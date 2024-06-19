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    19 июня 2024, 18:05 • В мире

    Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде

    Запад наконец столкнулся с сопротивлением ЛГБТ-пропаганде
    @ EPA/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета; Станислав Лещенко

    «Толерантностью "перекормили". Когда традиционные отношения начинают загонять в гетто, возникает неприятие». Такими словами эксперты объясняют явление, все более проявляющееся на Западе: протесты обычных граждан против засилья ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Где и как они происходят и почему это имеет значение в том числе для России?

    1700 долларов. Именно такой штраф в Грузии заплатят сотрудники детсадов, школ и иных образовательных учреждений, которые будут популяризировать «принадлежность человека к полу, который отличается от его биологического». Проще говоря, заниматься гей-пропагандой. За обычную же рекламу «принадлежности человека к полу, который отличается от его биологического, сексуальных отношений между лицами одного и того же пола или инцеста» вводится штраф от 280 долларов. За повторные нарушения возбуждается уголовное дело.

    Соответствующий законопроект будет рассматривать парламент Грузии. Учитывая позицию местной власти, все или большая часть этих мер будет принята. Оппоненты называют их «пророссийскими» и связывают с влиянием Москвы, однако опросы показывают: большинство грузин считают, что ЛГБТ-сообщество не должно навязывать свой образ жизни всем остальным.

    «Ускоренно меняют идентичность»

    А ведь Грузия – страна, декларирующая «евроатлантический путь развития». Либерально-демократический путь. А неотъемлемой частью этой идеологии уже многие годы являются идеи ЛГБТ. Причем не защита базовых человеческих прав геев и лесбиянок (например, права на жизнь и свободный выбор партнера), а насильственная перекройка общественно-политической жизни под носителей этих идей. Не для того, чтобы геям и лесбиянкам жилось хорошо, а для того, чтобы обществом можно было управлять.

    «Это делается для того, чтобы ускоренно поменять идентичность людей, которые раньше себя считали именно людьми – то есть мужчинами, женщинами, русскими или немцами, христианами или мусульманами – в сторону малых социальных идентичностей с целью фрагментировать общество. То есть это борьба именно с первичной идентичностью людей, которую пытаются уничтожить. И взамен этого будет только tabula rasa, то есть чистая доска, на которой можно написать все, что угодно», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    На Западе ситуация доходит до абсурда. Так, например, Лос-Анджелес «освобождают от анти-ЛГБТ прошлого». Речь идет о снятии знаков, которые запрещали медленное движение машин и разворот в районе Сильвер-Лейк в период с полуночи до шести утра – таким образом раньше местные власти пытались помешать местным геям снимать друг друга в этом месте. «Таким образом, гомофобия у нас была встроена в городское пространство», – уверяла член городского совета Нитья Раман.


    Встречаются случаи преследования и даже насилия тех, кто выступает за сохранение в обществе консервативных ценностей или какой-то нормальности. «Меньшинства начинают считать, что эта часть их жизни превалирует над их общественной жизнью. Раньше это просто называлось сектантством», – поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

    В результате попытки некоторых местных властей каким-то образом защитить детей от педофилов встречают жесточайшее сопротивление местных ЛГБТ-активистов. А отдельные недовольные граждане (отцы, не пускающие «небинарных» мужчин в туалеты, пока там находятся их дочери; ученики, отправляющиеся в школы в майках с надписями «есть только два пола»; нормальные люди, не желающие, чтобы их дети смотрели за гей-парадами на улицах или транс-шоу в детских садах) подвергались травле и гонениям. А власти западных стран, по сути, вставали на сторону активистов.

    Протесты против ЛГБТ-пропаганды

    Однако в последнее время ЛГБТ-активисты, прикрываемые и продвигаемые западными либеральными лидерами, начали неожиданно для себя наталкиваться на сопротивление. И не только в консервативной патриархальной Грузии.

    Например, в оплоте западного либерализма – Канаде – тысячи детей отказались участвовать в ЛГБТ-мероприятиях. В государственной начальной школе Michaelle-Jean недалеко от Оттавы 591 из 738 учеников просто не пришли на церемонию ЛГБТ-флага. Значительную часть просто забрали родители.

    Протесты идут и в Европе. Еще недавно считавшиеся маргинальными политики становятся выразителями значительной части электората, уставшего от мультикультурности, ЛГБТ-пропаганды и прочих антиобщественных проявлений выродившегося либерализма.

    Выражают возмущение многие жители Латвии, где на минувших выходных в рамках так называемых Дней гордости состоялись гей-парады. Эти мероприятия прошли при поддержке государства, с участием некоторых министров и при толпах полицейских, охранявших размалеванных геев от покушений «нетолерантных личностей». И тем не менее в Риге по пути шествия выстроились пикетчики. Надписи на плакатах гласили «Грех тебя погубит», «Такой любовью демографическую ситуацию не исправить» и т. д.

