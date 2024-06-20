Россия и Вьетнам договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, стороны не будут вступать в союзы с третьими странами или в договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной связи друг с другом, и не будут выступать против третьих сторон, передает ТАСС.

Президент добавил, что всегда будет «вносить вклад в мир, в отношения в регионе, в мире».

То Лам заявил, что Россия и Вьетнам также договорились, что будут вместе искать пути преодоления трудностей, вызванных международной обстановкой.

Ранее То Лам заявил об успешных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.