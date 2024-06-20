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    20 июня 2024, 14:40 • Политика

    Путин разрушил планы США вовлечь Вьетнам в противостояние с Россией и Китаем

    Путин разрушил планы США вовлечь Вьетнам в противостояние с Россией и Китаем
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Илья Абрамов

    Президент Владимир Путин продолжает менять геополитический расклад сил в Азии. Во время визита в Ханой российский лидер и президент Вьетнама То Лам договорились не заключать соглашений с третьими странами, которые могут угрожать безопасности друг друга. Вопреки критике США, Москва и Ханой договорились развивать военное сотрудничество. Что означают эти решения для региона? И почему Вашингтон так ревностно относится к сближению России и Вьетнама?

    Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договора с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    Кроме того, стороны договорились об укреплении двусторонних связей в области обороны и безопасности. Планируется, что Россия и Вьетнам объединят усилия для противодействия новым и традиционным угрозам международной стабильности. По словам То Лама, его страна всегда будет «вносить вклад в мир».

    В свою очередь, Владимир Путин назвал Ханой одним из самых надежных партнеров Москвы. Он подчеркнул, что отношения стран прошли долгий путь и выдержали многие испытания. Глава государства также поблагодарил социалистическую республику за оказанный теплый прием. Итогом переговоров стало подписание более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    При этом сближение двух государств вызвало негодование руководства США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В заявлении, сделанным посольством Штатов в Ханое, отмечается, что ни одна страна якобы не должна предоставлять Владимиру Путину платформу для продвижения текущей российской политики.

    Однако руководство социалистической республики проигнорировало критику Вашингтона. В статье подчеркивается, что РФ и Вьетнам связывают длительные отношения. По мнению газеты, Ханой рассчитывает получить «стратегическую защиту» со стороны Москвы, а также помощь по целому ряду принципиально значимых направлений.

    Геополитические реалии азиатского региона продолжают складываться не в пользу США. Ранее Владимир Путин посетил Северную Корею. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги визита российского лидера в Пхеньян. В ходе переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Полный текст документа опубликован на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Согласно ему, в случае «вооруженного нападения» на участников Договора со стороны иных государств стороны обязуются оказать друг другу военную и иную помощь.

    Страны также подтвердили отсутствие намерений вступать в соглашения с международными акторами, способными создать угрозу суверенитету и безопасности Москвы или Пхеньяна. Стороны также подчеркнули важность отказа от использования собственной территории для осуществления действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ или КНДР.

    Для предотвращения конфликта и обеспечения безопасности в регионе государства собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Кроме того, страны договорились совместно бороться с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о перспективах военного сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.

    В экспертном сообществе считают, что сотрудничество России и Вьетнама в сфере безопасности значительно изменит геополитические реалии азиатского региона. Так, соглашения, достигнутые между То Ламом и Владимиром Путиным, разрушили планы Вашингтона на вовлечение Ханоя в противостояние с Москвой и Пекином.

    «В последние годы Россию и особенно Китай беспокоили тесные контакты Вьетнама с США. Достигнутые договоренности Ханоя с Москвой о невступлении в союзы, которые наносят вред суверенитету друг друга, дают гарантию, что отношения социалистической республики и Вашингтона не перейдут опасную для нас и Пекина грань», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай»

    «Кроме того, данное решение имеет еще один важный аспект. Дело в том, что отношения между Вьетнамом и Китаем можно охарактеризовать как сложные, хотя сейчас они и имеют партнерский характер. Россия, которая является другом КНР, выступает в качестве гаранта, который уменьшает беспокойство Пекина по поводу своего южного соседа», – отмечает собеседник.

    «Так как американцы хотели использовать Вьетнам против России и Китая, визит Путина сильно их обеспокоил. Достигнутые между Москвой и Ханоем соглашения усложнили реализацию планов Вашингтона. У США вызывает гнев все хорошее, что происходит в окружающем их мире, а плохие события, наоборот, воспринимаются ими позитивно», – подчеркнул Бордачев.

    Вьетнам – это страна, которую Вашингтон обхаживает на протяжении длительного времени, напоминает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай». «Надо сказать, Ханой откликается на это достаточно позитивно: страна готова укреплять с США и экономические отношения, и контакты в сфере безопасности. Такой уклон Вьетнама в сторону Штатов на фоне споров с Китаем вполне понятен», – отметил он.

    Вместе с тем республика стремится развивать отношения и с Россией, что, безусловно, вызывает недовольство Вашингтона. Поэтому вполне понятна негативная реакция США на визит Владимира Путина в Ханой. «Но Вьетнам – достаточно самостоятельная страна. Более того, по причине исторических особенностей она чувствует себя весьма уверенно и спокойно в отношениях с Соединенными Штатами», – указал собеседник, напомнив, что в ходе вооруженного конфликта между государствами 1955–1975 годов победил именно Вьетнам. Политолог также призвал Белый дом учесть этот «урок».

    «Штатам пора привыкнуть, что страны, которые с ними взаимодействуют, не собираются соблюдать диктат и выполнять императивные требования.

    Одно дело – сотрудничать по вопросам, которые так или иначе выгодны обеим сторонам, а другое дело – ограничивать себя ради партнера в каких-то других связях», – акцентировал он. Между тем партнерство Москвы и Ханоя укрепляется. По мнению Лукьянова, договоренность РФ и Вьетнама о невступлении в союзы, направленные друг против друга, ритуальное, но важное соглашение. «Цель этого заявления, скорее, подчеркнуть дружественный и – при любых обстоятельствах – позитивный характер отношений сторон», – считает собеседник.

    В этой связи директор клуба «Валдай» вновь упомянул об опасениях Ханоя, связанных с КНР. «Между ними существует соперничество, во-первых, историческое, а во-вторых, территориальное. Речь идет о конфликте в Южно-Китайском море», – уточнил он. Политолог допускает, что заявление о союзах подразумевает, что Россия и Вьетнам будут соблюдать нейтралитет в потенциальных конфликтах, в которые каждая из этих сторон может быть вовлечена.

    «То есть если начнется эскалация конфликта между Пекином и Ханоем, Москва обещает не становиться на сторону КНР. Также предполагается, что Вьетнам не примет сторону США в противостоянии с РФ», – заключил Лукьянов.

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