  • Новость часаОпубликован текст договора России и КНДР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и КНДР меняют военный баланс в Азии
    В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
    Названы сроки появления стратегической АПЛ пятого поколения в ВМФ России
    Боец ММА Монсон принял в Москве ислам
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Гендиректор «Кухни на районе» отправлен под домашний арест
    Путин выразил признательность Вьетнаму за позицию по украинскому кризису
    Путин анонсировал планы «Новатэк» осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме
    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта
    Мнения
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    4 комментария
    Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Вбросы на выборах в США мобилизовали республиканцев

    На фоне внутренних проблем с чистотой голосования на выборах в США удивляют попытки американских политиков оценивать степень демократичности выборов в других странах и выступать в роли моральных авторитетов и цензоров.

    2 комментария
    Акбопе Абылкасимова Акбопе Абылкасимова Американцы вынуждают Казахстан бороться с иноагентами

    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    8 комментариев
    20 июня 2024, 07:40 • Новости дня

    На нефтебазе в Адыгее произошел пожар после падения беспилотника ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    На территории нефтебазы в поселке городского типа Энем Тахтамукайского района Адыгеи произошел пожар после атаки украинского беспилотника, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в ночь на четверг на территории нефтебазы в пгт Энем Тахтамукайского района Адыгеи произошел пожар после атаки украинского беспилотника.

    Пожарно-спасательные подразделения полностью ликвидировали возгорание площадью 400 кв. метров.

    По предварительным данным, никто не пострадал.

    В ночь на четверг система ПВО сбила 15 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

    Коментарии (12)
    19 июня 2024, 12:57 • Новости дня
    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Председатель Госдумы Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ

    Володин: Россия не будет финансировать шабаш ПА ОБСЕ
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет мириться с ситуацией, учитывая тот факт, что Москве не позволяют высказать собственную позицию в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и не собирается «финансировать этот шабаш», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    По его словам, в такой ситуации Россия даже не может выразить свою позицию, передает ТАСС.

    Володин отметил, что позиция Москвы абсолютно открыта и понятна, правительство не собирается финансировать «этот шабаш, где пляшут «под дудку США».

    В то же время вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе этой организации и выплату всех взносов в бюджет.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о приостановке участия делегации России в работе ПА ОБСЕ.

    Напомним, Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая должна пройти в Бухаресте в конце июня.

    Коментарии (29)
    19 июня 2024, 21:53 • Новости дня
    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии

    ВСУ после атаки на Энергодар дронами начали интенсивный обстрел из артиллерии

    ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара из артиллерии
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    Он уточнил, что обстрел ведется с применением артиллерии натовского калибра, передает ТАСС.

    Напомним, в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС), произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию.

    Коментарии (23)
    19 июня 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР

    Политолог Ткаченко: Запад считает военное сотрудничество России и КНДР самой опасной угрозой

    Политолог объяснил тревогу Запада из-за визита Путина в КНДР
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. В среду президент России и лидер КНДР подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет отношения Москвы и Пхеньяна на уровень стратегического партнерства. При этом на Западе особенно внимательно следят за переговорами глав государств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    «Зарубежные лидеры нечасто посещают Северную Корею с государственными визитами. Вместе с тем, то, как встречали Владимира Путина в Пхеньяне, говорит о многом. Фактически Ким Чен Ын приветствовал российского лидера как союзника и политика, чья позиция по основным проблемам евразийской безопасности перекликается с северокорейской», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    Он напомнил, что торжественная встреча лидеров в Пхеньяне сопровождалась атмосферой праздника – улицы украсили воздушными шарами, а в руках встречающих были цветы. «Это еще один элемент, символизирующий сближение двух государств», – считает собеседник.

    При этом на повестке максимально важные вопросы, добавил Ткаченко. «Российско-северокорейский договор 2000 года исчерпал себя. Теперь Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новое двустороннее соглашение, которое выведет наши отношения на уровень стратегического партнерства. В Азии не любят пользоваться термином «союзник» и «союзничество», но то, что будет зафиксировано договором, – это максимум, который азиатская сторона может предложить России», – убежден спикер.

    Вместе с тем, обсуждение военно-технического сотрудничества Москвы и Пхеньяна привлекает максимальный интерес Запада. Так, американские эксперты уже называют визит Путина в КНДР «самой опасной со времен Корейской войны угрозой» для безопасности США, напомнил политолог.

    Ткаченко допускает, что в выступлениях российского и северокорейского лидеров еще прозвучат важные для всего мира сигналы. «Ключевым является то, в каком направлении отношения двух стран будут развиваться. Заявления, которые в Пхеньяне сделают Путин и Ким Чен Ын, будут взвешенными и осмысленными, их следует внимательно изучить», – заключил собеседник.

    Ранее в Пхеньяне состоялись переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. Они длились более полутора часов. С российской стороны присутствовали ряд министров, в том числе – глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер России Александр Новак, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и председатель правления компании РЖД Олег Белозеров.

