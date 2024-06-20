Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
То Лам заявил об успешных переговорах с Путиным
Президент Вьетнама То Лам заявил об успешных переговорах с президентом России Путиным
Переговоры с президентом России Владимиром Путиным прошли успешно, заявил президент Вьетнама То Лам.
По его словам, переговоры с российским лидером прошли в откровенном искреннем ключе, с обменом мнениями по областям сотрудничества, а также международным и региональным вопросам, передает ТАСС.
То Лам также отметил, что Вьетнам рассматривает отношения с Россией как один из приоритетов развития внешней политики, основываясь на фундаменте традиционной дружбы, которая строилась многими поколениями руководителей страны и народа.
«Мы всегда очень благодарны огромной помощи и поддержке, которую российский народ оказывал нам в нашем деле борьбы за независимость и воссоединение страны в прошлом, а также на нынешнем этапе развития страны», – подчеркнул президент Вьетнама.