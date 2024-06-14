Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

Владимир Путин не случайно озвучил свои предложения именно 14 июня. 15-16 числа в Швейцарии будет проходить конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий, которые могут в Женеве обсудить.

Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

Россия оказалась готова к валютным санкциям США Изменения правил игры по торговле долларом и евро из-за новых санкций США не вызвали массовую панику ни у населения, ни у бизнеса. Отчасти это произошло благодаря тому, что санкции были объявлены в выходной день – 12 июня, и ЦБ выпустил ряд заявлений, успокоивших инвесторов. Кроме того, бизнес приспособился к санкционной политике Запада и научился минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Как сейчас изменятся правила игры на валютном рынке и почему для паники нет никаких оснований? Подробности Перейти в раздел

«Большая семерка» распорядится деньгами России В Италии начался саммит «Большой семерки». Западная пресса уже назвала его «встречей хромых уток», а также указала на колоссальное количество внутренних проблем в большинстве стран-участниц. Что будут обсуждать лидеры западных государств в столь напряженной обстановке, о чем могут договориться и чего от этого саммита стоит ожидать России? Подробности Перейти в раздел

Битва дронов спустилась с неба на землю Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел