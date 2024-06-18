  • Новость часаГруппировка «Север» отбила две контратаки под Харьковом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что Байден готовит свержение премьера Израиля
    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы
    Москвич рассказал, как пережил проверку на ботулизм после массового отравления
    На автомобилях замминистра Иванова стояли номера за миллионы рублей
    Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с КНДР
    На Дальнем Востоке создадут центры по развитию беспилотной авиации
    МИД Китая назвал НАТО «рудиментом»
    NI: Запад рискует вступить в прямой конфликт с Россией
    Онищенко оценил версию диверсии в связи с массовым заражением ботулизмом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего

    Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Полет Чкалова через Северный полюс стал лучшей PR-акцией СССР до Гагарина

    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

    6 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    7 комментариев
    18 июня 2024, 14:30 • Видео

    В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

    Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    Главное
    Эксперт объяснил отзыв подписей под коммюнике саммита по Украине
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников
    После массового отравления в Москве задержан глава «Кухни на районе»
    Сеть «Леруа мерлен» в России решила сменить название
    Госдума поддержала запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

    Дания угрожает трети экспорта российской нефти

    Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. По одной из версий, Дания хочет блокировать танкеры, идущие через ее воды. Какие ограничения могут быть приняты и к каким последствиям это приведет не только для России, но и для США и всего мирового рынка нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия наполнит отношения с КНДР и Вьетнамом новым содержанием

    В ближайшие дни президент России посетит сразу две азиатские страны: Северную Корею и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников. О каких именно договоренностях может идти речь и каким будет их значение в условиях поворота России на Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............