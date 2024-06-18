В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

Тимофей Бордачёв
У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего
Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.
Тимур Шерзад
Полет Чкалова через Северный полюс стал лучшей PR-акцией СССР до Гагарина
18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.
Марина Хакимова-Гатцемайер
Женский фронт спасает жизни и души
Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.