    У жителей Даугавпилса возмущение вызвало предложение «нетрадиционалов» переименовать их родной город – в ДауГЕЙпилс. «И это поощряют на государственном уровне!» – возмущена правозащитница Ольга Петкевич, член оппозиционной партии «Согласие». Даугавпилчане пишут в соцсетях «Выродки! Позор!», добавляя непечатные выражения. Людей особенно возмутило, что параллельно с охраной гей-парада полиция ищет «преступников», которые хором пели в городском трамвае «Катюшу» – соответствующий ролик разошелся в Сети и теперь этих даугавпилчан обвиняют в «прославлении страны-агрессора».

    А в ФРГ партия «Альтернатива для Германии», занявшая второе место по стране на голосовании в Европарламент, активно включилась в защиту немецких детей и взрослых от «Плана действий по принятию и защите сексуального и гендерного разнообразия», который пытается протащить через Бундестаг правящая коалиция. «Этот план закладывает основы для появления мужчин в женских раздевалках, дрэг-квин с фаллоимитаторами в начальных школах и комнат мастурбации в детских садах. Мы отвергаем это. И это не гомофобно – это разумно, дамы и господа!» – уверяет депутат от АдГ Мартин Райнхарт.

    «Все потому, что этой толерантностью "перекормили". Она везде – на улице, в магазинах, в школах, в местах отдыха. И одно дело, когда говорят о необходимости бороться с насилием против секс-меньшинств, и совсем другое – возводить это в норму.

    Даже в Голландии это сообщество остается меньшинством. И когда традиционные отношения начинают загонять в гетто, возникает неприятие», – объясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Политические последствия навязывания ЛГБТ-повестки

    При этом, по словам эксперта, происходит интересная смычка неприязни. Не секрет, что рядовые граждане ЕС крайне негативно относятся к руководству Евросоюза – например, той же Еврокомиссии. И поскольку именно с трибун ЕС проходит пропаганда ЛГБТ, именно по линии Евросоюза идет финансирование гей-мероприятий, то возникает соответствующий ассоциативный ряд.

    В результате защитники консервативных ценностей в Европе начинают симпатизировать странам, где эти ценности защищены законом. Например, России. «Для части правых евроскептиков Россия является образцом здоровой европейской консервативной христианской страны. И их относительная лояльность к нам отчасти связана с этим», – говорит Вадим Трухачев.

    Однако наиболее серьезное сопротивление ЛГБТ-навязывание встречает в «цитадели демократии» – Соединенных Штатах.

    Где есть либеральные Нью-Йорк и Калифорния, Вашингтон и Бостон – но в то же время огромное пространство между ними, где граждане живут и воспитываются в консервативных традициях. А также имеют исторический опыт сопротивления навязыванию каких-то идей от центральной власти.

    Так, конгрессмен Джош Бречин, представляющий Оклахому, призывает запретить шоу трансвеститов на американских военных базах. Его коллега Грег Стуби из Флориды выступает за то, чтобы образовательные фонды Минобороны США не тратились на закупку школьных материалов, демонстрирующих трансгендеров или геев. Еще один конгрессмен Кори Миллс из той же Флориды предлагает вообще убрать ЛГБТ-символику с рабочих мест и пространств внутри Пентагона. Наконец, Мэтт Розендейл из Монтаны и Ральф Норман из Южной Каролины требуют, чтобы программы страхования не распространялись на гормональную терапию и операции по смене пола как самих военнослужащих, так и их детей.

    Понятно, что все эти политики – республиканцы. И их действия пользуются популярностью со стороны республиканского электората. В какой-то степени именно борьба против перегибов в ЛГБТ стала каналом сопротивления всем ультралиберальным инновациям из Вашингтона. Не случайно Дональд Трамп уже пообещал, что после прихода к власти выведет из госпрограмм по финансированию медицинского страхования те больницы, которые делают операцию по смене пола, введет судебное преследование учителей в случае продвижения ими идей гендерного многообразия у учеников, а также закроет все федеральные программы, распространяющие идеи о возможности смены пола и ориентации в любом возрасте.

    И это не просто его идеи, а элементы так называемого Проекта-2025 – комплекса реформ, разработанных «Фондом Наследие», являющимся главным аналитическим центром Республиканской партии.

    В итоге получается своего рода замкнутый круг. Чем более активны защитники традиционных ценностей, тем более агрессивными становятся ЛГБТ-активисты и политики, их защищающие. Что, в свою очередь, лишь увеличивает число защитников свободы и демократии (в классическом выражении этих терминов) среди простых граждан, а затем уже и среди политиков, выражающих интересы этих граждан.

    Не исключено, что через какое-то время примеру России (которая стала первой из европейских стран, понявших опасность этой идеологии для общественного сознания), Грузии, Венгрии последуют страны коллективного Запада. Если, конечно, хотят сохранить свои общества в противостоянии с разлагающим воздействием ЛГБТ-пропаганды.

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