Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Путин поблагодарил Вьетнам за теплый радушный прием
Президент России Владимир Путин поблагодарил Вьетнам за теплый радушный прием и передал искренние пожелания благополучия вьетнамскому народу.
«Прежде всего, хотел бы выразить признательность генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, Вам, товарищ То Лам, а также премьер-министру правительства Вьетнама товарищу Фам Минь Чиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, теплый радушный прием», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент оценил теплый прием и радушие, с которым встретили российскую делегацию жители Ханоя на улицах города.
«Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия», – добавил Путин.
Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве по итогам государственного визита президента России Владимира Путина в Ханой.