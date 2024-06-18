В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

Дания угрожает трети экспорта российской нефти Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. По одной из версий, Дания хочет блокировать танкеры, идущие через ее воды. Какие ограничения могут быть приняты и к каким последствиям это приведет не только для России, но и для США и всего мирового рынка нефти? Подробности Перейти в раздел

Россия наполнит отношения с КНДР и Вьетнамом новым содержанием В ближайшие дни президент России посетит сразу две азиатские страны: Северную Корею и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников. О каких именно договоренностях может идти речь и каким будет их значение в условиях поворота России на Восток? Подробности Перейти в раздел

Битва дронов спустилась с неба на землю Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел