Вьетнаме Центр ядерной науки и технологий

    Президент Путин сообщил о строительстве во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий при содействии России

    Tекст: Максим Попов

    Во Вьетнаме будет построен Центр ядерной науки и технологий при содействии России, сообщил президент Владимир Путин по итогам встречи с главой Вьетнама То Ламом.

    «Одной из перспективных сфер для развития нашего двустороннего сотрудничества является мирный атом. В планах – создание во Вьетнаме с помощью Росатома Центра ядерной науки и технологий, а также подготовка специалистов-атомщиков из Вьетнама в российских профильных вузах», – приводит слова Путина ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, Вьетнам собирается вернуться к созданию атомных мощностей, и переговоры Москвы и Ханоя по теме строительства АЭС в этой стране могут быть возобновлены.


    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

    «Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.

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    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

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    20 июня 2024, 00:18 • Новости дня
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане

    Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.

    По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.


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    19 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках развития партнерства России и Вьетнама в энергетической сфере компания «Новатэк» планирует осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории, об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    «Стратегически важной отраслью двусторонней кооперации остается энергетическая сфера. Высокую эффективность демонстрирует совместное предприятие «Вьетсовпетро», которое на протяжении более четырех десятилетий осваивает месторождения вьетнамского континентального шельфа. Объем нефти, добытой им за все годы, превысил 250 млн тонн», – приводится материал на сайте Кремля.

    Также в Ненецком автономном округе России успешно действует совместная компания «Русвьетпетро», созданная в 2008 году. Компания работает в условиях Крайнего Севера и извлекла из недр уже более 35 млн тонн нефти.

    «В свою очередь, Газпром ведет добычу газа во Вьетнаме, а другая крупная российская компания – «Новатэк» – намерена осуществлять СПГ-проекты на вьетнамской территории», – написал в статье Путин.

    Кроме того, в статье для издания Путин заявил о планах создать центр ядерных технологий во Вьетнаме.

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    20 июня 2024, 06:28 • Новости дня
    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США

    Bloomberg заявило об игнорировании Вьетнамом критики со стороны США в связи с визитом Путина

    Bloomberg указало на игнорирование Вьетнамом критики со стороны США
    @ kremlin.ru/МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вьетнам принимает с визитом президента России Владимира Путина, игнорируя критику со стороны США, пишет Bloomberg.

    Как указывает Bloomberg, Вьетнам стремится к укреплению отношений с Россией, рассчитывает на «стратегическую защиту» и помощь по ряду направлений, включая энергетику и вооружения, передает РИА «Новости».

    На фоне «негативной реакции» США, посольство которых в Ханое выступило с критикой действий властей Вьетнама, «Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиною в десятки лет». Bloomberg отметило, что Вьетнам, как и целый ряд других государств региона, занял нейтральную позицию в отношении российской специальной военной операции на Украине.

    Напомним, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны.


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    19 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пхеньян продолжают укреплять отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в честь своего визита в Северную Корею.

    «В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем укреплять узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Говоря об отношениях между Россией и Северной Кореей, Путин вспомнил пословицу: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». «Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – сказал он.

    Ранее западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР.

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    19 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
    Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что состоявшиеся переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности в регионе.

    «Хотел бы еще раз поблагодарить товарища Ким Чен Ына, всех корейских коллег за гостеприимство и плодотворную совместную работу. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе», – передает ТАСС слова Путина по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что с нетерпением ждет ответного визита в Москву.

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    20 июня 2024, 08:16 • Новости дня
    Путин прибыл к президентскому дворцу в Ханое

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин прибыл к президентскому дворцу в столице Вьетнама для церемонии официальной встречи.

    На площади перед главным входом дворца пройдет церемония официальной встречи, далее запланировано совместное фотографирование лидеров и российско-вьетнамские переговоры, передает РИА «Новости».

    Позднее состоится церемония обмена подписанными документами, и президенты сделают заявления для прессы.

    Ранее издание Bloomberg писало, что Вьетнам принимает с визитом президента России, игнорируя критику со стороны США.

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    19 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенту России Владимиру Путину устроили в КНДР роскошный прием, а сотрудничество Москвы и Пхеньяна станет головной болью для Запада, так на визит главы Российского государства в Северную Корею отреагировали мировые СМИ.

    «Ради президента Путина по-настоящему расстарались, устроив ему просто царский прием», – пишет Sky News.

    Reuters отмечает, что кроме приема Путин также получил от КНДР «обещание помочь», передает RT.

    «Путина помпезно чествовал его визави Ким Чен Ын на церемонии встречи в сердце северокорейской столицы, на площади Ким Ир Сена», – отмечает СNN.

    При этом сотрудничество России и КНДР добавит головной боли лицам, принимающим решения в Белом доме, уточняет Global Times.

    Путин ранее заявил, что переговоры с Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности.

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    20 июня 2024, 10:25 • Новости дня
    Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве
    Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Более десяти документов подписано по итогам государственного визита президента России Владимира Путина во Ханой. Лидеры стран приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

    Уточняется, что подписаны документы в сфере сотрудничестве в области высшего образования, двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ с вьетнамскими вузами, передает ТАСС.

    Также утвержден и график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.

    Кроме того, углубляются связи в области энергетики. В частности, «Зарубежнефть» получила лицензию на освоение блока 11.2 континентального шельфа Вьетнама, а «Новатэк» подписал меморандум о сотрудничестве с властями республики.

    Помимо прочего, подписан также меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями.

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    19 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил визит в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын проводил его до трапа самолета.

    Путин прибыл с государственным визитом в КНДР около трех часов ночи по местному времени (21.00 мск) 19 июня, лидеры двух стран суммарно общались более 10 часов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными, были затронуты многие вопросы.

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    19 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин: Россия и Вьетнам провели 60% расчетов в национальных валютах
    Путин: Россия и Вьетнам провели 60% расчетов в национальных валютах
    @ Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Вьетнам в первом квартале этого года провели 60% расчетов в национальных валютах, отметил президент РФ Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    «Между нашими странами существует возможность расчетов в национальных валютах – российских рублях и вьетнамских донгах. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объема двусторонней торговли. А в первом квартале этого года – уже почти 60%. Это соответствует общемировой тенденции по постепенному отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях», – указал Путин, говорится на сайте Кремля.

    По его словам, важно, что обе страны на постоянной основе уделяют серьезное внимание углублению взаимной торговли и стимулированию инвестиций. Так, по данным российской статистики, в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 8%, а в первом квартале текущего года – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    «Во Вьетнам экспортируются продовольствие, минеральное сырье, машины и оборудование. Многие вьетнамские товары, в том числе одежда, фрукты, овощи и другая сельхозпродукция, находят своих потребителей на российском рынке. Закрепить и развить эти позитивные тенденции помогает Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, заключенное в 2015 году», – написал президент.

    Ранее Путин указал, что Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности.

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    20 июня 2024, 09:02 • Новости дня
    Путин и президент Вьетнама То Лам начали переговоры в Ханое
    Путин и президент Вьетнама То Лам начали переговоры в Ханое
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам начали в четверг переговоры в Большом зале президентского дворца в Ханое.

    Известно, что в составе российской делегации присутствуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, передает ТАСС.

    Также в переговорах принимают участие министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минтранспорта Роман Старовойт, глава Минэнерго Сергей Цивилев, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Росатома Алексей Лихачев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

    Ранее отмечалось, что президенты России и Вьетнама успели коротко пообщаться перед началом переговоров.

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