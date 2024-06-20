Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.4 комментария
После атаки беспилотника в Тамбовской области загорелась нефтебаза
Губернатор Егоров: После атаки беспилотника в Тамбовской области загорелась нефтебаза
Возгорание на Платоновской нефтебазе Тамбовской области произошло, предположительно, из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата, обломки дрона обнаружены в Первомайском округе, сообщил губернатор области Максим Егоров.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Егорова, хлопок и возгорание произошли ранним утром, пожар тушат силы территориальной подсистемы РСЧС и подразделения от МЧС России.
По словам губернатора Тамбовской области, дрон разорвался в воздухе, пострадавших нет, меры безопасности приняты.
В ночь на четверг система ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Шесть дронов над Адыгеей, три – в Брянской области, еще три БПЛА – над Краснодарским краем, под одному – над Ростовской, Белгородской, Орловской областями.
Кроме того, украинский беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла мирная жительница.
На нефтебазе в Адыгее произошел пожар после падения беспилотника ВСУ.