Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.2 комментария
Украинский беспилотник упал на частный дом на Кубани
В Славянске-на-Кубани на частный дом упал украинский беспилотник, по предварительной информации, погиб один человек, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Оперативный штаб сообщил в Telegram, что дом «полностью разрушен». Также сообщается, что «распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позднее подтвердил в Telegram, что «погибла жительница района».
Экстренные службы сообщили, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские БПЛА уже атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае.