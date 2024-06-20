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    Боец ММА Монсон принял в Москве ислам
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
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    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта
    Мнения
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    4 комментария
    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    2 комментария
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    8 комментариев
    20 июня 2024, 08:43 • Новости дня

    Лихачев заявил о планах возобновить переговоры по строительству АЭС во Вьетнаме

    Лихачев заявил о планах России возобновить переговоры по строительству АЭС во Вьетнаме

    Tекст: Вера Басилая

    Вьетнам собирается вернуться к созданию атомных мощностей, и переговоры Москвы и Ханоя по теме строительства АЭС в этой стране могут быть возобновлены, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По словам Лихачева, власти Вьетнама думают о строительстве АЭС с учетом зеленой повестки и необходимости энергетического экологического перехода Глава Росатома считает, что возобновление переговоров с Россией по атомной энергетике не за горами, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где проведет переговоры с руководством страны.

    Путин в статье для официального издания ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» написал, что Россия ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.

    19 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию, сообщают СМИ.

    Китайские автодилеры получили письмо от компании с требованием прекратить сотрудничество с российскими коллегами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал «Автовзгляд». При этом автобренд не стал комментировать свои действия.

    Основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин в беседе с журналистами предположил, что, возможно, производитель пошел на такие меры, чтобы «всколыхнуть продажи».

    «Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось – например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом», – сказал он.

    Zeekr – премиальный бренд электромобилей, принадлежащий компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в 2021 году. На российский рынок автомобили вышли в 2023 году.

    Коментарии (16)
    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

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    19 июня 2024, 20:15 • Новости дня
    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комментатора Владимира Иваницкого отстранили от работы из-за непозволительного высказывания во время трансляции соревнований по самбо на Играх БРИКС в Казани.

    Иваницкий некорректно прокомментировал выход на ковер россиянина Кирилла Князькова. «Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была – всякие шмары нам не нужны. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень, 98 кг», – сказал комментатор, говоря о выходящим на арену атлете.


    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин позже заявил, что комментатор будет отстранен от работы, несмотря на большой опыт. Заявления, сделанные Иваницким, продюсер назвал непозволительными.

    Напомним, спортивные игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.


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    19 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    Эстония собралась сделать Грузии «больно»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Эстония в связи с принятым Грузией законом «О прозрачности иностранного влияния» предложила ряд «достаточно болезненных мер», в том числе в отношении безвизового режима между Тбилиси и ЕС, заявила посол этой страны в Тбилиси Риина Кальюранд, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «К сожалению, некоторые меры могут оказаться достаточно болезненными для грузинского общества, – сказала она грузинскому ИА «Интерпрессньюс». – Никто не хочет наказывать общество, но мы должны показать, что это является результатом нарушений правил игры».

    При этом Кальюранд признала, что «85% населения Грузии стремится в ЕС».

    «Правительство Грузии обязано выполнять эти желания и играть по правилам», – заявила глава эстонской дипломатической миссии в Грузии.

    «Сожалею, что власти Грузии, говоря о сближении с Евросоюзом, делами этого не подтверждают», – отметила она.

    Запад резко критикует Грузию за этот закон, однако Тбилиси утверждает, что действует из национальных интересов и продолжит евроинтеграцию.

    В конце июня ЕС примет решение по Грузии в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния», который обязывает НПО и СМИ, чьи доходы на 20 и более процентов состоят из иностранных пожертвований, раз в год заполнять декларацию.

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    19 июня 2024, 21:17 • Новости дня
    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта

    Заслуженный юрист Соловьев объяснил выбор следствием статьи УК для затушившего свечи в церкви мигранта

    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении мигранта, потушившего свечи в церкви и напавшего на прихожанку.

    В Москве гражданин Таджикистана затушил в церкви свечи и напал на прихожанку. Возбуждено уголовное дело по ст.148 части 4 пункту б «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». 

    «Мужчине предъявлена данная статья, поскольку он тушил свечи на каноне – это там, где ставят свечи о поминовении усопших. В православной церкви к памяти усопших относятся особенно почтительно, и порча этих свечей означает прерывание поминовения усопших. Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – говорит Соловьев.

    Юрист подчеркнул, что данный инцидент зафиксирован на видео и можно увидеть, как гражданин Таджикистана демонстративно затушил все свечи. По мнению Соловьева, такие действия можно расценивать как вызывающие. Более того, мужчина «оттолкнул матушку, которая, по всей видимости, пыталась узнать, в чем причина поступка, и вразумить его».

    Юрист напомнил, что по данной статье мигрант может быть либо оштрафован на сумму до 200 тыс. рублей, либо лишен свободы на срок до года. Однако не исключено, что в дальнейшем данное уголовное дело может быть переквалифицировано или доквалифицировано, а в обвинении мигранту появятся новые статьи. 

    При этом он считает, что вряд ли приезжему могут дополнительно вменить хулиганство. «Данная статья предусмотрена, если была угроза применения насилия или применение насилия, которое несло бы опасность для здоровья. На видео он просто толкнул человека, не кричал оскорбления и не угрожал убийством. Вряд ли толчок здесь даже за побои может сойти», – говорит юрист.

    На ваш взгляд
    Трудовых мигрантов из каких стран вы будете рады видеть? (Можно выбрать более одного ответа)









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    13 комментариев


    Коментарии (23)
    19 июня 2024, 10:12 • Новости дня
    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    В Москве гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    В Москве мигрант затушил свечи в церкви и напал на прихожанку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовное дело завели на гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки, сообщает столичный главк СК.

    Как говорится в сообщении, возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего гражданина Таджикистана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», передает РИА «Новости».

    По данным следствия, 18 июня фигурант «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки данного храма».

    Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд об аресте мужчины.

    Ранее священник сигнальным пистолетом отогнал пьяного хулигана от храма в Москве.

    Коментарии (45)
    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

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    19 июня 2024, 20:31 • Новости дня
    Названы сроки появления стратегической АПЛ пятого поколения в ВМФ России
    Названы сроки появления стратегической АПЛ пятого поколения в ВМФ России
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ России в начале 2030-х годов, сообщил главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

    Он отметил, что «сейчас формируется научно-технический задел для этого», передает РИА «Новости».

    По словам главкома, жизненный путь любой боевой системы, в том числе и атомной подводной лодки, исчисляется в 25-30 лет.

    Ранее Моисеев заявил, что основу надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми ракетами.

    Коментарии (3)
    19 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР

    Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Северную Корею

    Захарова объяснила «истерическую» реакцию Запада на визит Путина в КНДР
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Реакция коллективного Запада на визит президента Владимира Путина в Северную Корею является истерической и судорожной в связи с исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому всё то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику», передает радио Sputnik.

    Захарова отметил, что такая судорожная реакция связана с исторической ненавистью США к КНДР, республика при этом не сдается, не желая повторять «путь Ливии».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития».

    Дипломат подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что стала объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Коментарии (9)
    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

    Коментарии (12)
    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

    Коментарии (25)
    19 июня 2024, 16:42 • Новости дня
    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве

    Муфтий Крганов осудил действия мигранта, потушившего свечи в московском православном храме

    Муфтий назвал кощунством поступок таджика в православном храме в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии. Поэтому произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство, сказал газете ВЗГЛЯД муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки.

    «Произошедшее в храме святого праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутово – это кощунство с точки зрения религии. Ислам запрещает неуважение к представителям любой конфессии», – подчеркнул Альбир Крганов, муфтий Духовного собрания мусульман России.

    «Пускай он месяца два почистит территорию монастыря, убирается на кухне и придет немного в себя. Но если не поймет и намеренно совершит еще правонарушение подобного рода, тогда нужно руководствоваться статьей УК РФ 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий)», – добавил собеседник.

    По словам муфтия, если нарушитель повторит содеянное, то должен быть «выдворен в свою страну». «Отношения между разными религиями выстраивались веками, и те, кто оскорбляет чувства верующих, не нужды здесь», – считает Крганов.

    В среду Следственный комитет завел уголовное дело на 20-летнего гражданина Таджикистана, потушившего свечи в храме на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки. Мужчина задержан, идет следствие. СК будет просить суд о его аресте.

    Как рассказала РИА «Новости» одна из прихожанок, у мигранта был сообщник, который фиксировал происходящее на телефон.

    Коментарии (57)
    19 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия признательна за взвешенную позицию по Украине и видит во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама «Нянзан» «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

    В статье указывается, что РФ признательна «вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования, все это в полной мере соответствует духу и характеру наших отношений».

    «Мы высоко ценим то, что у наших стран совпадающие или близкие подходы по актуальным вопросам международной повестки. Мы тесно взаимодействуем на ключевых многосторонних площадках, прежде всего в Организации Объединенных Наций. У нас схожие оценки положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Видим во Вьетнаме единомышленника в деле формирования новой архитектуры равной и неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе», – говорится в статье, сообщается на сайте Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ ведет работу над созданием центра ядерных технологий на вьетнамской территории.

    Коментарии (5)
    19 июня 2024, 17:20 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал будущую основу российского флота

    Моисеев: Основу кораблей ВМФ дальней зоны составят фрегаты с гиперзвуковым оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основу надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350 с гиперзвуковыми ракетами, заявил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

    Как заявил Моисеев в ходе международного военно-морского салона «Флот-2024», основу будущего военно-морского флота дальней морской зоны в ближайшее десятилетие составят фрегаты проекта 22350, обладающие самым современным оружием и всеми типами крылатых ракет, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас очень активно обсуждается тема гиперзвукового оружия – она уже есть на наших фрегатах.

    Ранее Моисеев заявил, что Россия продолжит активность своих сил в стратегически важных районах Мирового океана.

    Коментарии (13)
    19 июня 2024, 18:20 • Новости дня
    Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
    Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
    @ Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актрису Чулпан Хаматову, уехавшую из России в Латвию, уволили из Нового Рижского театра, а спектакли с ее участием отменили, сообщили СМИ.

    Официального подтверждения информации от театра пока не поступало. Источники сообщают, что худрук театра Алвис Херманис недоволен работой Хаматовой. Актриса якобы не смогла влиться в коллектив, а ее постановки не пользовались успехом у публики, пишет Delfi.

    Кроме того, по словам режиссера Улдиса Тиронса, Хаматова не оправдала его ожиданий в спектакле Gogolis.Nature Morte. «Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину. Мы долгое время работали с настройкой не того ключа», – отметил он, передает «СтарХит».

    Несмотря на разногласия с Херманисом, к Хаматовой в театре относились с теплотой. Специально для нее была воссоздана на сцене «Страна глухих».

    Впрочем, увольнение из Нового Рижского театра не означает для 48-летней актрисы безработицы. У нее есть другие предложения: в новом сезоне «Дайлиса» она сыграет главную роль в спектакле «Веди свой плуг по костям мертвецов».

    Ранее Чулпан Хаматова представила анонс своего предстоящего выступления в мае в Черногории. По данным СМИ, вырученные средства пойдут на помощь Украине, а среди участников мероприятия Манижа, а также барды – Сергей и Татьяна Никитины.

    Напомним, актриса Алена Яковлева призвала свою коллегу Чулпан Хаматову, уехавшую из России, отказаться от звания народной артистки России из-за ее позиции.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

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    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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