    В ходе встречи с лидером КНДР Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950 годы. Президент РФ также поблагодарил КНДР за поддержку, которую республика оказывает российской политике. «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – отметил он.

    После кратких вступительных заявлений президент России и председатель КНДР продолжили общение в закрытом формате. Личная встреча продолжалось порядка двух часов. По итогам переговоров главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подробности о содержании документа пока неизвестны. Путин говорил, что договор ляжет в отношений двух стран «на длительную перспективу». Газета ВЗГЛЯД писала о том, в каких сферах возможно наиболее тесное сотрудничество России и КНДР и как на это отреагирует Запад.
    Напомним, Путин накануне прибыл с государственным визитом в Пхеньян. В аэропорту президента России встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Это второй визит главы российского государства в Северную Корею, первый раз Путин посещал Пхеньян в 2000 году.

    При этом визит российского лидера в Пхеньян сопровождается опасениями Запада и азиатских союзников США. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе обеспокоены оборонным сотрудничеством России с КНДР, а также с Китаем и Ираном, поэтому будут усиливать сотрудничество со странами Азии. «Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение. Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами: Австралией, Японией, Южной Кореей и Новой Зеландией», – сказал он.

    На визит Путина в Пхеньян обратила внимание и западная пресса. В частности, газета The New York Times называет целью поездки президента России в КНДР – якобы получение вооружения. «Путин – первый крупный глава государства, посетивший Северную Корею после пандемии, что подчеркивает ее важность для России», – говорится в материале.

    Мария Захарова назвала истерической и судорожной реакцию Запада на визит Путина в Пхеньян. По словам официального представителя МИД, США называют пространство Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Индо-Тихоокеанским регионом, поэтому все то, что указывает на необходимость «переписать геополитические карты», вызывает в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО истерику».

    Дипломат добавила, что ее «поражает брезгливость, которую на Западе испытывают в отношении КНДР» касательно каких-то «неправильных путей развития». Захарова подчеркнула, что Северная Корея идет по собственному «специфичному пути, сопряженному с большим количеством трудностей» из-за того, что была объектом «нечеловеческой ненависти» со стороны Вашингтона на протяжении десятилетий.

    Коментарии (5)
    19 июня 2024, 16:57 • Новости дня
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    ЕС намерен ввести санкции против певицы Гагариной
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз намерен ввести ограничения в отношении российской певицы Полины Гагариной в рамках 14-го пакета санкций против Москвы, пишет издание EUObsever.

    Санкции также могут быть введены против предпринимателей Игоря Алтушкина, Романа Троценко, Таймураза Боллоева и гендиректора Института развития интернета (ИРИ) Алексея Гореславского, передает ТАСС.

    По данным EUObsever, всего в проект 14-го пакета санкций ЕС против России внесены 20 физических и 22 юридических лица. Они станут персонами нон грата, если 27 стран ЕС достигнут консенсуса на переговорах в Брюсселе в среду, пишет издание.

    Ранее сообщалось, что в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС вошел запрет на экспорт марганцевой руды и оксида алюминия.

    Коментарии (7)
    19 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение 36-й бригаде морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 120-й и 125-й бригадам теробороны возле Волчанска, Старицы и Липцов Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили порядка 300 военнослужащих, два пикапа, 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119, два 152-мм орудия Д-20. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Синьковки, Петропавловки Харьковской области, Червоной Дибровы и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).

    За последние сутки были отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 155-мм гаубица М777, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 122-мм самоходная артустановка 2С1 «Гвоздика», британская 105-мм гаубица L-119. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (3)
    19 июня 2024, 11:49 • Новости дня
    Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине
    Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители F-16, передаваемые Киеву США, будут размещены на территории Украины, заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, план состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Салливан добавил, что в двустороннем соглашении по безопасности подчеркивается этот момент: США хотят помочь Украине получить эти истребители, и они должны быть размещены на Украине, передает ТАСС.

    Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, то российская ПВО может сбить истребители ВСУ практически в любой точке страны.

    Коментарии (8)
    19 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    Путин охарактеризовал отношения России и КНДР пословицей про близкого соседа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Пхеньян продолжают укреплять отношения, несмотря на сложную ситуацию в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема в честь своего визита в Северную Корею.

    «В условиях непростой ситуации в мире мы продолжаем укреплять узы товарищества, братской поддержки и добрососедства, опираясь на славные традиции, заложенные предыдущими поколениями. Активно взаимодействуем на международной арене для продвижения мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе и мире в целом», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Говоря об отношениях между Россией и Северной Кореей, Путин вспомнил пословицу: «Близкий сосед лучше дальнего родственника». «Считаю, что эта народная мудрость в полной мере отражает характер отношений между нашими странами», – сказал он.

    Ранее западные СМИ отреагировали на визит Путина в КНДР.

    Коментарии (0)
    20 июня 2024, 00:18 • Новости дня
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане

    Haberturk сообщила о планах Эрдогана встретиться на полях саммита ШОС в Астане с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, сообщили источники.

    По информации Haberturk, на встрече планируется обсудить российскую специальную военную операцию на Украине, «расширение функций черноморской зерновой инициативы», АЭС «Аккую», газовый центр и ситуацию с курдами в Сирии, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит ШОС состоится 3–4 июля. Путин в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом допустил возможность встречи с Эрдоганом в начале июля в Астане,.


    Коментарии (0)
    19 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    Угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Перешедший на сторону российских военных на танке Т-64 экс-боец ВСУ Максим Лихачев подал документы на получение российского гражданства, сообщают силовые структуры ДНР.

    Уточняется, что Лихачев подал документы на получение российского паспорта, документ будет готов уже через несколько недель, передает ТАСС.

    В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

    Коментарии (17)
    19 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
    В Эстонии заявили о готовности обсуждать отправку войск на Украину
    @ Jaap Arriens/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину, заявила посол республики в Киеве Аннели Кольк.

    По словам посла, решение об отправке военных будет приниматься в рамках НАТО и Евросоюза. Она также добавила, что Эстония уже оказывает Украине военную помощь в виде вооружения и подготовки военных, передает РИА «Новости».

    Ранее эстонский МИД заявил, что обещание Таллина каждый год оказывать военную помощь Киеву на 100 млн евро юридически не обосновано.

    Коментарии (9)
    19 июня 2024, 09:55 • Новости дня
    В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове

    Лебедев: ВС России ночью нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошлой ночью российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в 3.20 в пригороде Львова со стороны северной окраины прозвучал первый взрыв, через 10 минут прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов, был уничтожен трехэтажный дом, где дислоцировались ВСУ и размещался небольшой склад снарядов, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что третий взрыв прогремел примерно в 5.20 со стороны Львовской ТЭЦ-2, на которой были повреждены опоры ЛЭП. После этого во Львове начались перебои со светом

    Ранее подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области.

    Коментарии (5)
    19 июня 2024, 16:43 • Новости дня
    Кива во время покушения на него был вооружен

    У экс-депутата Рады Кивы во время покушения на него был при себе пистолет

    Кива во время покушения на него был вооружен
    @ Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-депутат Рады Илья Кива при покушении на него в Московской области имел при себе пистолет, но не успел выстрелить в нападавших, сообщают Telegram-каналы.

    На месте преступления обнаружен пистолет ТТ образца 1930 года, он лежал недалеко от самого политика, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Экспертиза установила, что это – боевое оружие, скорее всего, оно принадлежало Киве. Ведется розыск того, кто мог продать пистолет политику.

    Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

    Коментарии (0)
    19 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    На горящей нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар

    Губернатор Голубев: На нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На загоревшейся после удара украинского дрона нефтебазе в Ростовской области разгерметизировался второй резервуар, сообщил глава региона Василий Голубев.

    Ликвидировать возгорание пока не удалось, в 16.40 мск произошла разгерметизация второго резервуара, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    Напомним, пожар начался после атаки дрона на нефтебазе в городе Азов Ростовской области.

    Коментарии (0)
    19 июня 2024, 18:12 • Новости дня
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    Завершился визит Путина в Северную Корею
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил визит в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын проводил его до трапа самолета.

    Путин прибыл с государственным визитом в КНДР около трех часов ночи по местному времени (21.00 мск) 19 июня, лидеры двух стран суммарно общались более 10 часов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными, были затронуты многие вопросы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Аргентина отказалась отправлять военную помощь Украине
    Названы темы ожидаемых переговоров Путина и Эрдогана в Астане
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    Комментатора Игр БРИКС отстранили за слова о «шмарах»
    В Москве изъяли 60 тонн потенциально зараженных ботулизмом продуктов
    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
    СМИ сообщили о ботулизме у актера Бардукова

    Ленский мост станет стройкой государственной важности

    Владимир Путин обсудил вопрос возведения моста через Лену в Якутии с министром финансов Антоном Силуановым и с главой Якутии Айсеном Николаевым. Начать стройку планируется в 2025 году. Истории этого проекта уже более 40 лет, однако его реализации каждый раз мешали разные обстоятельства. Что мешало построить мост и почему он так важен? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему визит Путина в КНДР вызвал истерику на Западе

    Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына широко обсуждается на Западе. Местные СМИ выражают обеспокоенность сближением Москвы и Пхеньяна. Между тем визит российского лидера в КНДР увенчался подписанием Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, открывшим новую главу в диалоге двух стран. Что стало причиной опасений Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Саммит Зеленского запомнится демаршем Кении и позором Сербии

    Киевско-натовское мероприятие в Швейцарии закончилось для его организаторов провалом, но есть нюансы. Показав, что эра политической гегемонии Запада в прошлом, саммит в то же время удивил поведением делегаций двух стран – Кении и Сербии. Как в хорошем, так и в плохом смысле. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............