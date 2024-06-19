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Путин прибыл с госвизитом во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом, где проведет переговоры с руководством страны.
У Путина запланирована встреча с президентом Вьетнама, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания, передает ТАСС.
Также программа визита российского лидера во Вьетнам включает встречу с выпускниками советских и российских вузов и торжественный прием от имени президента страны. До этого Путин посещал Вьетнам в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.
Ранее сообщалось, что Путин 19-20 июня посетит Вьетнам. Эта поездка придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между странами, заявил посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.