Украинский беспилотник упал на частный дом на Кубани

Tекст: Антон Антонов

Оперативный штаб сообщил в Telegram, что дом «полностью разрушен». Также сообщается, что «распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позднее подтвердил в Telegram, что «погибла жительница района».

Экстренные службы сообщили, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани, передает РИА «Новости».

Напомним, украинские БПЛА уже атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае.