Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме

Киев заключил удивительное соглашение с Вашингтоном – он пообещал найти и опросить еще живых украинцев, воевавших во Вьетнаме с советской стороны, с целью поиска «пленных и пропавших без вести» граждан США. Нельзя исключить, что ветераны укажут, где во вьетнамских джунглях остались могилы американских солдат. Но, скорее всего, таким способом Киев просто хочет лишний раз выслужиться перед Америкой.

«Подписан меморандум между министерством по делам ветеранов Украины и управлением министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести», – такое сообщение в пятницу опубликовала пресс-служба украинского минветеранов.

Поиск американских военнопленных и без вести пропавших решено провести весьма оригинальным образом. Украинские чиновники должны помочь представителям Пентагона найти живущих на Украине ветеранов советских вооруженных сил, которые «принимали участие в боевых действиях во Вьетнамской войне 1959–1975 годов, или которые проходили военную службу во Вьетнаме в 1975–1986 годах».

Вряд ли придется проводить розыскные операции в поисках тех, кто служил в группе советских военных специалистов. В структуре Всеукраинского союза участников войны (ВСУВ) действует объединенный совет ветеранов Вьетнамской войны. На запрос теоретически могли бы откликнуться несколько десятков ветеранов – известно, что шесть лет назад в киевском доме офицеров ВСУ на V ветеранскую конференцию собралось тридцать делегатов. Правда, на инициативу министерства ветеранов о помощи американцам, в объединенном совете пока не откликнулись.

«Найденных ветеранов будут интервьюировать относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести», – сообщило киевское издание Страна.ua.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока РАН Евгений Кобелев назвал намерения американцев «надуманной проблемой» – ведь Вьетнам передал США еще в 1980-е годы всех военнопленных во исполнение решения Парижского мирного соглашения 1973 года. Соглашение было оговорено таким образом, что в обмен на возвращение всех военнопленных Соединенные Штаты выводят войска, – пояснил Кобелев газете ВЗГЛЯД.

«Так что ни о каких военнопленных речи быть не может.

Прецедентов, чтобы американцы оставались в плену после завершения войны, не было», – добавил эксперт.

Иное дело пропавшие без вести. После завершения войны, то есть с середины 1970-х, пропавшими числились около 2600 солдат и офицеров армии США.

Коллега Кобелева, ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама Института Дальнего Востока РАН Владимир Мазырин пояснил газете ВЗГЛЯД: программа поиска пропавших без вести американских ветеранов войны во Вьетнаме – одна из главных в сотрудничестве Вашингтона с Ханоем, когда эти отношения восстановились. Американские поисковые группы начали работать с 1992 года во Вьетнаме и других странах Индокитая, которые затронула Вьетнамская война – в Лаосе и Камбодже. По состоянию на 2008 год не были найдены останки 1741 американца, в 2010-м Госдеп сообщал, что пропавшими числятся 1310 человек.

Практически общепризнано, что речь, скорее всего, идет о пока не найденных захоронениях, или же о тех останках, которые найти невозможно «в силу обстоятельств потери». Лишь немногие – например, бывший конгрессмен Джон Лебутилье (который входил в комиссию по розыску пропавших без вести американских военных и встречался по этому поводу с лидерами Вьетнама и Лаоса) – допускают, что кто-то из пропавших может оставаться в живых и до сих пор находится в неких тайных застенках.

Но, как отмечают российские эксперты, такой злой умысел не соответствует нынешней политике Вьетнама, который старается прагматично сотрудничать с США (как, впрочем, и с Россией). Ранее вьетнамцы обращались и к России с просьбами присоединиться к поискам пропавших военнослужащих и помочь преодолеть последствия войны, рассказал Владимир Мазырин.

Другое дело, как именно советские ветераны, которые более 40 лет назад проходили службу в братском Вьетнаме, сейчас могут помочь в розыске тех «джи-ай», которые могли тогда же, в 1960-х, попасть в плен или пропасть без вести? Ведь американцы и «советские» могли увидеть друг друга разве что через прицел.

