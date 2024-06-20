На нефтебазе в Тамбовской области загорелся второй резервуар

Второй резервуар загорелся на нефтебазе в Тамбовской области после атаки беспилотника

Tекст: Вера Басилая

По его словам, нефтебаза была атакована двумя дронами, один из которых сбили. Огонь перекинулся на второй резервуар, горят две емкости с нефтепродуктами из девяти, передает РИА «Новости».

Ранее губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы, предположительно, после атаки беспилотника, обломки которого были обнаружены в Тамбовской области.