Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
На нефтебазе в Тамбовской области загорелся второй резервуар
Второй резервуар загорелся на нефтебазе в Тамбовской области после атаки беспилотника
После атаки украинского беспилотника загорелся второй резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, нефтебаза была атакована двумя дронами, один из которых сбили. Огонь перекинулся на второй резервуар, горят две емкости с нефтепродуктами из девяти, передает РИА «Новости».
Ранее губернатор региона Максим Егоров сообщил о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы, предположительно, после атаки беспилотника, обломки которого были обнаружены в Тамбовской области.