Разве что делается расчет на то, что, к примеру, бывший зенитчик вспомнит, как сбил американский «Фантом» или «Скайрейдер», который упал в таком-то квадрате.

Как известно, Советский Союз, в отличие от США, официально не принимал участия в одном из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века. Но во Вьетнаме в годы войны действительно присутствовало сводное воинское формирование, называвшееся Группой советских военных специалистов. Целью было оказание военной и инженерно-технической помощи армии Северного Вьетнама и Вьетконгу (Народному фронту освобождения Южного Вьетнама).

Всего, по оценке некоторых военных историков, с начала 1965-го и по 1974 год во Вьетнаме побывало почти 11 тысяч «льенсо» – «советских»: 4,5 тыс. солдат и сержантов, а также 6,3 тыс. офицеров в ранге военных советников.

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У американского и советского присутствия во Вьетнаме есть общая черта. Для США Вьетнамская война официально началась в марте 1965 года, с операции ВВС «Раскаты грома» и с высадки морпехов в Дананге. Но «зеленые береты» присутствовали в Южном Вьетнаме как минимум с конца 1950-х. Решение о начале широкомасштабной военно-технической помощи Демократической Республике Вьетнам было принято в начале 1965 года. Но еще с начала 1960-х в ДРВ находились военные летчики-транспортники, которые помогали в переброске войск, боевой техники и боеприпасов, а также летчики 11-й отдельной армии ПВО.

Воздушные бои американских и советских асов, прославленные в песне о «летчике Ли Си Цыне» – факт, который до сих пор нельзя назвать официально признанным. Хотя, например, в «календаре воина» на сайте Минобороны упомянуто, что 4 апреля 1965 года советские летчики на самолетах МиГ-17 открыли боевой счет в небе Вьетнама, сбив два американских самолета F-105.

К слову заметим, что военнослужащие украинского происхождения присутствовали и по другую линию фронта, в рядах американской армии. Речь, конечно, идет о тогдашней эмигрантской молодежи, в том числе о потомках коллаборационистов времен Второй мировой. Так, например, 5 июля 1970 года в боях с вьетнамцами одним из первых погиб сержант-парашютист Юрий Лещинский, сын бывшего офицера дивизии СС «Галичина» Михаила Лещинского. По подсчетам украинских эмигрантских организаций,

во Вьетнаме воевало от 200 до 500 украинцев – американских солдат и офицеров.

В частности, сообщается о целой эскадрилье ВВС, на две трети укомплектованной этническими украинцами, и из-за этого прозванной Flying Cossacks – «Летающие казаки». Один из «казаков», капитан Степан Олек, считается настоящим асом – на его счету было более 500 боевых вылетов, в том числе налетов на Ханой и Хайфон, которые прикрывали советские зенитчики.

Официально основной задачей советских военных специалистов была помощь ВВС Вьетнамской народной армии в качестве инструкторов и советников, и поддержка ПВО ДРВ в отражении налетов американской авиации. Первым результатом помощи северовьетнамским зенитчикам считаются три американских самолета, сбитые над Ханоем опять-таки до официального начала американской операции в июне 1964 года.

Данные о потерях в группе советских специалистов за годы войны разнятся – от семи до 16 человек, обычно говорится о 13 погибших. Для сравнения, в послевоенное время – с 1975-го и до 2001 года, до закрытия пункта обеспечения ВМФ в Камрани, погибло 44 советских военнослужащих.

Возможно, американцы делают ставку и на тех украинцев, которые служили во Вьетнаме после войны – в 1970–1980-е, и что-то слышали об американцах, находившихся в плену, или знают о захоронениях, о которых не знают американцы.

Но, скорее, в инициативе Пентагона и министерства ветеранов Украины просматривается политическая подоплека, считают эксперты. «В свете нынешних проблем взаимоотношений Украины с Россией американцы всячески разыгрывают эту карту, чтобы лишний раз создать нам неблагоприятное информационное поле», – отмечает Мазырин. Возможно, это лишь очередная попытка Киева выслужиться перед американцами, продемонстрировав готовность помочь.