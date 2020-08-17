Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. США эту войну с треском проиграли, парадоксально, казалось бы, не проиграв ни одного крупного сражения. Почему так вышло?

Страна больших неприятностей

Вьетнам был не таким простым орешком, как могло показаться. Да, довольно отсталая аграрная азиатская страна. Да, вчерашняя колония. Но весьма и весьма боевая. Вьетнамцы воевали с японцами, с французами, с американцами, а после победы над последними повоюют еще с китайцами и союзными им кхмерами.

Причем воевали с невероятным упорством и последовательностью. Так, например, ключевое сражение с французами – битва при Дьен Бьен Фу – напоминала времена окопных сражений Первой мировой, во всей их жестокости и бескомпромиссности.

Вьетнамцы постепенно брали штурмом французские укрепления, причем не массовыми лобовыми атаками, а аккуратной и эффективной тактикой штурмовых групп. Строили макеты неприятельских укреплений, отрабатывали все до последнего движения – и только потом атаковали. Противники у них были серьезные: французские парашютисты, элита армии, и бывшие эсэсовцы, воюющие на французских колониальных войнах. И те и другие сражались мужественно и упирались до последнего, но вьетнамцы в итоге оказались и хитрее, и сильнее.

Сильнейшим их свойством была способность восстанавливаться после тяжелейших поражений. В войнах с французами и американцами вьетнамцев регулярно крепко били. Часто они недооценивали новые технические средства. Так, например, французы удивили их парашютными десантами, а американцы – массовым использованием вертолетов. Но ни одна из тактических побед так и не приводила к победе стратегической – больно обжегшись, вьетнамцы тут же делали нужную поправку и методично продолжали свои акции.

Сложным был не только противник, но и ландшафт. Джунгли – одна из самых негостеприимных экосистем на планете, но для партизанской войны лучше условий не придумаешь. Прячься, атакуй, растворяйся. Целые базы в джунглях организуй, и с воздуха их никто не увидит. А там, где не получается спрятаться в чаще, можно зарыться под землю. Вьетнамцы были мастера создавать многоярусные и заполненные изощренными ловушками тоннели. Чтобы полезть в них – требовалось куда больше смелости, чем для пехотной атаки на пулеметы.

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Американцы, конечно, придумывали методы противодействия. Напалм, новые тактики бомбежек. Монструозные гантраки для сопровождения колонн – это когда бронированный грузовик мог нести на себе вооружения больше, чем несколько бронетранспортеров. Все для того, чтобы пережить обстрел из джунглей и выкосить все, что могло оттуда стрелять. Американская «спецура», например, породила обрез пулемета РПД – оружие, считавшееся бы редкостным извращением в любой другой местности, но идеально подходившее для кратковременного внезапного огневого контакта именно в условиях Вьетнама. Но все это были лишь полумеры, полностью сложнейших условий не компенсирующие.

Игра сверхдержав

Среди некоторых сограждан бытует мнение, что «партизан победить в принципе нельзя», из чего выходит, что причиной проигрыша Вьетнамской войны была именно непокорность населения. Доля истины в этом, конечно, есть – не будет непокорности, не будет и сопротивления, и собственно войны. Но достаточным условием для победы такая воля вовсе не является. Те же американцы имели опыт успешной контрпартизанщины. Например, на Филиппинах в начале XX века или против соотечественников в собственной же гражданской войне. Так что загвоздка была отнюдь не только в партизанах.

Главной проблемой Вьетнамской войны было то, что Вьетнам не находился в вакууме. Собственно, американцы просто пытались сохранить дружественный режим в Южном Вьетнаме. Этому активно противостояли не только партизаны, но и коммунисты из Северного Вьетнама – который сам по себе результат победы над французами в длительной войне в 40-е–50-е годы XX века. Прийти и захватить Северный Вьетнам было нельзя – это могло породить обострение холодной войны и ее перерастание в горячую. Этого не стоил не только Вьетнам, но и вся Юго-Восточная Азия. Поэтому эту незримую черту американцы не переходили. Они, правда, с удовольствием бомбили «цитадель коммунизма». И даже вторгались в соседние Лаос и Камбоджу. Но это все равно были действия в рамках ограниченной войны – главную проблему они не решали. Пополнения, оружие и боеприпасы все равно продолжали течь на Юг.

Добавьте к этому ненадежных и коррумпированных южновьетнамцев, каждый из которых мог оказаться или агентом противника, или желающим нажиться предателем. И сразу станет понятно, что почва под ногами янки была весьма зыбкой, а надежное решение проблемы в принципе отсутствовало.

Проклятые хиппи

Единственный путь к победе в таких условиях был в отражениях северовьетнамских и вьетконговских (то есть партизанских) эскапад – в надежде, что население перестанет поддерживать противника, и тот в итоге успокоится. Но и тут все было не так просто. Все дело в том, что после Второй мировой войны и Кореи западный мир (да и СССР, чего греха таить) вступил в «постгероическую» эпоху. Относительно сытая жизнь сделала общества чрезвычайно чувствительными к потерям. Особенно если речь шла не о большой войне с другой сильной державой, а о колониальном конфликте где-то далеко.

Сами потери, по меркам мировых войн и даже Гражданской войны в США, были незначительными. Во Вторую мировую теряли куда больше за более короткие отрезки времени. Но это была бескомпромиссная война с фашистами всех мастей. А «красную угрозу» в Америке воспринимали уже не так однозначно. Несмотря на маккартистские чистки, в США все еще были влиятельны деятели левого и ультралевого толка – особенно в университетских кампусах. И они задавали свою повестку, умело используя недовольство войной, призывом, десятками тысяч трупов и множеством калек.

Результатом стали протесты хиппи, иногда заполонявшие целые города, массовые движения за права негров и черт знает что еще, что, казалось, было готово вылезти на свет, если бы американцы срочно не нашли какое-то военное решение. Такового, учитывая сложную ситуацию во Вьетнаме, не нашлось, и руководство Штатов сочло за благо начать движение в сторону выхода из конфликта, пока не стало еще хуже.

По наитию, наполовину случайно, надавив на эту чрезвычайно болевую точку на теле куда более сильного противника, вьетнамцы смогли выиграть войну и отстоять свою независимость.