Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:43  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...

Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Тимур Шерзад

    Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

    Тимур Шерзад
    журналист
    		17 августа 2020, 12:46

    55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. США эту войну с треском проиграли, парадоксально, казалось бы, не проиграв ни одного крупного сражения. Почему так вышло?

    Страна больших неприятностей

    Вьетнам был не таким простым орешком, как могло показаться. Да, довольно отсталая аграрная азиатская страна. Да, вчерашняя колония. Но весьма и весьма боевая. Вьетнамцы воевали с японцами, с французами, с американцами, а после победы над последними повоюют еще с китайцами и союзными им кхмерами.

    Причем воевали с невероятным упорством и последовательностью. Так, например, ключевое сражение с французами – битва при Дьен Бьен Фу – напоминала времена окопных сражений Первой мировой, во всей их жестокости и бескомпромиссности.

    Вьетнамцы постепенно брали штурмом французские укрепления, причем не массовыми лобовыми атаками, а аккуратной и эффективной тактикой штурмовых групп. Строили макеты неприятельских укреплений, отрабатывали все до последнего движения – и только потом атаковали. Противники у них были серьезные: французские парашютисты, элита армии, и бывшие эсэсовцы, воюющие на французских колониальных войнах. И те и другие сражались мужественно и упирались до последнего, но вьетнамцы в итоге оказались и хитрее, и сильнее.

    Сильнейшим их свойством была способность восстанавливаться после тяжелейших поражений. В войнах с французами и американцами вьетнамцев регулярно крепко били. Часто они недооценивали новые технические средства. Так, например, французы удивили их парашютными десантами, а американцы – массовым использованием вертолетов. Но ни одна из тактических побед так и не приводила к победе стратегической – больно обжегшись, вьетнамцы тут же делали нужную поправку и методично продолжали свои акции.

    Сложным был не только противник, но и ландшафт. Джунгли – одна из самых негостеприимных экосистем на планете, но для партизанской войны лучше условий не придумаешь. Прячься, атакуй, растворяйся. Целые базы в джунглях организуй, и с воздуха их никто не увидит. А там, где не получается спрятаться в чаще, можно зарыться под землю. Вьетнамцы были мастера создавать многоярусные и заполненные изощренными ловушками тоннели. Чтобы полезть в них – требовалось куда больше смелости, чем для пехотной атаки на пулеметы.

    Фото: Consolidated Hector Robertin/U.S Army/Global Look Press

    Американцы, конечно, придумывали методы противодействия. Напалм, новые тактики бомбежек. Монструозные гантраки для сопровождения колонн – это когда бронированный грузовик мог нести на себе вооружения больше, чем несколько бронетранспортеров. Все для того, чтобы пережить обстрел из джунглей и выкосить все, что могло оттуда стрелять. Американская «спецура», например, породила обрез пулемета РПД – оружие, считавшееся бы редкостным извращением в любой другой местности, но идеально подходившее для кратковременного внезапного огневого контакта именно в условиях Вьетнама. Но все это были лишь полумеры, полностью сложнейших условий не компенсирующие.

    Игра сверхдержав

    Среди некоторых сограждан бытует мнение, что «партизан победить в принципе нельзя», из чего выходит, что причиной проигрыша Вьетнамской войны была именно непокорность населения. Доля истины в этом, конечно, есть – не будет непокорности, не будет и сопротивления, и собственно войны. Но достаточным условием для победы такая воля вовсе не является. Те же американцы имели опыт успешной контрпартизанщины. Например, на Филиппинах в начале XX века или против соотечественников в собственной же гражданской войне. Так что загвоздка была отнюдь не только в партизанах.

    Главной проблемой Вьетнамской войны было то, что Вьетнам не находился в вакууме. Собственно, американцы просто пытались сохранить дружественный режим в Южном Вьетнаме. Этому активно противостояли не только партизаны, но и коммунисты из Северного Вьетнама – который сам по себе результат победы над французами в длительной войне в 40-е–50-е годы XX века. Прийти и захватить Северный Вьетнам было нельзя – это могло породить обострение холодной войны и ее перерастание в горячую. Этого не стоил не только Вьетнам, но и вся Юго-Восточная Азия. Поэтому эту незримую черту американцы не переходили. Они, правда, с удовольствием бомбили «цитадель коммунизма». И даже вторгались в соседние Лаос и Камбоджу. Но это все равно были действия в рамках ограниченной войны – главную проблему они не решали. Пополнения, оружие и боеприпасы все равно продолжали течь на Юг. 

    Добавьте к этому ненадежных и коррумпированных южновьетнамцев, каждый из которых мог оказаться или агентом противника, или желающим нажиться предателем. И сразу станет понятно, что почва под ногами янки была весьма зыбкой, а надежное решение проблемы в принципе отсутствовало.

    Проклятые хиппи

    Единственный путь к победе в таких условиях был в отражениях северовьетнамских и вьетконговских (то есть партизанских) эскапад – в надежде, что население перестанет поддерживать противника, и тот в итоге успокоится. Но и тут все было не так просто. Все дело в том, что после Второй мировой войны и Кореи западный мир (да и СССР, чего греха таить) вступил в «постгероическую» эпоху. Относительно сытая жизнь сделала общества чрезвычайно чувствительными к потерям. Особенно если речь шла не о большой войне с другой сильной державой, а о колониальном конфликте где-то далеко.

    Сами потери, по меркам мировых войн и даже Гражданской войны в США, были незначительными. Во Вторую мировую теряли куда больше за более короткие отрезки времени. Но это была бескомпромиссная война с фашистами всех мастей. А «красную угрозу» в Америке воспринимали уже не так однозначно. Несмотря на маккартистские чистки, в США все еще были влиятельны деятели левого и ультралевого толка – особенно в университетских кампусах. И они задавали свою повестку, умело используя недовольство войной, призывом, десятками тысяч трупов и множеством калек.

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    Результатом стали протесты хиппи, иногда заполонявшие целые города, массовые движения за права негров и черт знает что еще, что, казалось, было готово вылезти на свет, если бы американцы срочно не нашли какое-то военное решение. Такового, учитывая сложную ситуацию во Вьетнаме, не нашлось, и руководство Штатов сочло за благо начать движение в сторону выхода из конфликта, пока не стало еще хуже.

    По наитию, наполовину случайно, надавив на эту чрезвычайно болевую точку на теле куда более сильного противника, вьетнамцы смогли выиграть войну и отстоять свою независимость.


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