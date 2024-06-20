Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.4 комментария
Лихачев заявил о планах возобновить переговоры по строительству АЭС во Вьетнаме
Лихачев заявил о планах России возобновить переговоры по строительству АЭС во Вьетнаме
Вьетнам собирается вернуться к созданию атомных мощностей, и переговоры Москвы и Ханоя по теме строительства АЭС в этой стране могут быть возобновлены, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
По словам Лихачева, власти Вьетнама думают о строительстве АЭС с учетом зеленой повестки и необходимости энергетического экологического перехода Глава Росатома считает, что возобновление переговоров с Россией по атомной энергетике не за горами, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны.
Путин в статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» написал, что Россия ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.