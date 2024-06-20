Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Россия и Вьетнам подписали более десяти документов о стратегическом партнерстве
Более десяти документов подписано по итогам государственного визита президента России Владимира Путина во Ханой. Лидеры стран приняли заявление «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».
Уточняется, что подписаны документы в сфере сотрудничестве в области высшего образования, двусторонние соглашения между РАНХиГС, ВШЭ, ДВФУ с вьетнамскими вузами, передает ТАСС.
Также утвержден и график возводимого при участии Росатома центра ядерной науки и технологий.
Кроме того, углубляются связи в области энергетики. В частности, «Зарубежнефть» получила лицензию на освоение блока 11.2 континентального шельфа Вьетнама, а «Новатэк» подписал меморандум о сотрудничестве с властями республики.
Помимо прочего, подписан также меморандум о сотрудничестве между лабораториями в борьбе с инфекциями.