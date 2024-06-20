Путин отметил участие «Русгидро» в расширении мощности ГЭС во Вьетнаме

Tекст: Максим Попов

Путин отметил, что российские специалисты помогли спроектировать и построить энергоузлы во Вьетнаме общей мощностью более трети от всей существующей гидрогенерации. «Русгидро» будет участвовать в реконструкции и увеличении производительности гидроэлектростанций на вьетнамских реках, передает ТАСС.

Кроме того, по словам Путина, у наших стран есть хорошие перспективы для сотрудничества в области возобновляемой энергетики. В частности, в генплан развития национальной энергосистемы Вьетнама уже включен совместный российско-вьетнамский проект строительства морской ветровой электростанции в провинции Биньтхуан мощностью 1 тыс. МВт.



Лидер Вьетнама То Лам также заявил о намерении расширять сотрудничество в области использования чистой энергии. Он подчеркнул, что стороны будут повышать эффективность проектов сотрудничества в сфере энергетики и газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы компаний. Кроме того, стороны договорились изучить возможность наращивания сотрудничества в области новых источников энергии с целью способствовать зеленой трансформации и устойчивому развитию.



Как сообщалось ранее, Россия и Вьетнам намерены укреплять двусторонние связи в области обороны и безопасности.





