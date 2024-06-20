Губернатор Егоров: После атаки беспилотника в Тамбовской области загорелась нефтебаза

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Егорова, хлопок и возгорание произошли ранним утром, пожар тушат силы территориальной подсистемы РСЧС и подразделения от МЧС России.

По словам губернатора Тамбовской области, дрон разорвался в воздухе, пострадавших нет, меры безопасности приняты.

В ночь на четверг система ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Шесть дронов над Адыгеей, три – в Брянской области, еще три БПЛА – над Краснодарским краем, под одному – над Ростовской, Белгородской, Орловской областями.

Кроме того, украинский беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, погибла мирная жительница.

На нефтебазе в Адыгее произошел пожар после падения беспилотника ВСУ.